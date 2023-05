Quảng Nam – thị trường BĐS chuyển mình mạnh mẽ những năm gần đây

Đứng top 2 trong 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với GRDP năm 2021 tăng hơn 5%, nền kinh tế Quảng Nam nói chung và bất động sản nói riêng những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Là tỉnh có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Hội An, Mỹ Sơn và khu vực ven biển từ Điện Bàn tới Duy Xuyên nên nền kinh tế du lịch chi phối mạnh mẽ sự phát triển của thị trường. Sự sôi nổi của thị trường bất động sản Quảng Nam tập trung vào các khu vực là Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình và Núi Thành. Đây đều là các khu vực có lợi thế về phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng hoặc các khu kinh tế mở, các khu công nghiệp. Trong đó, Hội An là điểm sôi động nhất với sự chiếm lĩnh các dự án nghỉ dưỡng và một số khu đô thị phát triển theo phong cách nghỉ dưỡng nhằm khai thác tối đa lợi thế du lịch.

Đội ngũ chuyên gia của Batdongsan.com.vn đã thực hiện video đánh giá thị trường bất động sản Quảng Nam vào tháng 4/2022 nhằm cung cấp những thông tin cập nhật, hình ảnh thực tế trực quan mới nhất tại các khu vực sôi nổi của thị trường. Qua đó, cung cấp những kiến thức, thông tin hữu ích để người tìm kiếm bất động sản có nền tảng kiến thức cho các quyết định mua ở hoặc đầu tư tại đây.

Duy Bách