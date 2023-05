Quy định về Tiêu chuẩn PCCC của Việt Nam gắt gao hơn Singapore

Dưới đây là trao đổi giữa PV Batdongsan.com.vn với ông Chen Lian Pang xung quanh vấn đề này:

– Thưa ông, gần đây hàng loạt sự cố cháy nổ diễn ra tại các chung cư trên địa bàn Tp.HCM đang tạo tâm lý nghi ngại về yếu tố an toàn với loại hình nhà ở này, quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?

Tôi nghĩ sự cố trên không mang tính chất tổng thể, chỉ là sự tắc trách của một bộ phận nhỏ, không vì thế mà gây ảnh hưởng đến tiêu chuẩn sống của căn hộ chung cư. Nếu theo đúng quy định về PCCC mà cơ quan chức năng Việt Nam ban hành trong xây dựng dự án nhà ở cao tầng hiện nay, yếu tố an toàn được yêu cầu nghiêm ngặt, thậm chí còn an toàn hơn rất nhiều so với các loại hình nhà ở khác. Theo tôi được biết, nhiều dự án chung cư tại Việt Nam có hệ thống PCCC rất tiên tiến, có hệ thống vật liệu cách nhiệt hiệu quả như hệ thống cửa thoát hiểm chống lửa đến 70 phút, chống khói, hệ thống phun tự động, cửa chống cháy 2 chiều, hệ thống thang thoát hiểm được xây dựng có kết cấu chống lửa và khói thâm nhập ít nhất là 2 tiếng. Cư dân hoàn toàn có đủ thời gian để thoát hiểm trong trường hợp sự cố xảy ra.

– Ông có nói đến các quy định trong PCCC của chung cư Việt Nam rất tốt, cụ thể là như thế nào, thưa ông?

Nếu so sánh các quy định tiêu chuẩn PCCC trong xây dựng chung cư tại Việt Nam với Singapore thì sẽ thấy, các quy định của Việt Nam gắt gao hơn rất nhiều. Chính phủ Việt Nam đòi hỏi các quy định về chống cháy và xử lý cứu hỏa trong xây dựng khó khăn hơn Singapore, từ vật liệu cách nhiệt cho đến hệ thống thoát hiểm. Nếu ở Singapore, cửa thoát hiểm chống cháy ở mỗi căn hộ quy định thời gian chịu nhiệt tối đa là 60 phút thì ở Việt Nam con số này lên đến 70 phút. Tốc độ xử lý của hệ thống phun nước cứu hỏa tự động trong mỗi căn hộ tại Singapore chỉ là 22,5 lít/giây thì ở Việt Nam, tốc độ quy định tối thiểu là 57,6 lít/ giây, cao gấp đôi. Lượng nước dự trữ cho các vòi cứu hỏa tại Singapore chỉ sử dụng được tối thiểu 45 phút thì tại Việt Nam, con số này là 180 phút. Cự ly từ căn hộ đến cửa thoát hiểm cũng bị hạn chế ở mức 25m thay vì 30m như Singapore. Điều đó cho thấy, theo quy định thì các chỉ số PCCC ở chung cư tại Việt Nam an toàn và cao hơn hẳn một số quốc gia trong khu vực.



Ông Chen Lian Pang đánh giá, các quy định về Tiêu chuẩn PCCC của Việt Nam

gắt gao hơn nhiều nước cùng khu vực, trong đó có Singapore

– Tiêu chuẩn PCCC trong xây dựng chung cư rất tốt nhưng tại sao vẫn không thiếu các trường hợp đáng tiếc về người và của khi xảy ra cháy nổ chung cư? Phải chăng chỉ ở những dự án cao cấp, hệ thống PCCC mới được xây dựng đúng chuẩn?

Tôi cho rằng, luật dù có tốt đến đâu mà không được thực hiện nghiêm túc thì cũng khó phát huy tác dụng. Nhà phát triển địa ốc Việt Nam cần theo đúng luật, làm tốt quy định và áp dụng đúng vào thực tế thì sẽ hạn chế những thương vong về người và của khi sự cố xảy ra.

Quy định về PCCC trong xây dựng căn hộ của Việt Nam áp dụng cho tất cả loại hình căn hộ, không quy định là cao cấp hay bình dân. Thực tế để trang bị một hệ thống cứu hỏa theo đúng tiêu chuẩn quy định của nhà nước, chi phí bỏ ra chỉ chiếm khoảng từ 3-4% tổng chi phí xây dựng của một dự án. Đây là con số khiêm tốn và không làm tiêu hao quá nhiều nguồn tài chính của các chủ đầu tư. Vì vậy, điều này hoàn toàn không liên quan đến việc dự án đó là cao cấp thì mới xây dựng được còn bình dân thì không. Tôi nghĩ các CĐT dự án nên quan tâm sâu sắc vấn đề này trong xây dựng. Bên cạnh một hệ thống PCCC tốt, yếu tố ý thức của người dân, sự hiệu quả trong công tác quản lý của ban quản trị dự án và quan trọng nhất là công tác huấn luyện PCCC cho cư dân cũng phải thực hiện nghiêm túc.

– Vậy theo ông, trong công tác PCCC, vai trò là của CĐT, cư dân hay ban quản lý?

Tôi cho rằng đó là sự tổng hợp tất cả các yếu tố trên. CĐT phải trang bị một hệ thống PCCC đạt chuẩn. Tuy nhiên, bất kỳ sản phẩm hay hệ thống nào khi đưa vào sử dụng cũng có thể hỏng hóc hay hao mòn, vấn đề là phải biết bảo trì và kiểm tra nghiêm ngặt. Yếu tố sử dụng này phụ thuộc rất nhiều vào BQL của dự án đó. Tôi nhấn mạnh, trong công tác PCCC vai trò quan trọng nhất thuộc về cư dân và BQL dự án. Nếu có một ban quản trị tốt thì việc quản lý chất lượng các dịch vụ của tòa nhà sẽ được lưu tâm, từ đó tránh những tác động xấu không đáng có, không chỉ riêng trong việc PCCC. Còn ý thức của người dân sẽ giúp hạn chế những đáng tiếc xảy ra.

– Nhiều luồng ý kiến cho rằng sau tác động xấu của loạt sự cố cháy nổ chung cư gần đây, giá bán loại hình này sẽ giảm. Ông nghĩ sao về điều này?

Tôi thấy rất khó có cơ sở cho việc căn hộ chung cư sẽ giảm giá. Sau các sự cố đáng tiếc vừa qua, các chủ đầu tư và ban quản trị sẽ ý thức hơn trong xây dựng hệ thống PCCC, chất lượng dịch vụ và quản lý sẽ được nâng tầm. Đây là những yếu tố tích cực mà người mua nhà được hưởng trong tương lai.

Phương Uyên