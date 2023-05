Quỹ tiết kiệm nhà ở: Vẫn khó cho người nghèo

Ưu đãi nhưng còn quá cao Ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường cho rằng trong bối cảnh địa ốc đắt đỏ như Việt Nam thì mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở xã hội do bộ Xây dựng đề xuất tạo điều kiện cho những người có thu nhập thấp tiếp cận được với nhà ở, nhưng đến nay mới đề xuất “là hơi muộn”. Việc những người có nhu cầu mua nhà phải đóng góp 30% tổng số tiền cần vay buộc những người thu nhập thấp phải có trách nhiệm với căn hộ của mình, tránh tình trạng bao cấp, chờ cơ chế phân phát của Nhà nước. Vấn đề duy nhất khiến ông Võ lo ngại là cơ chế vận hành làm sao để tránh tham nhũng, xin cho. Phó tổng giám đốc một công ty địa ốc tại Hà Nội cho rằng, thực hiện đề án là không đơn giản. Đơn cử, một ngôi nhà thu nhập thấp ở khu vực Hà Nội cũng phải 800 triệu đồng mỗi căn. Giả sử đóng 30% giá trị căn hộ trong vòng năm năm thì mỗi tháng một hộ gia đình cần phải nộp 4 triệu đồng, đúng bằng tổng mức thu của người thu nhập thấp. Như vậy, họ phải nhịn ăn, nhịn mặc và không mua sắm thì mới đủ tiền mua nhà. Mặc dù là ưu đãi, nhưng lãi suất cho vay từ 6,5 – 8,5%, theo nhiều người là quá cao so với người thu nhập thấp. Theo tính toán, nếu vay 70% tương đương khoảng 560 triệu đồng trong vòng 15 năm thì mỗi hộ sẽ phải trả tiền gốc khoảng 3 triệu đồng một tháng chưa tính lãi. Một chuyên gia cho hay, khi mang ý nghĩa an sinh xã hội thì nhà thu nhập thấp nên được ưu đãi với mức lãi suất bằng 0%, tuy nhiên điều này không đơn giản vì sẽ làm nặng gánh ngân sách nhà nước. Bởi vậy, số đông các chuyên gia cho rằng, giải bài toán nhà thu nhập thấp cho người dân sẽ còn là “câu chuyện dài kỳ”. Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, đề án được xây dựng sau khi tham khảo các nước và lắng nghe ý kiến đóng góp của các bộ ngành. Lãnh đạo bộ cũng cho biết, năm 2010, bộ đưa ra ý tưởng đề xuất bắt buộc mỗi người dân phải đóng góp khoảng 1 – 2% mức lương tuy nhiên nhận được nhiều quan điểm trái chiều. Do đó Bộ đã xây dựng đề án theo hướng người dân đóng góp tự nguyện và Nhà nước sẽ gánh bớt áp lực tài chính cho người dân bằng việc hỗ trợ lãi suất ưu đãi. Trước mắt, có thể nhiều người chưa hiểu rõ đề án. Khi được thông qua, bộ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.