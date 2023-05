Sai quy hoạch, yếu quản lý tại nhiều dự án du lịch ở miền Trung

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: Bài học đắt giá

Trong văn bản trình Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam tầm nhìn 2020 đến tầm nhìn 2030 đã nói quy hoạch làm không bài bản, thậm chí đổ xô theo kiểu rải thảm đỏ bất kỳ giá nào cho các nhà đầu tư, chưa tính đến lâu dài và khoa học. Những con đường bãi biển, ven biển được cắt cho các nhà đầu tư mà không chú ý đến vấn đề môi sinh, đặc biệt đời sống của địa phương tại đó. Nhiều giải pháp đã được bàn bạc, như với những quy hoạch đã làm thì bây giờ không được phép tái phạm. Thứ hai là ở các bãi biển ít nhất phải dành những đoạn cho cộng đồng chứ không thể dành toàn bộ cho các nhà đầu tư. Thứ ba là phải tính toán khi chia đất cho các nhà đầu tư không nên để cho họ “ôm” trọn bãi biển… Việc cấp phép ồ ạt và thiếu quy hoạch các dự án ở nhiều tỉnh miền Trung như Resort Ana Mandra Nha Trang và một loạt các tỉnh Quảng Nam đổ vào đến Huế, Hội An… là một bài học cho chúng ta phải trả giá, do tầm nhìn, do tư duy nhiệm kỳ, do trình độ và do bối cảnh lúc đó chúng ta còn quá thiếu thốn, đang phải mời đầu tư bằng bất cứ giá nào.

Ông Dương Chí Công – Giám đốc Sở TNMT Quảng Nam: Phải kiểm soát các dự án

Tôi đánh giá cao những giải pháp hạn chế dự án đầu tư “xâm lấn” đất ven biển mà NTNN đã thông tin. Theo ông Công, thu hút nhiều dự án đầu tư du lịch vào vùng ven biển là rất tốt để đưa du lịch Quảng Nam ngày càng phát triển hơn. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết thẩm định nhà đầu tư nào có năng lực cụ thể, đảm bảo vốn tốt thì mới cho đầu tư xây dựng. Đặc biệt, phải tính đến phương án chừa không gian ven biển để làm đường dân sinh, nơi sinh hoạt, khu vui chơi giải trí… cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Không nên làm ảnh hưởng đến sinh kế truyền thống của người dân địa phương.