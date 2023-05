Sân golf hay chiêu bài đầu tư bất động sản?

Việc phát triển sân golf thực chất sẽ tạo nên môi trường đầu tư tốt, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và khách du lịch đến Việt Nam. Một số sân golf đã tạo công ăn việc làm cho lao động, hoàn thiện hạ tầng cảnh quan, thúc đẩy thu hút đầu tư, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Ngược lại, nếu việc đầu tư sân golf trên đất nông nghiệp đang khai thác hiệu quả như ở tỉnh Long An trước đây, trong các khu đô thị mà quỹ đất khan hiếm hay các vị trí trọng yếu mang tính chiến lược chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực, ảnh hưởng đến an toàn, an ninh quốc gia.

Một sân golf thành công là phải lựa chọn địa điểm phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu quản lý cũng như các mục tiêu của quốc gia và địa phương. Không thể phủ nhận đã có những dự án sân golf phát triển trên những vùng đất hoang hóa, đất trống, đồi trọc, cồn cát ven biển…, trở thành những điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và thu hút khách du lịch quốc tế.

Thế nhưng tại Việt Nam, tình trạng tỉnh – thành nào cũng đề xuất xây dựng sân golf dẫn đến nguy cơ khủng hoảng thừa, nơi này nơi khác xén đất nông nghiệp để làm sân golf, rồi dấy lên những hoài nghi về sân golf có thể gây ô nhiễm môi trường… Dường như những vấn đề về sân golf chưa bao giờ "lặng sóng"!



Dự án sân Golf không được lòng người dân. Ảnh minh họa

Ngoài những lùm xùm kể trên, còn một điều mà dư luận hiện nay hết sức quan tâm là chuyện nhập nhèm giữa làm thể thao, phát triển du lịch với kinh doanh bất động sản.

Diện tích xây dựng sân golf thường rất lớn, vì thế không ít chủ đầu tư lập dự án sân golf nhằm xin được nhiều quỹ đất một cách "hợp lý”. Trung bình một sân golf 18 lỗ chiếm khoảng 80-100ha, cứ thế, khi lập dự án, các chủ đầu tư vẽ lên những dự án sân golf lý tưởng 36 lỗ, 54 lỗ… để sở hữu được diện tích đất kỳ vọng!

Chỉ cần chờ đợi phê duyệt xong, các chủ đầu tư sẽ tiến hành song song việc triển khai hạ tầng và thủ tục xin điều chỉnh mục đích sử dụng để chuyển từ sân golf sang khu đô thị hoặc khu phức hợp nghỉ dưỡng… Với chiêu lách luật này, nhiều dự án sân golf trở thành khu đô thị với giá trị sử dụng đất tăng lên gấp ngàn lần!

Một "thương vụ" điển hình nhất và gây bão dư luận gần đây chính là dự án sân golf Phan Thiết. Tập đoàn Rạng Đông mua lại dự án này của nhà đầu tư nước ngoài và ngay lập tức xin chuyển thành khu đô thị khiến xung đột giữa hội viên và ông chủ mới bùng nổ. Truyền thông đã từng tốn nhiều giấy mực cho sự việc này, và cuối cùng, một khu đô thị mới sẽ thế chỗ cho "lá phổi xanh" của thành phố Phan Thiết trong nay mai.

Theo tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến năm 2020 tổng số sân golf trong cả nước sẽ lên tới con số 115 vì được bổ sung thêm 28 sân golf vào quy hoạch với tổng diện tích đất xây dựng là 3.812ha.

Hiện nay cả nước có khoảng hơn 30 sân golf lớn nhỏ đi vào hoạt động, trong số đó có khoảng 3-5 sân golf hoạt động có lãi thuần túy từ dịch vụ golf, số còn lại sống nhờ vào các dịch vụ nghỉ dưỡng, bất động sản…Không biết rồi đây sẽ còn bao nhiêu dự án sân golf trên cả nước được chủ đầu tư khoác áo mới theo "phiên bản" của sân golf Phan Thiết?