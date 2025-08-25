Sau Sáp Nhập, Đâu Sẽ Là Điểm Nóng Của Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam?

Thị trường bất động sản ghi nhận những biến chuyển mạnh mẽ sau sáp nhập. Sự gia tăng về quy mô, diện tích, cơ cấu dân số và sự tổng hợp các nguồn lực đang tạo tiền đề cho sự tăng trưởng của những thị trường mới. Những điểm nóng mới nào của thị trường được gọi tên sau quá trình sáp nhập?

Miền Bắc Gọi Tên Thị Trường Bất Động Sản Hải Phòng

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn , nhận định Hải Phòng đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam. Trong suốt 10 năm qua, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số; riêng 6 tháng đầu năm 2025, Hải Phòng nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Không chỉ giữ vị thế “điểm sáng” về kinh tế, Hải Phòng còn dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 669 triệu USD vốn đăng ký cấp mới trong 5 tháng đầu năm.

Sau sáp nhập, Hải Phòng sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược gồm cảng biển và hai sân bay, trong đó sân bay Tiên Lãng đóng vai trò trọng yếu trong vận chuyển hàng hóa, tạo cú hích cho logistics và công nghiệp. Thành phố cũng quy hoạch ba tuyến đường vành đai: vành đai 1 dài 20 km kết nối trung tâm; vành đai 2 dài 23 km đang xây dựng; và vành đai 3 dài 63 km sẽ kết nối các tuyến quốc lộ trọng điểm. Dọc theo các trục vành đai này, hàng loạt dự án bất động sản đang hình thành, đón sóng hạ tầng.

Thị trường bất động sản Hải Phòng là điểm sáng nổi bật của phía Bắc sau sáp nhập. Ảnh: Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Các chỉ số kinh tế – xã hội của Hải Phòng cho thấy triển vọng rõ rệt: GRDP đạt 658.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước; FDI năm 2024 đạt hơn 5,3 tỷ USD, lũy kế 45 tỷ USD, cũng ở vị trí thứ 3. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 70 khu công nghiệp, đứng thứ 4 cả nước. Dân số tăng lên 4,1 triệu người, xếp thứ 4 toàn quốc, đồng nghĩa nhu cầu về nhà ở và bất động sản tiếp tục mở rộng.

Việc sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương tạo ra lợi thế vượt trội, khi hai địa phương cùng nằm trên trục phát triển chiến lược Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Sự kết nối chặt chẽ về hạ tầng, nhân lực và công nghiệp giúp khai thác hiệu quả nguồn lực chung, hướng tới hình thành trung tâm kinh tế lớn thứ ba cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP.HCM. Đây sẽ là vùng đô thị – công nghiệp ven biển hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế, vừa thúc đẩy sản xuất, vừa mở rộng tiềm năng du lịch, thương mại.

Trên nền tảng đó, thị trường bất động sản Hải Phòng đang khởi sắc rõ rệt. Tốc độ đô thị hóa nhanh, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thuộc nhóm dẫn đầu và môi trường đầu tư hấp dẫn khiến bất động sản trở thành kênh hút vốn mạnh. Nhiều dự án được triển khai gắn liền với hạ tầng và các cụm công nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững. Đặc biệt, đất nền ven đô ghi nhận giao dịch sôi động, trong khi giá rao bán bất động sản tăng trung bình 30 – 32% so với đầu năm 2023.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho biết, mức độ quan tâm thị trường cũng tăng mạnh, không chỉ đến từ người dân địa phương (41%) mà còn từ nhà đầu tư Hà Nội (35%), tăng tới 47% so với cùng kì. Sự tham gia ngày càng lớn của dòng vốn ngoài tỉnh, đặc biệt từ các đô thị lớn miền Bắc, cho thấy sức hút gia tăng của bất động sản Hải Phòng.

Với nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, hạ tầng đồng bộ, vị thế trung tâm công nghiệp – logistics và là điểm đến FDI hàng đầu, Hải Phòng đang hội tụ những yếu tố nền tảng để thị trường bất động sản bứt phá, trở thành tâm điểm mới của miền Bắc trong giai đoạn tới.

bất động sản đà nẵng Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của bất động sản Đà Nẵng. Xem Ngay

Thị Trường Bất Động Sản Miền Trung Gọi Tên Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định sau sáp nhập, Đà Nẵng sẽ tiếp tục là “đầu tàu” và điểm nóng của thị trường bất động sản miền Trung. Lợi thế hạ tầng hiện đại, quy hoạch bài bản và hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ đã tạo nền tảng vững chắc để bất động sản Đà Nẵng giữ vững sức hút với tầng lớp trung lưu, thượng lưu và chuyên gia trong các khu công nghiệp.

Đà Nẵng sẽ tiếp tục là “đầu tàu” và điểm nóng của thị trường bất động sản miền Trung. Ảnh: Thời báo Kinh tế

Đà Nẵng không chỉ là trung tâm kinh tế biển, đô thị trực thuộc Trung ương, mà còn là “cửa ngõ” chiến lược của miền Trung. Thành phố dẫn đầu khu vực về thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế, nhờ hệ sinh thái nghỉ dưỡng phong phú, gắn liền với biển và thiên nhiên. Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang dần định hình vai trò trung tâm công nghệ – logistics – giáo dục, khi là một trong ba khu công nghệ cao của cả nước, đồng thời sở hữu hệ thống cảng biển Tiên Sa, Liên Chiểu và sân bay quốc tế ngay trong lòng thành phố.

Điểm nhấn khác biệt của Đà Nẵng còn đến từ chất lượng sống. Là “thành phố đáng sống” hàng đầu Việt Nam, Đà Nẵng gây ấn tượng với môi trường trong lành, mật độ cây xanh và mặt nước cao, dịch vụ đô thị phát triển, phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp an cư của người dân và giới đầu tư.

Sau sáp nhập, thành phố có bước “nhảy vọt” về quy mô dân số, quỹ đất và nguồn lực tài chính. Điều này mở ra không gian rộng lớn để phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, thu hút thêm doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu ở thực đang ngày càng tăng. Đồng thời, các đô thị vệ tinh sẽ được kích hoạt, giúp phân bổ dân cư, giảm tải áp lực cho lõi trung tâm và mở ra dư địa phát triển cho những dự án khu đô thị, khu phức hợp hay bất động sản du lịch quy mô lớn.

Một loạt dự án hạ tầng chiến lược dự kiến sẽ được đẩy nhanh như đường ven biển Đà Nẵng – Hội An – Chu Lai, mở rộng sân bay quốc tế, cao tốc Bắc – Nam và cảng Liên Chiểu. Khi hoàn thành, những dự án này không chỉ tăng cường kết nối liên vùng mà còn tạo điều kiện hình thành các hành lang bất động sản công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.

Với sự kết hợp giữa hạ tầng đồng bộ, tiềm năng kinh tế biển – du lịch, chất lượng sống vượt trội và động lực mới từ quá trình sáp nhập, Đà Nẵng đang hội tụ đầy đủ yếu tố để thị trường bất động sản bứt phá. Thành phố được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn trong và ngoài nước, đặc biệt ở các phân khúc đô thị vệ tinh, bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp gắn với logistics.

Xem thêm:

———–

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 22/08/2025 – 15:25

Link nguồn: https://reatimes.vn/sau-sap-nhap-dau-se-la-diem-nong-cua-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-202250822152213275.htm

————–