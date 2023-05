Sẽ ưu tiên việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của công chức

– Với cương vị Bộ trưởng Xây dựng, ông sẽ ưu tiên vào những việc gì trong nhiệm kỳ tới?

– Có nhiều việc phải làm, nhưng có 3 nhiệm vụ trọng tâm mà tôi phải tập trung. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng nhằm sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực, đặc biệt là tài nguyên đất đai, vốn đầu tư xây dựng và nguồn nhân lực trong quá trình đầu tư xây dựng. Với trách nhiệm được giao, Bộ sẽ tập trung rà soát các quy định liên quan đến đầu tư xây dựng để trực tiếp hoặc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội trong việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng.

Thứ hai, tập trung nhiều hơn đến lĩnh vực phát triển đô thị. Thứ ba, chú trọng vào lĩnh vực phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân thuộc mọi đối tượng, chú trọng hướng tới các đối tượng ít có điều kiện tiếp cận với nhà ở giá cao.

"Tôi sẽ chú trọng vào lĩnh vực phát triển nhà ở". Ảnh: Nguyễn Hưng.

– Bộ trưởng sẽ nói gì với những công chức, viên chức đang mong muốn sở hữu nhà tại đô thị?

– Thị trường nhà ở nước ta cũng như nhiều nước khu vực và thế giới có thể phân thành 2 loại chính. Thứ nhất, loại nhà ở hàng hóa do thị trường điều tiết chủ yếu đáp ứng cho những người có thu nhập cao, đủ khả năng mua nhà theo yêu cầu. Loại này chủ yếu do thị trường điều tiết. Thứ hai là nhà ở phi hàng hóa. Loại này phục vụ những người không đủ khả năng mua nhà theo giá thị trường hoặc thuê nhà giá cao. Có thể hiểu đây là nhà ở xã hội. Loại này phải có sự can thiệp của Nhà nước với cơ cấu đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng .

Cả hai loại thị trường nhà ở nêu trên hiện đang tồn tại ở nước ta. Tuy nhiên cơ cấu còn bất hợp lý. Như nhà ở thị trường hàng hóa hay nói cách khác nhà ở thương mại với những căn hộ cao cấp thì quá nhiều còn nhà ở giá rẻ, nhà cho thuê giá rẻ cho người thu nhập thấp lại quá ít và quá thiếu.

Thời gian tới chúng ta cần phát triển mạnh nhà ở xã hội. Đây là các loại nhà dành cho những người không có điều kiện tiếp cận với nhà ở thị trường hàng hóa, trong đó có đội ngũ công chức, viên chức, người nghèo ở đô thị, công nhân các khu công nghiệp, sinh viên, người không có thu nhập. Trong loại nhà ở xã hội này sẽ phân ra nhiều nhóm, gồm căn hộ chung cư bán giá rẻ, căn hộ cho thuê và trả góp giá rẻ, căn hộ cho thuê giá rẻ và nhà cho những người không có tiền để thuê (như người tàn tật, người cô đơn không nơi nương tựa, người mất sức lao động không có thu nhập…). Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập trung bình là những đối tượng có thể mua hoặc thuê nhà giá rẻ.

– Vậy làm thế nào để phát triển loại nhà ở xã hội như Bộ trưởng đã nói khi mà ngân sách của nhà nước có hạn?

– Để làm được loại nhà này thì yêu cầu quyết tâm rất cao của Bộ Xây dựng, các Bộ ngành có liên quan và đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM…cùng các địa phương phải vào cuộc. Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan phải tập trung để đề xuất các chính sách tạo điều kiện phát triển nhà ở xã hội; xây dựng các chương trình phát triển nhà ở quốc gia trong đó có kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về phát triển nhà ở. Các địa phương cần dành nguồn lực thích đáng cho các chương trình này.

Nhà nước giao cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở xã hội, trong đó doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là công cụ để thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao khi các doanh nghiệp khác không thực hiện được đủ quỹ nhà theo mục tiêu đề ra.

– Người Việt Nam có tâm lý sở hữu nhà để có truyền lại cho con cháu, các nhà đầu tư cũng có xu hướng mua bán nhanh để thu hồi vốn. Ông nói gì về tính khả thi của mô hình nhà thuê, thuê mua có thời hạn ?

– Đúng là người dân phần đông có tâm lý sở hữu nhà ở lâu dài. Nhưng hiện nay không ít người có nhu cầu thuê, mua nhà có thời hạn vì hiện nay nhiều người đang thuê nhà của người dân trong đô thị và nếu được thuê một căn hộ chung cư khang trang giá rẻ, lâu dài, mang tính độc lập thì tốt hơn nhiều khi thuê nhà trọ hoặc thuê ở cùng với người dân.

Trên thị trường sẽ tồn tại cả loại nhà chung cư sở hữu lâu dài nhưng giá cao và nhà chung cư sở hữu có thời hạn nhưng giá rẻ. Người dân được quyền lựa chọn loại nhà phù hợp với yêu cầu và khả năng của họ. Điều tôi muốn nói ở đây là cố gắng để người dân làm quen với việc thuê căn hộ để ở hoặc mua căn hộ chung cư có thời hạn. Việc bán nhà có thời hạn phù hợp với tuổi thọ của nhà sẽ thuận lợi trong việc xây dựng lại những nhà chung cư khi hết hạn sử dụng.

– Hiện, các vị trí trung tâm ở Hà Nội chủ yếu dành cho chung cư cao cấp còn nhà ở xã hội thường ở ngoại thành với dịch vụ hạ tầng và giao thông thấp kém. Ông nói gì về thực tế này ?

– Đúng là có vấn đề như vậy. Những khu vực có giá trị cao thì nhà nước cần đấu giá hoặc thu tiền sử dụng đất với giá cao để tạo nguồn cho ngân sách và dành để đầu tư vào quỹ nhà ở xã hội. Đối với các khu vực ở xa trung tâm, nếu chúng ta xây dựng được những khu chung cư với đầy đủ các dịch vụ với giá cả hợp lý thì vẫn hấp dẫn được người dân. Nhà nước cần tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt hệ thống giao thông công cộng để kết nối với các khu vực trung tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và làm việc. Mức độ đầy đủ và chất lượng của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cũng là những yếu tố quan trọng tạo nên tính hấp dẫn của nhà ở xã hội.

Vừa qua, nhiều thành phố lớn đã tập trung vào việc xây dựng quỹ nhà ở xã hội nhưng tôi cho rằng cần tiếp tục tăng quỹ nhà thông qua các biện pháp như giảm hoặc miễn tiền sử dụng đất…

– Trước khi về Bộ Xây dựng, ông từng là Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, những ý tưởng phát triển nhà ở trên đã được ông thực hiện ở địa phương như thế nào ?

– Trên thực tế, Vĩnh Phúc cũng đã phát triển nhà ở xã hội do Công ty Vinaconex Xuân Mai thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều người dân muốn mua nhà kiểu này và cung hiện chưa đủ cầu, đang phải làm tiếp. Tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng việc phát triển đô thị theo quy hoạch, nên dù chỉ là đô thị nhỏ như thành phố Vĩnh Yên cũng đã hướng tới việc phát triển thành đô thị loại 1 trong tương lai.

(Theo VnExpress)