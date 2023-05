Sổ chủ quyền nhà đất và những cạm bẫy vô hình

Về lý thì khó xảy ra, nhưng thực tế thì… Việc cho mượn sổ hồng, sổ đỏ rồi sau đó mất luôn nhà đất, về lý là chuyện không dễ xảy ra. Vì thủ tục hành chính hiện hành về giao dịch liên quan tới nhà đất buộc phải có hai cơ quan nhà nước tham gia: đó là phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng (thực hiện chức năng công chứng giao dịch) và cơ quan tài nguyên và môi trường (thực hiện chức năng đăng bộ sang tên). Trong khi thủ tục đăng bộ sang tên không nhất thiết cần sự có mặt của chủ sở hữu đứng tên trên giấy tờ nhà đất, thì thủ tục công chứng giao dịch lại bắt buộc. Bởi đó, sẽ khó có chuyện tự dưng cho mượn sổ hồng, sổ đỏ rồi mất luôn nhà đất nếu không có sự cộng tác của chủ sỡ hữu nhà đất đó (như ký giấy uỷ quyền hoặc trực tiếp ra phòng công chứng ký xác nhận giao dịch). Trên thực tế, sổ hồng là một chứng nhận tài sản nên có thể đem cầm cố vay tiền và sau khi người vay trả đủ tiền gốc và lãi thì nhận lại giấy tờ theo thoả thuận. Nếu vì một lý do nào đó mà một người cho một người khác mượn sổ hồng (mà không có bất kỳ sự cộng tác nào như đã nêu trên) sau đó mất luôn nhà thì chắc chắn đã có sự gian dối như: làm giả giấy uỷ quyền, giấy tờ khác để qua mặt cơ quan công chứng; có sự tiếp tay của chính cơ quan công chứng hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường. Cá nhân nào có hành vi này, tuỳ mức độ và tính chất, phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu xảy ra những tình huống trên mà bên thiệt hại vì lý do nào đó không nỡ tố cáo về hình sự (hoặc được cơ quan công an điều tra đã trả lời là không có dấu hiệu hình sự) mà đi kiện về dân sự thì cũng rất nhiêu khê. Tốt nhất, người dân nên hết sức cẩn thận khi giao giấy tờ chủ quyền nhà đất cho ai đó để tránh phiền phức về sau. Vì lý do nào đó cần phải cầm giấy tờ nhà đất ra khỏi nhà thì nên mang theo bản sao y hoặc photocopy (chỉ mang bản chính khi bắt buộc phải mang) phòng ngừa tình huống có thể bị bỏ quên, đánh rơi, bị giựt… kẻ gian có thể “phù phép” rồi gây ra thiệt hại cho mình khi chúng có giấy tờ nhà đất bản chính trong tay. Luật sư Nguyễn Văn Trường (văn phòng luật sư Trường)