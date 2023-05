Sở hữu nhà thu nhập thấp vẫn gian nan

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam nhận định rằng, các căn hộ có diện tích dưới 100 m2 hiện rất khó mua. Các dự án có giá bán trên dưới 20 triệu đồng mỗi m2 là không còn hàng. Dự án từ vành đai 3 đổ vào giao dịch vẫn rất tốt, người mua để ở là chủ yếu, không phải nhà đầu tư.

Gần đây, thị trường đã có nhiều dấu hiệu tích cực, nhất là những dự án giá rẻ quanh ngưỡng 1 tỷ đồng luôn được người dân mong chờ, đón đợi, thậm chí gây “sốt” trên thị trường. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay, để có thể sở hữu được căn hộ gọi là giá mềm, rẻ không hề dễ đối với người tiêu dùng.

Thống kê sơ bộ, thị trường bất động sản hiện có hơn 10 dự án căn hộ chung cư đang chào bán. Trong số đó, căn hộ có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng chiếm khoảng 80% lượng cung được chào bán thời gian gần đây.

Có thể kể đến các dự án như VP6 Linh Đàm giá bán từ 13 – 15,5 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT); Viện 103 Văn Quán: 14,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, nội thất hoàn thiện cơ bản); Dự án CT Number One tại KĐT mới Vân Canh được bán với giá chỉ 11,2 triệu đồng/m2 (đã có VAT); Căn hộ The Sparks (Dương Nội) cũng chỉ từ 13 triệu đồng/m2; Thăng Long Victory (Nam An Khánh, Hoài Đức) 12,5 triệu đồng/m2; Căn hộ chung cư CT2B – HHB (khu đô thị Tân Tây Đô) chỉ từ 12,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, quyền sử dụng đất, nội thất hoàn thiện); HP Landmark Tower (khu đô thị An Hưng, Hà Đông) 17,3 – 17,5 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, nội thất);…

Tuy nhiên, nhiều người có nhu cầu ở thực lại không mua được giá gốc. Một số người mua nhà cho rằng, hầu hết các sàn đều trả lời không còn hàng, hoặc nếu muốn mua thì phải đăng ký trước, có suất sẽ báo lại nhưng biết đến bao giờ.

Một vài trường hợp khác khi đến các dự án giá rẻ để hỏi thông tin mới biết, nếu muốn mua căn hộ đó anh phải đóng thêm khoản tiền chênh từ 2 – 3 triệu đồng/m2, thậm chí là cả trăm triệu đồng/căn so với giá gốc.

Như vậy, căn hộ tưởng là giá rẻ mà hóa ra không hề rẻ chút nào. Có khi cộng cả tiền chênh còn tương đương với dòng trung, cao cấp và rất khó mua.