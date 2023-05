Sức ép lớn cho doanh nghiệp khi giá thuê đất tăng

Tăng “huyết áp” vì… giá đất!

Nhìn vào bản thông báo nộp tiền thuê đất số 70/TB-CCT ngày 15/3/2011 của Chi cục Thuế quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, ông Tô Ngọc Thạch, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Hồng An bàng hoàng không tin nổi số tiền thuê đất năm nay gấp 18,5 lần năm trước. Cụ thể năm 2010, công ty chỉ phải nộp hơn 22 triệu đồng tiền thuê đất, nhưng năm nay số tiền này đã là 412,756 triệu đồng.

Trong khi một doanh nghiệp (DN) "hàng xóm" là Công ty Cáp điện liên doanh với Hàn Quốc có phần mặt đường còn dài gấp nhiều lần Hồng An chỉ phải nộp 1,6 USD/m2/năm trong vòng 50 năm. Nếu so mức nộp tiền thuê đất năm 2011 thì Hồng An phải nộp cao hơn công ty liên doanh kia 215%. "Nếu các năm sau giá đất thành phố vẫn giữ đà tăng như vậy thì chúng tôi phải nộp cao hơn các xí nghiệp liên doanh cùng trên một mặt bằng theo cấp số nhân. Nếu vậy không những công ty tôi mà rất nhiều DN khác cũng chỉ còn cách… đóng cửa" – ông Thạch bức xúc.

Tình cảnh của các DN như Hồng An cũng được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng ghi nhận qua con số, theo đó trên địa bàn TP Hải Phòng hiện có 23 DN đang chịu số tiền thuê đất năm 2011 tăng nhiều lần so với năm 2010.

Điển hình như Công ty CP ôtô Hải Phòng, tiền thuế đất năm 2010 là 626 triệu đồng nhưng năm 2011 lên tới 3.185 triệu đồng (tăng hơn 5 lần); Công ty đồ hộp Hạ Long các năm 2008 – 2010 nộp 681 triệu đồng, năm 2011 tăng lên 6.978 triệu đồng (tăng gần 9,2 lần); Công ty CP xây dựng số 9 năm 2010 nộp 55 triệu đồng, năm 2011 lên 555 triệu đồng (tăng hơn 10 lần)…

Chung nỗi bức xúc với các DN ở Hải Phòng, đại diện một DN ở Hà Nội là bà Trương Thúy Nga (Công ty TNHH Cảng Khuyến Lương) than thở, từ năm 2004 đến nay, tiền nộp thuê đất hàng năm của công ty tăng đều đều.

Năm 2004 – 2005, công ty nộp hơn 153 triệu đồng tiền thuê đất cảng; năm 2006 – 2007 số tiền phải nộp tăng thêm 5,6 lần; năm 2008 – 2009 tăng 6,8 lần so với hai năm trước; năm 2010 giá thuê tăng 8,8 lần so với 2009. Đến năm 2011, giá thuê đã là gần 5 tỷ đồng, cao gấp 323 lần so với năm 2004 và 3,68 lần so với năm 2010.

Đáng nói là tổng diện tích đất cảng thực tế phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh chỉ chiếm 60%, còn lại 40% diện tích chủ yếu làm giao thông nội bộ, không trực tiếp tạo ra doanh thu. Trong dự toán kinh doanh năm 2011 của công ty, số tiền thuê đất được tính toán dựa trên con số năm 2010 là 1,3 tỷ đồng, nay lên đến gần 5 tỷ làm cho chi phí sản xuất tăng lên bất thường, kế hoạch kinh doanh của công ty cũng bị đảo lộn toàn bộ.

Kêu nhưng "trên" chưa thấu

Được biết, nguyên nhân tăng giá thuê đất đột biến trong năm 2011 là do Chính phủ thay đổi chính sách về thuế đất, ban hành Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuế đất, thuê mặt nước.

Nghị định 121/2010/NĐ-CP yêu cầu giá tính thuế đất được xác định sát với giá chuyển nhượng sử dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường. Tỷ lệ phần trăm tính tiền thuê đất được tính từ 1,5% đến 3% giá đất, trong khi theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP chỉ từ 0,5 – 2%.

Vẫn biết nộp thuế là nghĩa vụ, trách nhiệm của DN đóng góp để xây dựng đất nước, nhưng "đánh thuế" cao và mạnh trong bối cảnh lạm phát và lãi suất "nóng" như hiện nay tạo sức ép quá lớn đối với DN. Chưa kể ở một số địa phương, cơ quan thuế còn không có bất kỳ một thông báo nào tới DN, đã áp dụng ngay mức giá mới, có nơi như Hải Phòng còn tự ý áp dụng Nghị định số 121/NĐ-CP từ 1/1/2011 dù hạn áp dụng của Nghị định là tháng 3/2011.

Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Hồng An cho biết, đã làm công văn thắc mắc gửi các cấp có thẩm quyền TP Hải Phòng, nhưng câu trả lời là: Chỉ tạm tính, các DN cứ nộp trước sau đó sẽ giải quyết sau, nộp chậm sẽ bị phạt. Bất bình với cách làm việc của ngành thuế, ông Thạch cho rằng, chính sách tăng tiền thuê đất cần có lộ trình, phù hợp với sự tăng trưởng chung của cả nước và bình đẳng giữa các DN, cơ quan thuế nên thông báo rộng rãi trước khi tiến hành thực hiện để DN có sự chuẩn bị.

Đồng tình với ý kiến của DN Hồng An, ông Lê Văn Sơn – đại diện cho các DN ở tỉnh Hưng Yên đề nghị cơ quan thuế cần cân nhắc kỹ trước khi áp dụng mức giá thuê đất với DN, giá thuê đất đối với DN sản xuất công nghiệp phải ưu đãi hơn DN dịch vụ, ngân hàng… và phải tăng theo lộ trình để DN yên tâm sản xuất. Nhiều DN thuê đất chưa hết 5 năm đã bị tính mức giá thuê đất mới. Đem thắc mắc này tới Sở Tài chính thì được trả lời là: Cứ làm đơn rồi Sở sẽ giải quyết.

Trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng", DN phải đối phó với trăm ngàn khó khăn về vốn, xăng dầu và các chi phí đầu vào đều tăng mạnh, thị trường thu hẹp… nay lại nơm nớp lo giá thuê đất tăng vùn vụt mỗi năm. Sức ép dường như đang đè nặng lên vai các DN!

Nội dung, quan điểm của Nghị định 121/2010/NĐ-CP về cơ bản là đúng song thời điểm áp dụng lại gặp bất lợi khi mà phần lớn các DN trong nước đều gặp nhiều khó khăn do lạm phát. Nhiều nội dung của Nghị định cũng chưa được các địa phương thực hiện đúng và đầy đủ gây bức xúc cho DN. Trong thực hiện chưa có thực tiễn, nặng về quy định hệ số thương mại mà chưa tính tới thực tế yêu cầu theo đối tượng để có sự công bằng cho các DN. Tôi đồng tình với ý kiến của DN về thời điểm và cách thức thực hiện Nghị định 121 là có… vấn đề. Bộ Tài chính xin tiếp thu góp ý và sẽ làm rõ các vẫn đề này để trình Chính phủ xem xét. Đỗ Hoàng Anh Tuấn(Thứ trưởng Bộ Tài chính) Năm nay Nhà nước áp dụng mức giá thuê đất mới cao gấp 3,4 lần so với năm 2010. Dù chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được hưởng chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa là miễn giảm tiền thuê đất. Nguyễn Thị Thanh Huyền(Tổng Giám đốc, Tổng công ty Cổ phần May 10) Tôi rất đồng tình với ý kiến của một DN cho rằng, không một nước nào trên thế giới có GDP đầu người trên dưới 1.000 USD/năm mà giá đất lại cao ngất ngưởng vào loại nhất thế giới như ở Việt Nam. Việc này đẩy giá trị hàng hóa, dịch vụ tăng theo, đời sống lao động khó khăn, DN cũng khó sống. Dù rằng điều chính giá đất sau 5 năm theo Nghị định 121/2010/NĐ-CP là đúng vì nhiều khu vực nông thôn đã lên thành thị thì giá thuê đất cũng cần thay đổi. Tuy nhiên thực hiện Nghị định cần phải có lộ trình, vì đất là chi phí của sản xuất nếu giá tăng cao quá thì DN sẽ gặp khó khăn. Phạm Văn Thọ(Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Phát triển Quỹ đất (Bộ TN&MT)) Nên tính lại lộ trình và tỷ lệ phần trăm tiền thuê đất để các DN có đủ sức gánh được. Doanh thu một DN chỉ đạt 5 tỷ đồng mà đóng tiền thuê đất là 1,6 tỷ thì sao có lợi nhuận, làm sao duy trì được hoạt động. Ngành thuế vẫn có câu "phải luôn giữ nguồn thu", nếu làm DN bế tắc thì chúng ta lấy gì để thu? Đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh thuế đất, cho phép các DN hoãn nộp thuế đất năm 2011 chuyển sang nộp năm 2012 và những năm tiếp theo. Nguyễn Mạnh Hiền(Tổng thư ký Hiệp hội Văn hóa – Du lịch Công đoàn Việt Nam)

(Theo KTĐT )