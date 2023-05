Tham nhà thu nhập thấp: "Xôi hỏng bỏng không"

Vi phạm phải trả lại nhà

Trong sự lặng lẽ cũng như khi chuyển đến, vừa qua, căn hộ số 1702 nhà thua nhập thấp(TNT) Ngô Thì Nhậm đã chuyển đi, trả lại nhà cho chủ đầu tư là Cty Vinaconex Xuân Mai do vi phạm quy định về mua nhà TNT. Đối diện , căn hộ 1707 cũng đóng cửa im lìm, dù mấy hôm trước cũng đã có người ra vào- có thể để chứng minh căn nhà đã có người về ở.

Trước đó Cty Vinaconex Xuân đã hoàn tất biên bản làm việc với hai hộ gia đình vi phạm quy định về mua nhà TNT trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, theo đó tiến hành thanh lý hai căn hộ này của bà Cao Thị Loan( 1702) và ông Đoàn Viết Long( 1707) do vi phạm quy định về mua nhà TNT.

Hộ bà Loan là một trong những hộ chính sách được ưu tiên mua nhà mà không cần qua bốc thăm quyền mua. Theo kết luận của Công an TP Hà Nội, bà Loan đã bán căn hộ trên cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm với giá 1,1 tỷ(giá gốc trên 600 triệu). Mặc dù phủ nhận điều này, cho rằng do khó khăn nên bà Loan phải vay mượn chị Tâm để đóng tiền mua nhà cho chủ đầu tư, tuy nhiên, UBND phường Cầu Dền (nơi bà Loan có hộ khẩu thường trú) đã thừa nhận việc kiểm tra xác minh của cán bộ chuyên môn và tổ trưởng dân phố còn chưa cụ thể, chính xác ngoài địa bàn phường

Gia đình bà Loan đang cư trú tại tổ 38, phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), nhưng tờ khai xác nhận thực trạng nhà ở lại do UBND phường Cầu Dền ,quận Hai Bà Trưng ký. Trên thực tế, bà Loan không có tên kê khai nhà, đất ở và cư trú tại phường Cầu Dền- nơi bà Loan đăng ký hộ khẩu. Nhưng tại nơi bà Loan tạm trú, công an phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) cho biết, gia đình bà Loan chính thức khai báo đăng ký tạm trú tại ngõ 179/85, tổ 38, phường Vĩnh Hưng từ tháng 10-2009. Gia đình bà Loan mua thửa đất có nguồn gốc đất nông nghiệp, rộng 44m2 tại địa chỉ trên và xây dựng nhà cấp 4 ở từ 2009 đến nay. Như vậy, gia đình bà Loan ở một nơi nhưng lại được xác nhận tình trạng ở một nơi khác, dù đã có nhà nhưng vẫn được xác nhận là chưa có nhà. Hơn nữa sau khi mua được căn hộ 1702-CT1 Ngô Thì Nhậm, bà Loan lại bán trao tay cho người khác, vi phạm quy định về mua, sử dụng nhà TNT.

Còn hộ ông Đoàn Viết Long ( căn 1707), khi bị phát hiện đã có sổ đỏ sở hữu thửa đất 465m2 tại Đồng Mai-Hà Đông, nhưng vẫn được mua nhà thu nhập thấp CT1, ông này cho rằng: Thời điểm nộp đơn xin mua nhà thu nhập thấp, gia đình ông chưa được cấp sổ đỏ nên vẫn đúng quy định của Nhà nước về đối tượng.

Tuy nhiên Phòng quản lý đô thị quận Hà Đông và đại diện UBND phường Hà Cầu cùng khẳng định việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ là thời gian. Thực tế, mảnh đất này do cha ông để lại, ông Long là người được sở hữu. Vì vậy, theo kết luận của Công an quận Hà Đông, hồ sơ mua nhà của ông Long là sai quy định. Do đó, chủ đầu tư thanh lý hợp đồng mua nhà với gia đình ông Long là phù hợp.

Sẽ quản lý chặt

Nói về những trường hợp bị phát hiện, vi phạm quy định về mua bán nhà TNT, chị H.D cho biết: Nếu chiểu theo quy định thì rất nhiều trường hợp đủ điều kiện để được xét mua nhà TNT. Nhưng nếu ai cũng tham thì sẽ làm sai lệch một chủ trương lớn hết sức có ý nghĩa của Nhà nước, làm mất ổn định xã hội. Chị D nêu cụ thể: Ví dụ như hộ gia đình chị, hiện đã tách khẩu nhưng vẫn đang chung sống với bố mẹ chồng. Nếu ra phường xác nhận hộ chị vẫn được xác nhận là chưa có nhà ở thuộc sở hữu hộ. Với thu nhập của 2 vợ chồng, chị đủ điều kiện để được xét mua nhà TNT. “ gia đình mình đang sống rất thoải mái. Các cháu được chăm sóc đầy đủ, hưởng tình cảm của ông bà. Nếu mua được nhà TNT chưa chắc mình đã muốn ra ở riêng. Theo quy định cũng không được bán hay cho thuê. Thê nên mình không tham, mà tham cũng không được”- Chị D tâm sự.

Tại những buổi bốc thăm mua nhà TNT tại các dự án như Ngô Thì Nhậm, Kiến Hưng…chứng kiến những nụ cười của những người bốc trúng và những giọt nước mắt, sự thất vọng của những người bị trượt, mới thấy hết được ý nghĩa của những căn nhà TNT như thế nào. Hẳn những lúc ấy, những người đến mua nhà hay có ý định mua nhà vì lòng tham cũng phải thấy ngượng ngùng.

Tại buổi bốc thăm nhà TNT Kiến Hưng-Hà Đông, chị Đỗ Thu Hương đã òa lên khóc nức nở khi trượt được mua nhà. Chị tâm sự: thấy tủi thân vì mình không may mắn. Gần đến tuổi về hưu nhưng vợ chồng chị cùng 2 đứa con vẫn phải đi ở nhờ. Nếu mua được nhà TNT, dù không đủ tiền một lúc, nhưng họ hàng bạn bè cũng sẵn lòng cho chị vay trả dần. Nhưng chị vẫn phải ngậm ngùi chờ đến dự án nhà TNT sau xem có còn cơ hội.

Nếu không có những người mua nhà TNT vì lòng tham, hẳn những người như chị Hương sẽ có nhiều cơ hội hơn để có thể dành được phiếu mua nhà!

Khi đề cập những vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng HN cho rằng: “Xây dựng nhà thu nhập thấp là chủ trương mới nên chưa thể hoàn thiện ngay được về chính sách. Qua quá trình triển khai các dự án, Hà Nội sẽ tiếp tục bổ sung kịp thời các quy định để hoàn thiện hơn, trong đó sẽ nâng cao trách nhiệm của chính quyền các phường trong việc xác nhận cho các đối tượng mua nhà cũng như quản lý được các trường hợp mua nhà, hạn chế những vi phạm…”.

Theo quy định mới vừa được TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư nhà TNT bổ xung , sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ mà bên mua không đến ở thì coi như không có nhu cầu ở và cơ quan quản lý sẽ thu hồi căn hộ theo quy định; Nếu bên mua cho người khác sử dụng nhà hoặc vi phạm quy chế quản lý nhà thì sẽ chấm dứt hợp đồng mua nhà. Người mua nhà phải có bản cam kết với chủ đầu tư và thực hiện quy chế quản lý nhà khi ký hợp đồng mua nhà, ảnh chân dung các thành viên hộ gia đình…

(Theo Báo Xây dựng)