"Tham nhũng cũng là nguyên nhân làm tăng giá BĐS"

Lãi khủng, giảm vẫn không lỗ

Hiện nay, bất động sản đang giảm giá sâu, thậm chí có dự án giảm đến 30 – 50%. Theo ông, giá này đã là giá thực hay vẫn ảo?

Đánh giá về giá thực hay ảo là rất khó vì chỉ mang tính tương đối.

Vậy với giá hiện nay các nhà đầu tư có bị lỗ?

ThS Phạm Văn Bình

Tôi cho rằng, dù giá giảm mạnh, xong các chủ đầu tư vẫn đảm bảo được lợi ích tối thiểu.

Ông phân tích thế nào về nguyên nhân giảm giá?

Có nhiều nguyên nhân. Một là, do lượng cung hiện nay ra thị trường là rất lớn, nhất là cung về nhà chung cư. Hiện tượng tăng cung trong vài năm trở lại đây chính là hệ quả tất yếu của các "cơn sốt" bất động sản vào những năm 2006 – 2007. Khi "sốt" các chủ đầu tư thu được lợi nhuận cao nên ồ ạt đầu tư vào các dự án.

Nhưng hàng hóa bất động sản có đặc trưng là "cung bị trễ", muốn làm một dự án bất động sản cần có thời gian, khoảng 3 – 5 năm là chuyện bình thường. Do đó, nếu năm 2007 mới bắt đầu đầu tư thì có khi năm 2012 mới có sản phẩm hoàn thiện.

ThS Phạm Văn Bình, Phó trưởng Khoa Tài chính doanh nghiệp, chuyên ngành Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản, Học viện Tài chính.



Thêm vào đó, khi xu hướng thị trường "đi ngang" hoặc "giảm" thì các nhà đầu cơ thường lại "xả" hàng. Hai là, các loại cầu như cầu tiêu dùng, cầu sản xuất – đầu tư, cầu đầu cơ… đều giảm mà lý do chính là những khó khăn về kinh tế, cũng như kỳ vọng vào sự "hưng phấn" của thị trường gần như không có.

Dù giảm giá sâu nhưng nhà đầu tư vẫn có lãi. Qua đó để thấy trước đây đầu tư bất động sản lãi khủng cỡ nào?

Đương nhiên. Trước đây, phần lớn các chủ đầu tư đều thu lợi nhuận "khổng lồ". Chẳng hạn như đối với nhà liền kề hay biệt thự, trong tính toán để nộp tiền sử dụng đất, nhiều dự án sau này chỉ cần bán ra ngoài thị trường với giá khoảng 15 – 20 triệu đồng/m2, còn chung cư giá khoảng 14 – 18 triệu đồng/m2 là chủ đầu tư đã có lợi nhuận tối thiểu.



Tuy nhiên, thực tế khi bán giá nhà liền kề hay biệt thự có khi lên tới 30 – 80 triệu đồng/m2, còn chung cư cũng lên tới 25 – 40 triệu đồng/m2.

Hay xét về giá thành xây dựng chung cư, tính suất đầu tư trung bình cho việc xây dựng một tòa nhà cao 25 tầng tại Hà Nội thì cũng chỉ xoay quanh khoảng 9 triệu đồng/m2 xây dựng. Ngoài ra, sẽ phân bổ thêm tiền sử dụng đất, diện tích công cộng, các chi phí khác nữa, giả định là thêm 100% thì giá thành cũng mới ở mức 18 triệu đồng/m2.



Qua đó mới thấy các chủ đầu tư họ lãi như thế nào. Điều đó cũng giải thích không phải ngẫu nhiên mà giai đoạn trước đây gần như không một doanh nghiệp lớn nào lại không tham gia kinh doanh bất động sản.

Huyện, xã nghèo, lãnh đạo vẫn có nhà tiền tỷ

Theo ông, tại sao người dân lại có thể chịu đựng được mức chênh lệch giá đó?

Vì chúng ta chưa kiểm soát được thị trường bất động sản. Cụ thể, hành lang pháp lý cho việc quản lý thị trường thiếu, không rõ ràng, thủ tục hành chính rườm rà; chức năng quản lý chồng chéo; sự lũng đoạn của giới đầu cơ; thông tin bất động sản không minh bạch và không được kết nối. Vì thế mà người dân dù không muốn chịu cũng đành phải chịu.

Liệu cái tiền chênh lệch đó nhà đầu tư, giới đầu cơ có được "nuốt" cả?

Tất nhiên, trong giai đoạn thị trường "sốt" thì họ là những người hưởng lợi nhiều nhất. Họ "không phải làm gì" nhưng vẫn thu được các khoản chênh lệch khổng lồ. Nhưng bên cạnh đó thì không thể không kể đến một bộ phận lãnh đạo có quyền chức cũng được hưởng phần trăm chênh lệch đó.

Hẳn các nhà quản lý đều phải biết rất rõ về sự chênh lệch vô lý đó?

Tôi nghĩ tất nhiên là các nhà quản lý biết.

Nếu biết tại sao họ vẫn để vấn đề như vậy xảy ra? Phải chăng họ cũng có % trong đó?

Cũng phải nói là có những lý do khách quan, như mặt bằng kinh tế, trình độ khoa học – công nghệ, sự hiểu biết của một bộ phận người dân của chúng ta chưa cao. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn xuất phát từ các nhà quản lý: Có thể mình họ không giải quyết được gì, cũng có thể là họ cũng có lợi ích trong đó nên đành lờ đi.

Như thế có thể khẳng định chính họ cũng góp phần đẩy giá đất, nhà ở lên cao hơn?

Các kết quả đánh giá về mức độ minh bạch và tham nhũng của các tổ chức nước ngoài về thị trường bất động sản nước ta cho thấy, Việt Nam luôn bị đánh giá có mức minh bạch thấp, trong khi đó nạn tham nhũng, nhất là liên quan đến đất đai lại cao. Chính sự tham nhũng là nguyên nhân không nhỏ làm tăng giá bất động sản. Một minh chứng cho biểu hiện này là một số lãnh đạo huyện, xã ở các nơi dù thuộc địa phương nghèo vẫn có nhà trị giá hàng tỷ đồng ở Hà Nội.

Thời điểm mua nhà để ở

Vậy đợt giảm giá sâu này có thể xem là cuộc "ăn mặn khát nước" hay nói cách khác là luật nhân quả không, thưa ông?

Vâng. Tôi nghĩ nó là hệ quả tất yếu đã được cảnh báo ngay từ 2009, 2010.

Với mức giảm giá như hiện nay, theo ông, người dân có thu nhập chân chính đã có thể mua được nhà chưa?

Để trả lời câu hỏi này là rất khó, vì thị trường bất động sản khác so với thị trường hàng hóa thông thường. Thị trường bất động sản có tính khu vực như nơi này "sốt", nhưng nơi kia vẫn "đóng băng" hay nền đất "sốt" nhưng căn hộ chung cư vẫn "đóng băng" là chuyện bình thường. Nên mọi đánh giá phải gắn với từng khu vực địa lý, cũng như chủng loại của bất động sản.

Tuy nhiên, nếu cần đánh giá khái quát thì theo tôi: Nếu mua để nhằm mục đích kiếm lời thì chưa, vì theo xu hướng này rất khó để thị trường "thăng hoa" trong khoảng 1 năm nữa. Còn nếu thị trường đi ngang thì cũng không nên mua vì đồng tiền có giá trị theo thời gian. Trường hợp mua để tiêu dùng thì đây cũng là giai đoạn thích hợp vì có quyền lựa chọn.

Tất nhiên, tôi phải nhấn mạnh là mua để tiêu dùng tức là mua để ở hay phục vụ sản xuất và thu được lợi ích từ việc tiêu dùng đó. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng có thể tiếp tục xem xét để đầu tư các dự án có tiềm năng thị trường tốt để đón giai đoạn hồi phục của thị trường trong tương lai.

Xin cảm ơn ông!

Đầu cơ nhìn chung là xấu, vì đầu cơ tác động tiêu cực tới cả cầu và cung trong các giai đoạn của thị trường, vì vậy nên chống đầu cơ. Tuy nhiên, việc có xét xử được hay không thì còn phải dựa vào pháp luật của mỗi nước. Hiện nay, chúng ta cũng đang có những hành động cụ thể để chống đầu cơ, như quản lý chặt các giao dịch, đánh thuế thu nhập, đánh thuế vào đất sử dụng sai mục đích, và Hà Nội đang triển khai để đánh thuế vào các biệt thự bỏ hoang… Còn theo quan điểm của riêng tôi, chúng ta cũng dần hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đảm bảo các giao dịch bất động sản minh bạch và nếu có dầu hiệu vi phạm như làm giá, thao túng thị trường thì có thể xử lý hình sự như trên thị trường chứng khoán đã thực hiện. ThS Phạm Văn Bình

