“Thị Trường Bất Động Sản Năm 2024 Đã Chuyển Mình Mạnh Mẽ”

Đó là nhận định của bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Datxanh Services trong buổi công bố “Báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 và dự báo thị trường năm 2025” của Datxanh Services. Theo đó, 2024 là năm mà tất cả các chủ thể tham gia thị trường có sự chuyển biến ở nhiều mặt, tạo nền tảng cho một thị trường phát triển bền vững và lành mạnh.

Thị Trường Bất Động Sản 2024: Chủ Đầu Tư Chuyển Chiến Lược

Bà Trịnh Thị Kim Liên nhấn mạnh năm 2024 là năm mà chiến lược gom hàng, gom đất, gom tiền của các chủ đầu tư được thể hiện một phần trong hoạt động M&A với sự tăng trưởng cả về số lượng và giá trị các thương vụ thành công. Cụ thể, tỷ trọng giá trị các thương vụ trong ngành bất động sản năm 2024 chiếm đến 53% trên toàn bộ giá trị M&A của toàn thị trường, trong khi tỷ trọng này trong các năm trước đó lần lượt là 22% (năm 2023), 16% (năm 2022) và 17% (năm 2021). Điều này cho thấy bối cảnh thị trường mới đã mở ra rất nhiều cơ hội đầu tư, giúp tối ưu thế mạnh của các bên, cụ thể là các doanh nghiệp có quỹ đất, dự án và các doanh nghiệp có nguồn vốn, dòng tiền lớn.

Bên cạnh đó, các các chủ đầu tư cũng có những chuyển biến lớn về nhận thức khi thượng tôn pháp luật, chú trọng xây dựng thương hiệu và chú trọng xây dựng nhân lực. Các chủ đầu tư cũng có những chuyến biến về trạng thái khi đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện pháp lý, tăng tốc xây dựng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dự án.

Các chủ đầu tư tranh thủ tận dụng các nguồn lực, hợp tác cùng nhau để săn các quỹ đất lớn trước khi bảng giá đất mới có hiệu lực có thể sẽ làm tăng chi phí phát triển dự án. Sự tham gia của nhiều bên, đặc biệt là các quỹ, các chủ đầu tư ngoại góp phần làm cho thị trường M&A ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn.

Giám đốc kinh doanh Datxanh Services cũng nhấn mạnh, trong năm 2024, cùng với nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản của Nhà nước thì các chủ đầu tư cũng tập trung cho công tác hoàn thiện pháp lý, nhờ đó có sự tăng trưởng mạnh cả về dự án được cấp phép mới cũng như dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn từ Quý 2/2024.

Doanh Nghiệp Môi Giới: Trở Lại Đường Đua Và Trên Đà Tăng Tốc

Bà Liên cho biết, sau giai đoạn hoạt động cầm chừng 2022-2023, năm 2024 là năm mà các doanh nghiệp môi giới đã chính thức trở lại đường đua và đang trên đà tăng tốc với nhiều chuyển động đáng quan tâm. Một số doanh nghiệp tiên phong mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động, đa dạng hóa loại hình và phân khúc sản phẩm trở thành xu hướng tất yếu. Đặc biệt, hầu hết các doanh nghiệp môi giới đều ưu tiên lựa chọn các sản phẩm an toàn để tham gia triển khai kinh doanh, trong đó an toàn về pháp lý, an toàn về tiến độ xây dựng bàn giao cho khách hàng, và an toàn về tiến độ trả phí dịch vụ môi giới được chú trọng.

Cũng như các chủ đầu tư, các doanh nghiệp môi giới cũng có thay đổi về nhận thức, thượng tôn pháp luật được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, các đơn vị này tập trung vào việc xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp với hàng loạt các chương trình đào tạo chuyên sâu và đa dạng từ kiến thức pháp lý, thị trường, kỹ năng mềm, năng lực lãnh đạo… được triển khai nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ môi giới, kinh doanh trong việc phân phối các sản phẩm bất động sản tại dự án mới ra hàng.

Thị trường bất động sản đã dần hồi phục, nguồn sản phẩm ngày càng đa dạng hơn, nhu cầu về nhân sự trong lĩnh vực môi giới bắt đầu tăng trở lại. Thị trường ghi nhận sự quay trở lại thị trường và tham gia hoạt động trong các doanh nghiệp lớn của một số lãnh đạo cấp cao; đồng thời, cũng xuất hiện sự thay đổi, dịch chuyển chéo về nhân sự lãnh đạo giữa các công ty môi giới, sàn chủ đầu tư.

Mở rộng hợp tác cũng là ưu tiên của nhiều doanh nghiệp khi nhiều liên minh bán hàng được thành lập, các sự kiện họp mặt, ký kết đối tác chiến lược được tổ chức liên tục và trong năm 2024, vai trò của Hội môi giới Bất động sản (VARS) được nâng cao với chuỗi sự kiện trong nước và quốc tế nhằm gắn kết, trao đổi, học hỏi giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành.

Niềm Tin Của Khách Hàng Đã Quay Trở Lại

Giám đốc kinh doanh Datxanh Services chia sẻ, niềm tin thị trường được củng cố và cải thiện rõ rệt, thể hiện qua số lượt tìm kiếm, tìm hiểu thông tin dự án liên tục tăng, thời gian quyết định chọn sản phẩm giao dịch bất động sản giảm và đặc biệt là số giao dịch thành công tăng 2,5 lần so với năm 2023. Theo thống kê của Dat Xanh Services – FERI, năm 2024 xu hướng tìm kiếm Bất động sản từ Google trend đã có sự tăng trưởng đáng kể: mức độ quan tâm Bất động sản ghi nhận tại ngày 31/12/2024 đã tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2022.

Mức độ quan tâm đến BĐS tăng gấp đôi so với giai đoạn thị trường nằm ở vùng đáy cho thấy niềm tin từ khách hàng đã hồi phục. Theo đó, xu hướng thay đổi ghi nhận được từ phía khách hàng là sự chuyển biến về tâm lý, tác động đến chuyển biến về hành vi và cuối cùng là động thái “chuyển dòng tiền” của khách hàng.

Bà Liên cho biết, thời gian quyết định chọn giao dịch sản phẩm nhanh hơn. Cụ thể, thời gian bình quân từ lúc tìm hiểu đến lúc quyết định chọn mua sản phẩm của khách hàng trong năm 2024 đã giảm đi rất nhiều so với năm 2023. Khảo sát về thời gian quyết định chọn sản phẩm giao dịch của khách hàng được thực hiện bởi Dat Xanh Services – FERI cho thấy trong năm 2024, thời gian từ khi khách hàng tìm hiểu sản phẩm dự án đến khi quyết định giao dịch: có đến 40,9% khách hàng chỉ mất từ 1-3 tháng để ra quyết định so với mức 18,2% của năm 2023, đồng thời chỉ còn 6.1% khách hàng cần thời gian hơn 1 năm để ra quyết định so với tỷ lệ 52,3% của năm 2023. Điều này cho thấy khách hàng đã có niềm tin và ra quyết định mua BĐS nhanh hơn hẳn so với cùng kỳ năm trước.

Về mục đích chính khi mua bất động sản của khách hàng đã có sự chuyển dịch, tỷ lệ khách hàng mua để ở vẫn là xu hướng chủ đạo trong năm 2024 chiếm 44,9%, có sự điều chỉnh giảm so với tỷ lệ 59,5% của năm 2023, đồng thời cũng có đã xuất hiện 10% khách hàng đầu tư lướt sóng trong năm 2024, so với chỉ 1,5% khách hàng mua đầu tư lướt sóng bất động sản trong năm 2023, và lượng khách hàng mua đầu tư tích sản lâu dài, đầu tư cho thuê cũng đã tăng.

Khánh Chi

