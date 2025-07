Thị Trường Bất Động Sản Long An: Thấy Gì Từ Cuộc Đổ Bộ Của Các Ông Lớn Bất Động Sản?

Long An đang là một trong những thị trường vệ tinh đáng chú ý ở khu vực phía Nam khi chỉ trong thời gian ngắn liên tiếp nhiều ông lớn bất động sản đổ về đây với các dự án quy mô khủng.

Ở bài viết " Thị trường BĐS Long An: Đất nền đang ở giai đoạn tích lũy và sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới ", chúng ta đã có cái nhìn toàn cảnh về thị trường đất nền Long An. Vậy với bất động sản dự án, cuộc đổ bộ liên tiếp của các ông lớn cho thấy những nội tại nổi bật nào của thị trường? Dưới đây là cuộc trao đổi với ông Huỳnh Thiên Quân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Prodezi Long An về vấn đề này.