Đây là nhận định của nhiều chuyên gia về bất động sản nghỉ dưỡng tại diễn đàn: “Khơi thông dòng chảy bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng” do Báo Xây dựng phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức mới đây.

Thị Trường Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng: Lực Đẩy Từ Hệ Thống Pháp Luật

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, từ năm 2020 đến nay, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng có dấu hiệu chững lại, nguồn cung hạn chế, lượng giao dịch giảm sút, gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nói chung.

Đáng nói, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường bất động sản nói chung. Cụ thể, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tạo động lực để hình thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, làm thay đổi diện mạo và giúp cho kinh tế – xã hội, tạo thêm công ăn việc làm, góp phần ổn định an sinh xã hội tại các địa phương trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại diễn đàn

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ ra những khó khăn mà thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang phải đối mặt. Việc triển khai đầu tư dự án bất động sản nói chung và bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng còn gặp nhiều khó khăn do thủ tục pháp lý chưa đồng bộ, còn chồng chéo dẫn tới việc ra quyết định đầu tư có nhiều thận trọng.

Bên cạnh đó là các khó khăn về trình tự thủ tục đầu tư. Nhiều thủ tục cần rất nhiều thời gian, như thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh đầu tư, nhất là những dự án có thời gian kéo dài gây ảnh hưởng đến tạo nguồn cung trong thời gian qua. Vấn đề liên quan đến việc xác định giá đất, quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, giao đất trong thời gian qua cũng là rào cản trong đầu tư phát triển dự án.

Ông Sinh nhấn mạnh, trong thời gian tới, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có nhiều khởi sắc khi hệ thống pháp luật đã được tháo gỡ. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, đôn đốc địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Đó là những chỉ đạo trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, thị trường bất động sản. Chính phủ cũng đã trình Quốc hội thông qua 4 dự án Luật rất quan trọng: Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành như: Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành trình Chính phủ các văn bản hướng dẫn Luật và trình Chính phủ sớm ban hành Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 để ba bộ Luật có hiệu lực sớm từ ngày 1/7 tới đây. Việc ban hành hệ thống các Luật này có những nội dung tháo gỡ, trong đó có các nội dung tháo gỡ vấn đề đất đai, trình tự đầu tư, các hoạt động kinh doanh bất động sản. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc hoàn thiện, sửa đổi, tháo gỡ những khó khăn trong thời gian tới và sẽ có những điều thuận lợi để triển khai phát triển các dự án bất động sản nói chung và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng nói riêng.

Bất động sản nghỉ dưỡng Batdongsan.com.vn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam Xem Ngay

Thị Trường Đang Ấm Lên

Cũng tại hội thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên – Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết trải qua giai đoạn khó khăn vừa qua: chịu tác động từ đại dịch Covid-19 đến giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản nói chung, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng, đặc biệt là phân khúc bất động sản cao cấp rơi vào cảnh sa sút.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường đang diễn biến tích cực. Đối với du lịch, xu hướng ấm lên ngày càng rõ rệt, triển vọng khởi sắc của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cũng rõ ràng hơn. Một số trung tâm du lịch đang ghi nhận sự sôi động trở lại, có thể kể đến Hạ Long (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Vũng Tàu, Phú Quốc.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH KN Cam Ranh

Thừa nhận thực tế trên, ông Nguyễn Chí Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH KN Cam Ranh dẫn chứng sự phục hồi ấn tượng của du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng Khánh Hòa . Được biết, thị trường bất động sản Khánh Hòa đã khởi sắc hơn so với giai đoạn cuối năm 2023.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Khánh Hòa , trong quý 1/2024, thị trường tỉnh ghi nhận 5.941 giao dịch bất động sản, trong đó có 4.537 giao dịch đất nền; 1.193 giao dịch nhà ở riêng lẻ; 211 giao dịch căn hộ chung cư. Tổng giá trị giao dịch bất động sản trong quý đạt gần 7.630 tỷ đồng. Nếu so quý 4/2023, số lượng lẫn giá trị giao dịch đều tăng, lần lượt 880 giao dịch và 3.112 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, tính chung 3 tháng đầu năm 2024, Khánh Hòa đã đón khoảng 2,1 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ; hơn 942.000 lượt khách nội địa, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11.608,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Ông Thanh nhấn mạnh, những con số tăng trưởng ấn tượng trên là cơ sở để dự báo giai đoạn năm 2024, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Khánh Hòa sẽ nhanh chóng hồi phục và giữ được sự tăng trưởng bền vững. Không chỉ Khánh Hòa, các chỉ dấu tích cực cũng đang diễn ra với nhiều thị trường du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng trọng điểm trên cả nước.

Khánh Chi

Xem thêm: