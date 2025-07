Cùng với nền kinh tế diễn biến đầy triển vọng, thị trường bất động sản Việt Nam đang phục hồi tích cực với nguồn cung dồi dào và các kết quả giao dịch ấn tượng tại nhiều dự án. Chuyên gia đã chỉ ra điểm chung của những dự án giao dịch thành công trong thời gian qua.

Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam: Nguồn Cung Và Giao Dịch Ấn Tượng

Nhìn nhận về diễn biến của thị trường bất động sản Việt Nam thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, các dấu hiệu phục hồi của thị trường bất động sản ngày càng rõ nét. Hàng loạt dự án thuộc đa dạng các phân khúc được tái khởi động, khởi công, công bố, giới thiệu ra thị trường đều được quan tâm với kết quả bán hàng ấn tượng.

Thị trường bất động sản ghi nhận sự tăng trưởng về nguồn cung và giao dịch thời gian gần đây. Ảnh: Báo Quốc tế

Tới thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đang trên đà phục hồi, cả về nguồn cung, giá bán và giao dịch. Theo dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nguồn cung mới của thị trường bất động sản liên tục được bổ sung khi các chủ đầu tư bắt đầu kích hoạt triển khai hàng loạt dự án. Các hoạt động khởi công, sự kiện kick-off, "làm mới hàng cũ" diễn ra rầm rộ với quy mô ngày càng lớn.

nhà phố, biệt thự, Làn sóng phục hồi đang ngày càng lan rộng. Ông Đính cho biết, tỷ lệ hấp thụ của thị trường đạt gần 31% với khoảng 6.200 giao dịch thành công, tăng 8% so với quý trước và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các dự án mới mở bán, từ sản phẩm đất nền căn hộ ,… đều ghi nhận mức độ quan tâm, giao dịch và giá bán tăng trưởng tốt trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Cũng theo Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, một số thị trường bất động sản được đánh giá là điểm sáng trong quý 1 và nửa đầu quý 2 năm 2024 là Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Giang, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ. Hàng loạt dự án thuộc đa dạng phân khúc được tái khởi động, khởi công, công bố, giới thiệu ở các thị trường này đều được quan tâm với kết quả bán hàng ấn tượng.

Nguồn cung sẽ liên tục được bổ sung, tại khu vực phía Bắc, thị trường bất động sản sẽ có thêm nguồn hàng từ các dự án Lumière Evergreen The Sola Park tại khu đô thị Vinhomes Smart City, MasCity tại Bắc Giang,

Tại khu vực TP. HCM và vùng phụ cận, hàng loạt dự án được triển khai kinh doanh, kick – off, nhận booking như dự án Cara Riverview tại Cần Thơ, dự án A&T Garden, Phú Đông SkyOne tại Bình Dương, dự án The Beverly, Vinhomes Grand Park, Eaton Park tại TP. HCM, dự án New Vegas tại Kiên Giang… Khu vực miền Trung, thị trường bất động sản sẽ có thêm các dự án mới như Đà Nẵng Gold Tower, Libera Nha Trang, Sun Ponte Residence, Sun Symphony Residence tại Đà Nẵng,…

Chung cư Hà Nội Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những thông tin mới nhất, chuẩn xác nhất về diễn biến thị trường chung cư Hà Nội. Xem Ngay $

Điểm Chung Của Các Dự Án Giao Dịch Thành Công

Lý giải về các dự án giao dịch thành công trên thị trường bất động sản thời gian gần đây, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, điểm chung của hầu hết các dự án là được triển khai kinh doanh đều có sự đầu tư bài bản về chất lượng với hồ sơ pháp lý “sạch", cùng các chính sách ưu đãi ngày càng đa dạng, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng ngay từ giai đoạn booking.

Các dự án giao dịch thành công đều là các dự án có sự đầu tư bài bản về chất lượng với hồ sơ pháp lý “sạch". Ảnh: Báo Kiểm toán

Cũng theo ông Đính, hầu hết các dự án được mở bán trong nửa đầu quý 2 đều được quan tâm với lượng booking lớn và có kết quả bán hàng ấn tượng. Giao dịch tốt ghi nhận ở cả phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực và cả phân khúc đầu tư là các mặt hàng cao cấp. Điều này cho thấy nhu cầu đầu tư trên thị trường vẫn rất lớn, kể cả nhu cầu cho phân khúc hạng sang, cao cấp. Đây cũng là nguồn cung đóng góp phần lớn lượng giao dịch bất động sản trong nửa đầu quý 2 năm 2024, khi giao dịch thứ cấp, nhất là sản phẩm căn hộ, nhà đất thổ cư giá dưới 5 tỷ đồng chậm lại với giá bán duy trì ổn định sau một thời gian tăng trưởng nóng.

“Một điểm chung khác cần nhận ra trong diễn biến của thị trường bất động sản giai đoạn này là bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư vào dự án, các mô hình hợp tác, liên kết giữa chủ đầu với sàn giao dịch, giữa các sàn giao dịch,… cũng được thúc đẩy để phát triển và phân phối các dự án tới cả thị trường trong nước và quốc tế, thúc đẩy mạnh mẽ thanh khoản của thị trường. Các diễn biến thực tế trên đang là nền tảng thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục cất cánh trong thời gian tới”, ông Đính nhấn mạnh.

Vào ngày 18/6 tới đây, Batdongsan.com.vn sẽ công bố Báo cáo thị trường Bất động sản nửa đầu năm 2024. Nhiều thông tin thú vị, hữu ích sẽ được các chuyên gia đầu ngành chia sẻ tại sự kiện.

SỰ KIỆN BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

– Thời gian: 08h00 -12h00 ngày 18/06/2024

– Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Hà Nội – Số 8, Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

– Cổng đăng ký sẽ mở đến hết ngày 14/06/2024

Song song với chương trình diễn ra trực tiếp tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội, Ban tổ chức sẽ phát sóng trực tuyến sự kiện qua nền tảng Zoom Online. Ngay từ bây giờ, hãy đăng ký tham dự trực tiếp TẠI ĐÂY hoặc trực tuyến TẠI ĐÂY để nhận vé mời miễn phí.

Nguyễn Nam

Xem thêm: