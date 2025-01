Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Đang Tăng Tốc Mạnh Mẽ?

Sau giai đoạn khó khăn, thị trường bất động sản đang lấy lại phong độ và đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi và đến quý 4/2024, sự phục hồi này sẽ ngày càng rõ nét.

Những chuyển biến tích của nền kinh tế vĩ mô đã tạo đà cho sự tăng trưởng của thị trường bất động sản. Dòng tiền đã trở lại thị trường khi tín dụng khởi sắc. Đặc biệt, FDI vào bất động sản tăng mạnh. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư , nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam tiếp tục tăng trong 9 tháng đầu năm nay. Tính đến 30/9, tổng vốn FDI đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam gần 25 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ 2023. Riêng trong tháng 9, tổng lượng vốn FDI đạt mức cao nhất trong các tháng từ đầu năm đến nay, với gần 4,3 tỷ USD. Đáng chú ý, kiều hối đổ về TP.HCM là điểm sáng nổi bật của thị trường. 9 tháng đầu năm, kiều hối đổ về TP.HCM tăng 10,5% so với cùng kì năm ngoái.

Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, với những diễn biến tích cực của nền kinh tế vĩ mô, các kênh đầu tư đều ghi nhận dấu hiệu tích cực so với năm 2023. Trong đó, lợi suất cao nhất vẫn là ở kênh bất động sản. Dựa trên 3 chỉ dấu chính về lãi suất, tín dụng và chính sách bất động sản, thị trường dự kiến phục hồi vào quý 3/2024. Và trong sự tăng trở lại này, giới đầu tư tiếp tục kiếm tìm các địa hạt đầu tư mới.

Trên thực tế, thị trường bất động sản đã và đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Cụ thể, theo ông Nguyễn Quốc Anh, thị trường bất động sản Việt Nam vừa đi qua chu kì biến động và đang có dấu hiệu phục hồi. Đến hiện tại, thị trường đã đảo chiều, cho thấy sự tăng trưởng ở nhiều phân khúc. Đơn cử, phân khúc căn hộ chung cư vẫn đang tiếp tục dẫn sóng thị trường với tốc độ tăng giá ấn tượng. Trên thực tế, các dự án mở bán tại Hà Nội và TP.HCM thời gian vừa qua đã thiết lập mặt bằng giá mới. Cụ thể, tại Hà Nội, giá trung bình căn hộ dự án Lumi Hà Nội là 79 triệu đồng/m2, Lumiere Evergreen là 90 triệu đồng/m2, Imperia Solar Park là 65 triệu đồng/m2, QMS Tower là 80 triệu đồng/m2. Tại TP.HCM, giá trung bình căn hộ Eaton Park là 130 triệu đồng/m2, Fiato Uptown là 50 triệu đồng/m2, Khải Hoàn Prime là 52 triệu đồng/m2, The Opus One (Vinhomes Grand Park) là 82 triệu đồng/m2. Dù mức giá cao nhưng tỉ lệ hấp thụ của các dự án đều rất tốt.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng đưa ra những thông tin đáng chú ý. Về nguồn cung, trong quý 3/2024, thị trường có 22.412 sản phẩm được chào bán trên thị trường. cao hơn 60% so với cùng kỳ năm 2023. Về giao dịch, thị trường ghi nhận 10.400 giao dịch thành công, cao hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường tăng 28 điểm % so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tỷ lệ hấp thụ căn hộ chung cư đạt 75%; thấp tầng và đất nền đạt 65%. Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, thị trường ghi nhận 30.589 giao dịch thành công, gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Những con số ấn tượng về nguồn cung và giao dịch này cho thấy sự tăng nhiệt của thị trường bất động sản Việt Nam đang ngày càng rõ nét.