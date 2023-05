Thị trường BĐS 2013: Cần chú trọng vào tính thanh khoản

Ông Leon Cheneval, chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ thẩm định và tư vấn, Công ty Tư vấn BĐS CBRE Việt Nam thông tin rằng, đối với các thị trường trên thế giới và trong khu vực, thời gian trung bình khôi phục thị trường BĐS thường là 6 năm. Vậy câu hỏi đặt ra là, trong bối cảnh thị trường BĐS Việt Nam đang khó khăn hiện nay, cần sự can thiệp của Chính phủ hay để thị trường tự điều chỉnh?

Theo ông Leon Chenevalty, thị trường BĐS hiện nay cần có sự can thiệp của Chính phủ. Bởi nếu để ngành BĐS tự giải quyết thì họ không đủ khả năng, vì quy mô ở thị trường BĐS ở Việt Nam rất lớn. Như vậy, sự can thiệp của Chính phủ càng sớm thì khôi phục thị trường sớm, Chính phủ can thiệp muộn thì sẽ khôi phục muộn.

Còn theo nhận định của Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn thị trường BĐS của Công ty trách nhiệm hữu hạn Savills Việt Nam Trần Như Trung, năm 2013, yếu tố cần phải quan tâm nhất đó là tính thanh khoản thị trường chứ không phải là giá của thị trường. Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan quản lý cũng đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường trong hai năm qua, nhưng tác động tới thị trường BĐS chưa nhiều. Hàng năm, nguồn cung căn hộ tính sơ bộ có khoảng 20 nghìn thì đây là thị trường với quy mô lớn. Bài toán hiện nay là cần có giải pháp để bán hàng. Rõ ràng, mỗi chủ đầu tư cần tìm hướng đi riêng. Cho dù khó khăn sẽ là cơ hội cho cả chủ đầu tư và nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư mới. Thực tế, vẫn có nhiều người sẵn sàng mua lại dự án và điều chỉnh để phù hợp hơn với nguồn cầu.

Dưới góc độ thị trường, hiện nay đối tượng đang được quan tâm là chủ đầu tư và nhà đầu tư. Thế nhưng, vẫn còn người sử dụng cuối cùng. Những đối tượng khách hàng này không quá quan tâm đến việc khi nào thị trường xuống đáy, mà phụ thuộc vào việc họ đã tích lũy được tới đâu, và kế hoạch mua nhà như thế nào.

Thực tế, với mức giá như hiện nay khi nhiều chủ đầu tư giảm giá bán nhà dao động từ 20 – 22 triệu đồng/m2 là có giao dịch và với diện tích khoảng 70m2 đều bán hết. Cho nên các quyết sách cần hướng tới đối tượng là người mua để dùng. Theo đại diện chủ dự án Star Tower, Cầu Giấy, Hà Nội, việc điều chỉnh giá tăng giảm giá bán là yêu cầu tất yếu của thị trường. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ góp phần kéo giảm giá bán xuống và thúc đẩy các sản phẩm BĐS hoàn thiện ra thị trường. Còn điều chỉnh mức độ nào thì đang là bài toán khó khăn. Vì giai đoạn hiện nay, chi phí cao, tồn kho vừa qua đã đẩy giá thành xuống. Nhưng các doanh nghiệp không thể giảm giá hết sức để chấp nhận lỗ. Do vậy, năm 2013 hoặc 2014 giá có thể điều chỉnh giảm nhưng không ở mức độ lớn.

Hiện nay, đang có khoảng 40 dự án đăng ký cung cấp lượng căn hộ ra thị trường. Trong số này, có những dự án đã đăng ký thực hiện nhưng chưa triển khai được hoặc triển khai nhưng chưa xong vì vậy chưa thể đem sản phẩm ra thị trường để bán được. Bản thân thị trường sẽ tự đào thải các dự án này. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, những dự án hiện nay ở vị trí thuận lợi, bảo đảm đầy đủ tính pháp lý và các dự án bắt buộc phải hoàn thành mới có người mua. Đây cũng là tư vấn cần thiết và đúng đắn cho các chủ đầu tư.