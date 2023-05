Thị trường BĐS 2014 sẽ tươi sáng hơn?

Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức- ông Lê Chí Hiếu cho biết, giá nhà trong năm 2013 đã bình ổn hơn, giao dịch tăng dần theo các quí, không chỉ tập trung ở các dự án nhà bình dân mà phân khúc trung và cao cấp cũng chuyển động.

Nghiên cứu thị trường của Công ty Savills Việt Nam cho thấy tổng lượng giao dịch trên thị trường trong năm 2013 cao hơn hẳn so với năm 2012, tăng 45%, tương ứng khoảng 5.700 căn hộ.

Bên cạnh đó, lượng căn hộ chào bán ra thị trường trong năm 2013 cũng tăng mạnh so với năm 2012, cho thấy giới chủ đầu tư cũng đã tự tin hơn hơn nhiều so với năm ngoái, theo ông Trương An Dương, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường của Công ty Savills Việt Nam.



Một dự án chung cư cao cấp vừa xây dựng xong tại phường An Phú, quận 2, TPHCM. Ảnh: Đình Dũng

Ông Hiếu của Thuduc House cho rằng hiện người mua nhà cũng đã hiểu hơn các yếu tố cấu thành giá nhà, họ đang có nhiều cơ hội lựa chọn hơn trong việc mua nhà ở.

“Thị trường 2014 sẽ bình ổn hơn, nhưng phát triển hay chưa thì còn tùy vào chính sách của nhà nước”, ông Hiếu nhận định, và thêm rằng thị trường hiện nay đang thuộc về người mua, do vậy người bán bắt buộc phải cải tiến, đầu tư kỹ lưỡng hơn, giá cả hợp lý và có chính sách khuyến mãi, hậu mãi tốt thì mới bán được hàng. Đó là dấu hiệu tốt cho thị trường bất động sản.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Tp.HCM, cũng cho rằng thị trường bất động sản năm 2014 còn khó khăn, nhưng mức độ khó sẽ giảm dần theo thời gian “với một điều kiện việc triển khai Nghị quyết 02 của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu phải đạt hiệu quả hơn”.

Ông Châu cho rằng hành xử của của doanh nghiệp trong năm tới cũng phải thay đổi, họ phải tái cấu trúc lại đầu tư của chính mình để lựa chọn dòng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Song vấn đề hiện nay, theo ông Châu, là không có bột làm sao doanh nghiệp gột lên hồ, nghĩa là hiện nay doanh nghiệp đã cạn nguồn vốn, và đây là bài toán họ phải giải.

Nói về gói 30.000 tỉ đồng, ông Châu cho rằng cần nhanh chóng đưa nguồn vốn này vào cuộc sống, sớm giải ngân cho không chỉ người mua nhà mà cả những dự án đang xây dựng dở dang.

Cùng quan điểm, ông Hiếu của Thuduc House cho rằng đối tượng chính sách hỗ trợ nhắm vào là căn hộ nhỏ, nhưng trên thực tế rất ít. Trong khi đó những dự án mới muốn làm căn hộ nhỏ lại bị khống chế về dân số, về quy hoạch thành ra không thể đưa sản phẩm ra thị trường, ngay cả việc chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội cũng chậm. Điều này dẫn đến cảnh muốn bán cũng không có nhà để bán, muốn cho vay cũng không có nhà để cho vay.

“Lý thuyết thì hay, nhưng đưa ra làm thì vướng”, ông Hiếu nhận định, và cho rằng cần phải cải tiến mạnh hơn, phải có bước đột phá nào đó, quan điểm phải thông thoáng hơn, cho vay thủ tục phải đơn giản hơn chứ không khó khăn như hiện nay.

Theo ông Hiếu, hiện doanh nghiệp đang cần vốn, do vậy nên chăng cung cấp vốn cho họ để họ có thể xây tiếp công trình dở dang, cung ứng cho xã hội, lúc đó cho người mua nhà vay sẽ giúp nguồn vốn xoay vòng.

Trong khi đó, về thị trường căn hộ, ông Dương của Savills Việt Nam cho rằng khó có thể kỳ vọng vào việc giảm giá hay tăng đột ngột trong năm 2014. Kinh tế vĩ mô có thể sẽ ổn định hơn trong năm 2014, lạm phát, lãi suất ngân hàng giảm sẽ là những yếu tố giúp lượng giao dịch trên thị trường bất động sản tiếp tục gia tăng trong năm tới.