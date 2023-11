Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam về những diễn biến của thị trường BĐS 2023. Căn hộ chung cư vẫn là điểm sáng của chu kì tăng trưởng mới của thị trường BĐS.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, sự khởi sắc đang trở lại ngày một rõ ràng trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Nguồn cung thị trường BĐS đang dồi dào hơn khi ở thị trường sơ cấp đang ghi nhận số lượng dự án, số lượng hàng được mở bán ngày càng nhiều hơn so với trước. Ở thị trường sơ cấp phía Bắc, ông Đính điểm danh một số cái tên như The Moonlight 1 An Lạc The Canopy Residences , Sapa City Clouds Lào Cai, Aquarius Hưng Yên… Thị trường sơ cấp bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng cũng sôi nổi hơn với khá nhiều dự án đang ra hàng có thể kể đến như The 5Way Phú Quốc , Meypearl Harmony Phú Quốc, Regal Legend Quảng Bình, The Ocean Resort Quy Nhon,….