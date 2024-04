TP.HCM – Thị trường BĐS 2024 được dự báo là “chân sóng cuối” để nhà đầu tư xuống tiền vì khi thị trường phục hồi (dự kiến 2025), các ưu đãi hiện có sẽ dừng lại.

Thị Trường BĐS 2024, Thời Điểm Thuận Lợi Để Mua Nhà

Ông Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn từng đưa ra dự báo điểm đảo chiều của thị trường BĐS 2024 có thể xuất hiện từ quý 2. Thị trường sau đó sẽ bước vào chu kỳ mới và trải qua 4 giai đoạn: thăm dò, củng cố, khởi sắc và ổn định.

Theo đó, giai đoạn thăm dò dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm 2024 với thanh khoản nhỏ lẻ đến từ sản phẩm chung cư đáp ứng nhu cầu ở thực. Tiếp theo sẽ là giai đoạn củng cố, dự kiến rơi vào quý 4/2024 – quý 1/2025, trong điều kiện các công cụ, chính sách tiền tệ được đẩy mạnh ở diện rộng, giúp tháo gỡ khó khăn về nguồn tiền. Ngoài ra, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ đầu năm 2025 sẽ góp phần khơi thông nguồn tiền, tháo gỡ pháp lý để định hướng và tạo động lực cho một thị trường phát triển bền vững.

Chuyên gia nhận định thị trường BĐS 2024 sẽ khởi sắc tích cực hơn dự kiến. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ khởi sắc từ quý 2/2025. Ông Quốc Anh kỳ vọng giai đoạn này ghi nhận sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, nguồn tiền đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tăng trưởng. Tiềm lực tài chính của chủ đầu tư và môi trường tiền tệ cải thiện dẫn đến sự phục hồi về nguồn cung và thanh khoản trên diện rộng, giá bất động sản trong giai đoạn này cũng sẽ cải thiện đồng thời với nguồn cung và thanh khoản. Từ 2026 trở đi, thị trường bất động sản sẽ dần tiến vào giai đoạn ổn định và tăng trưởng tốt về thanh khoản và giá.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cũng cho rằng, thời điểm khó khăn nhất của thị trường BĐS 2024 đã qua, thị trường có thể sẽ phục hồi vào giữa năm nay. Tuy nhiên, khi vào giai đoạn phục hồi, giá bất động sản sẽ tăng trở lại.

Do đó, thời điểm này chính là cơ hội tốt cho người có sẵn dòng tiền có thể "săn" cho mình những bất động sản vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt. Nếu qua giai đoạn này, bước vào thời điểm phục hồi thì không dễ săn được bất động sản tốt, giá phải chăng. Bên cạnh đó, trong bối cảnh lãi suất nhen nhóm tăng trở lại, chủ đầu tư vẫn chấp nhận cắt lời để đưa ra những chính sách bán hàng rất tốt với người mua. Nhiều khả năng các chính sách này sẽ không còn khi thị trường hồi phục trở lại.

Còn theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), thị trường BĐS 2024 là cơ hội thích hợp để các nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi, có tài chính bền vững và am hiểu về thị trường nắm bắt "chân sóng cuối”. Với những người có nhu cầu ở thực, thời điểm này là cơ hội tốt để hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp – do giai đoạn này doanh nghiệp địa ốc buộc phải tái cơ cấu, điều chỉnh giá bán để trụ lại. Do đó, nếu chọn được sản phẩm tốt, xuống tiền đầu tư dài hơi trong vòng 3-5 năm sẽ đem lại lợi nhuận cao.

“Khả năng cao từ quý 3/2024, thị trường sẽ bắt đầu đi lên, khi đó cơ hội mua được bất động sản giá tốt ở đáy sẽ rất ít, thậm chí gần như không còn. Do đó, hai quý đầu năm 2024 là “chân sóng cuối” trong chu kỳ tăng giảm 10 năm của bất động sản để nhà đầu tư nắm bắt cơ hội xuống tiền”, ông Đính nhận định.

Thị Trường Vẫn Đang Ủng Hộ Người Mua?

Các chính sách bán hàng ngập tràn ưu đãi vẫn tiếp tục được chủ đầu tư BĐS áp dụng với khách hàng mua nhà trong thời điểm đầu năm 2024.

Mới đây, một dự án căn hộ tại khu Tây TP.HCM là Akari City giai đoạn 2 của Nam Long gây ấn tượng khi chào giá từ 45 triệu đồng/m2 với chính sách bán hàng chia nhỏ thành 5 đợt đến khi nhận nhà (tháng 12/2024). Nếu vay, ngân hàng giải ngân đối ứng từ đợt thứ 3, khách hàng chỉ cần vốn tự có 30%, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị sản phẩm, đồng thời không trả gốc trong 2 năm, chỉ trả duy nhất số tiền lãi suất cố định 1%/ năm đến hết tháng 8/2026.

Như vậy, theo tính toán, nếu mua căn hộ AK NEO 2 phòng ngủ, 2 WC diện tích hơn 80m2, khách hàng thanh toán đợt 1 là 440 triệu đồng là ký hợp đồng mua bán. Đợt thứ 3 chỉ trả duy nhất số tiền lãi suất cố định 1%/ năm – tương đương 2,5 triệu đồng/tháng. Tính ra, số tiền này thấp hơn chi phí thuê nhà trung bình hàng tháng của một hộ gia đình.

Thị trường BĐS 2024 đang ở "chân sóng cuối" để mua vào. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Hay, dự án căn hộ Flora Panorama thuộc Mizuki Park tại khu Nam TP.HCM sắp bàn giao cũng liên tục đưa ra các chính sách hỗ trợ “mạnh tay” dành cho khách mua để ở. Theo đó, ngoài việc được chủ đầu tư tặng 1 gói nội thất cao cấp 500 triệu đồng, nhận nhà ở ngay vào tháng 3/2024 thì ngân hàng còn cho vay 70% giá trị căn hộ; không trả gốc trong vòng 2 năm, chỉ trả lãi suất cố định 2%/năm trong 24 tháng, tương đương khoảng 4 triệu đồng/tháng, nhận nhà tháng 12/2024. Mức giá trả góp này tương đương chi phí đi thuê nhà trong khi người mua có cơ hội sở hữu căn hộ tại TP.HCM.

Theo ghi nhận, hầu hết chủ đầu tư có kế hoạch bán hàng trong nửa đầu năm nay như The Privia, Khải Hoàn Prime hay ngay cả sản phẩm hạng sang như The Aurora, Eaton Park cũng đều lên chính sách thanh toán mới có lợi cho người mua nhà. Cùng với đó, hàng loạt ngân hàng cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi với lãi suất vay mua nhà dao động khoảng 6 – 10,5%/năm, hỗ trợ tốt cho người đi vay.

Theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng và những xu hướng mới của Batdongsan.com.vn, 65% số người được hỏi cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản trong một năm tới. 60% trong số đó mua với mục đích đầu tư, 48% mua do cần thêm không gian sống, 22% mua nhằm tăng thêm diện tích sở hữu.

Chuyên gia dự báo 2024 sẽ là thời kỳ khởi sắc của thị trường đến từ nhiều yếu tố như lãi suất giảm, pháp lý thông thoáng và đặc biệt là cú hích từ các chính sách kích cầu chưa từng có tiền lệ của các chủ đầu tư. Thị trường BĐS 2024 dự kiến sẽ phục hồi sớm hơn những dự báo trước đó.

Như Ý

