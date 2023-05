Thị trường BĐS 5 tháng đầu năm: Sôi động nhưng chưa bứt phá

Thanh khoản tăng nhưng chưa bứt phá

Tổng thư ký VNREA cho hay, các phân khúc đã ghi nhận thanh khoản tăng so với năm ngoái cùng với đà hồi phục của thị trường BĐS nói riêng, nền kinh tế nói chung. Giao dịch của phân khúc căn hộ trong tháng 5/2015 tăng so với cùng kỳ và giữ ở mức ổn định so với các tháng gần đây.

Thị trường đón nhận nhiều dự án mới trong thời gian qua với giá bán dao động từ 1,3-3 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, thanh khoản tại phân khúc này vẫn tốt dù cung tăng mạnh so với cùng kỳ bởi sức mua đã được cải thiện.

Thống kê cho thấy, Tp.HCM trong tháng 5 ghi nhận khoảng 1.600 giao dịch thành công, tăng 6% so với tháng 4 và tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà tương đối ổn định, phân khúc căn hộ diện tích nhỏ và đất nền ở các khu vực có hạ tầng tốt mức giá tăng từ 2-5%. Những dự án căn hộ chung cư trung, cao cấp đang thực hiện với tiến độ tốt được nhiều khách hàng quan tâm và đặt mua.

Những dự án nổi bật về thanh khoản tại Tp.HCM có thể kể tới Vinhomes Central Park, Saigonres Plaza, Gateway Thảo Điền, Imperia An Phú, Vista Verde…

Theo thống kê, trong tháng 5/2015, thị trường Hà Nội ghi nhận khoảng 1.650 giao dịch thành công, tăng khoảng 5% so với tháng 4, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu của khách hàng vẫn chủ yếu tập trung vào các căn hộ ở hạng trung, diện tích trung bình từ 65-100m2 với mức giá từ 15,5-21 triệu đồng/m2. Giá bán căn hộ chung cư đa số giữ ổn định.

Bên cạnh đó, một số khu vực đi lại thuận tiện, hạ tầng tốt như Cầu Giấy, Từ Liêm… giá căn hộ chung cư tăng khoảng từ 1-2 triệu đồng/m2 so với cùng kỳ năm ngoái. Những dự án sắp hoàn thiện có giá tăng từ 1-3 triệu đồng/m2 so với thời điểm đầu năm. Những dự án có thanh khoản tốt ở Hà Nội có thể kể tới Five Star Garden, Seasons Avenue Mỗ Lao, CT2B – CT2C Nghĩa Đô, Home City Trung Kính, Eco Green City…

Mặc dù lượng thanh khoản có tăng nhưng ông Quang cho biết, con số trên vẫn chưa thực sự ấn tượng. Theo ông Quang, nguyên nhân là do tâm lý nghi ngại về chất lượng khi nhiều dự án mới bắt đầu thực hiện cũng như mong chờ động thái khuyến mại của các chủ đầu tư…

Theo VNREA, thị trường BĐS 5 tháng đầu năm khá sôi động nhưng chưa thể hiện sự bứt phá

Thị trường văn phòng ảm đạm

Ông Quang cho biết, trong tháng 5/2015, thị trường Hà Nội không ghi nhận sự gia tăng về nguồn cung, tỷ lệ trống vẫn phổ biến ở những tòa nhà văn phòng, nhất là những tòa hạng A, hạng B. Số lượng khách thuê được nhận định không tăng so với các tháng trước.

Người mua quan tâm nhiều nhất tại phân khúc văn phòng nhỏ có giá thuê dưới 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, số lượng văn phòng đáp ứng nhu cầu này lại đang hạn chế và có dấu hiệu khan hiếm. Tháng 5, giá thuê văn phòng nhìn chung không tăng. Khảo sát cho thấy, giá văn phòng hạng A hiện đang dao động từ 25-35 USD/m2/tháng, hạng B từ 15-25 USD/m2/tháng, còn hạng C giá 10-13 USD/m2/tháng, văn phòng mini từ 7-9 USD/m2/tháng.

CBRE đánh giá, lượng khách thuê văn phòng hiện đang lên kế hoạch để quay trở lại khu trung tâm bởi giá thuê ở khu vực ngoài trung tâm bắt đầu tăng.

Thị trường văn phòng cho thuê tại Tp.HCM trong tháng 5 cũng khá ảm đạm so với tháng 4. Số giao dịch không cải thiện, dự báo trong thời gian sắp tới, lượng giao dịch cũng sẽ không khả quan hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung nhiều, trong khi mức giá thuê hiện vẫn còn khá cao, tăng so với năm ngoái. Khách thuê kỹ càng, cẩn trọng hơn và khó đưa ra quyết định bởi có nhiều sự lựa chọn.

Trên thị trường hiện nay, xu hướng chung vẫn là việc các doanh nghiệp ưu tiên chuyển từ văn phòng trung tâm ra ngoài vùng ven, diện tích lớn sang diện tích nhỏ nhằm giảm chi phí. Trong thời gian vừa qua, giá văn phòng cho thuê nhìn chung vẫn không có sự thay đổi nhiều. Cá biệt, ở một số dự án, giá thuê đã giảm từ 1-2 USD/m2/tháng để thu hút khách thuê.

Dự báo cho thấy, việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Á – Âu và Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng sẽ đẩy nhu cầu thuê văn phòng tăng lên đáng kể và sẽ góp phần cải thiện tình hình hiện tại. Những công ty ngoại thuê văn phòng dài hạn có thể được hưởng mức giá ở thời điểm hiện tại mà không phải chịu nhiều biến động về giá thuê…