Thị trường BĐS ảnh hưởng gì khi Từ Liêm tách quận?

Trước khi việc thông tin Từ Liêm tách thành hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm thành hiện thực, rất nhiều người đã "nhanh chân" mua đất ở khu vực này. Vì vậy, cũng rất nhiều người hi vọng rằng việc có 1 địa giới hành chính mới sẽ làm nên cơn sốt trong thị trường BĐS.

Trên các trang thông tin điện tử, có thể thấy nhiều thông tin trái ngược nhau. Có nguồn tin khẳng định, tính thanh khoản tăng mạnh trong giao dịch nhà đất nhờ thông tin Từ Liêm "lên" quận. Giao dịch qua các sàn BĐS tăng trong 2 tháng qua, thậm chí khách hàng còn phải trả tiền chênh lệch cho căn hộ diện tích nhỏ. Một số dự án có tính thanh khoản cao là CT3 Cổ Nhuế, chung cư Resco Cổ Nhuế… Đáng kể như dự án Thăng Long Number One, sau một tháng có gần 80 giao dịch thành công. Dự án khu đô thị Xuân Phương có hơn 30 căn biệt thự liền kề được chủ đầu tư bán cũng trong vòng một tháng. Tuy nhiên, thông tin trái ngược lại khẳng định, giao dịch nhà đất khu vực này vẫn rất dè dặt, không có nhiều biến động, ngay cả một số khu vực "điểm nóng" trước kia như Mỹ Đình, Mễ Trì… Thậm chí, mức giá chào bán đất nền, dự án, đất thổ cư hiện nay giảm tới 40% so với thời điểm năm 2011. Nhiều chuyên gia khẳng định, việc tách quận là điều kiện cho thị trường BĐS nhộn nhịp hơn, nhưng sẽ không thể xảy ra tình trạng "sốt" như từng diễn ra với Ba Vì hay Đông Anh trước đây. Bởi, các "cơn sốt" trước đây có nguồn cơn từ quá trình chuyển đổi từ bao cấp sang thị trường, giá nhà, đất từ chỗ bằng không tăng tới giá thị trường, trong khi lại chưa có cơ chế kiểm soát đầu cơ chặt chẽ.

Thực ra, những dự án có thanh khoản tốt là dự án có sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường như chung cư diện tích nhỏ, giá thành phù hợp. Tổng Công ty Viglacera, chủ đầu tư dự án Thăng Long Number One và khu đô thị Xuân Phương cũng cho biết, dự án bán được nhờ mức giá linh hoạt, hạ tầng hoàn thiện. Có thể so sánh, một căn nhà liền kề tại dự án Xuân Phương được chiết khấu, tặng quà, nhận nhà ngay; đồng thời, do nằm trong khu đô thị có hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện mà mức giá 3,5 tỷ đồng (chỉ bằng căn hộ chung cư trên mức trung bình), chắc chắn sẽ thu hút khách hàng. Ở giai đoạn thị trường thuộc về người mua như hiện nay, những dự án hạ tầng hoàn thiện, sản phẩm phù hợp, khách hàng có thể nhận ngay vẫn tạo nên sức hút.

Như vậy, việc tách quận đã ảnh hưởng ít nhiều lên thị trừơng BĐS ở thời điểm hiện tại. Tương lai nó có tạo nên cơn sốt nào hay không thì còn phải chờ đợi sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố.