Thị trường BĐS "ảo" nên giá bồi thường mới bị coi là quá thấp

Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được trình bày sáng nay (5/11) tại QH, quy định về thu hồi đất được giữ nguyên: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế – xã hội.

Dự thảo ghi rõ "Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật", đồng thời bổ sung việc "Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai do luật định”.

Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang: Không thu hồi đất tùy tiện như trước nữa. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trao đổi với báo chí bên hành lang QH, cho biết dự thảo luật Đất đai sửa đổi sẽ cụ thể hóa các quy định này trong Hiến pháp.

"Điều 62 trong dự thảo luật Đất đai nêu rất rõ thu hồi đất vì những mục đích gì, thẩm quyền ra sao, phân loại các loại đất thế nào chứ không phải thu hồi một cách tự nhiên, tùy tiện", Bộ trưởng Quang nói. "Thẩm quyền thì liên quan đến QH, Chính phủ và HĐND cấp tỉnh. Lần này chúng tôi sẽ làm rất chặt chẽ, không đơn giản là UBND quyết định như trước".

Theo Bộ trưởng, việc tự thỏa thuận dân sự đối với những diện tích đất nhỏ cũng được khuyến khích. Các doanh nghiệp cũng có thể tham gia đấu giá các diện tích đất họ có nhu cầu. Người dân và doanh nghiệp có thể thỏa thuận theo các quy định của luật.

Giá đất cũng sẽ được làm chặt chẽ hơn, tính toán trên lợi ích của người dân. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết sẽ có 5 nghị định sau khi luật được thông qua, trong đó có một nghị định chuyên về giá đất.

"Ta luôn nói giá đất tính theo thị trường, nhưng đây là thị trường trong điều kiện bình thường", ông Quang nói. "Thị trường thời gian qua phải nói là 'ảo' nhiều hơn, thị trường đầu cơ, nên giá đất đền bù mới bị cho là quá thấp".

Bộ trưởng TN&MT cho biết bản dự thảo mới nhất của luật Đất đai sửa đổi đã được gửi đến tay các ĐBQH để chuẩn bị cho phiên thảo luận ngày mai (6/11). Các nghị định kèm theo cũng đã được chuẩn bị.

"Hy vọng đúng 1/7/2014 luật sẽ có thể có hiệu lực đầy đủ, không nên kéo dài nữa vì người dân chờ lâu quá rồi", Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói.