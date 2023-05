Thị trường BĐS cho thuê quý II-2013: "Ế" khách, giá giảm tại nhiều khu vực

Khảo sát của Batdongsan.com.vn về thị trường văn phòng cho thuê tại cả 2 khu vực lớn là Tp.HCM và Hà Nội cho thấy, nguồn cung văn phòng tuy không tăng nhiều nhưng do nhu cầu giảm nên tỷ lệ trống vẫn ở mức cao, đặc biệt là tại các tòa hạng A như: Keangnam, Grand Plaze, Hòa Bình Tower, The Manor Officetel… Các tòa văn phòng hạng B, C và nhà riêng thì được nhiều doanh nghiệp lựa chọn hơn nên tỷ lệ lấp đầy cao hơn. Tuy nhiên, cả 3 phân khúc trên đều phải chịu chung tình trạng giảm giá do nhu cầu thuê vẫn còn rất thấp.

Tại Tp.HCM, tình hình chung của thị trường thuê khá trầy trật và ế ẩm. Không khó để nhận thấy điều này bởi trên khắp các tuyến đường lớn của thành phố, các biển quảng cáo, tin rao cho thuê văn phòng, nhà đất được treo và dán nhan nhản khắp nơi. Trong đó có nhiều nơi, dù treo biển cho thuê cả vài tháng nay nhưng vẫn chưa tìm được khách. Không ít những địa điểm mà vài năm trước được xem là nơi đắc địa, nhiều doanh nghiệp “thèm muốn” thì bây giờ cũng trong tình cảnh ế ẩm chờ khách. Cùng với đó, chủ các dự án cho thuê cũng đã phải giảm giá xuống 10-15%, đồng thời phải bắt tay với các công ty môi giới để tìm khách.

Quận 1,3,4,7, Bình Thạnh và Phú Nhuận được cho là những khu vực có văn phòng cho thuê ế ẩm nhất. Nguyên nhân chính là trong năm 2012, hàng loạt các tòa cao ốc lớn tại khu vực này được đưa vào khai thác khiến nguồn cung bị dư thừa lớn.

Khu vực quận 4 gần quận 1, đặc biệt là các văn phòng trên tuyến đường Hoàng Diệu thì tình hình cho thuê có khả quan hơn. Lý do là khu vực này có giá thuê khá mềm,i chỉ bằng khoảng 60% giá quận 1, vị trí lại không quá xa trung tâm. Diện tích cho thuê ở đây cũng rất linh động, có thể xẻ nhỏ theo yêu cầu khách hàng. Thậm chí, có những tòa đã xẻ diện tích tới mức chỉ còn khoảng 12 m2, như vậy giá cho thuê 1 tháng sẽ chỉ dao động từ 4 – 5 triệu đồng. Những văn phòng diện tích nhỏ này là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp làm ăn khó khăn phải tinh giảm biên chế.



Ảnh minh họa

Tương tự tại Hà Nội, do khó khăn trong việc tìm khách thuê, giá văn phòng cũng đã giảm đáng kể, khoảng 10-20% trong quý II. Điều này được thể hiện rõ nhất ở các khu vực hiện đang cung ứng nhiều sàn văn phòng tại Hà Nội là khu vực Cầu Giấy, Mỹ Đình – Từ Liêm. Ví dụ: Các sàn diện tích lớn tại tòa Viglacera giá chào thuê cách đây 3 tháng là 15-17USD/m2/tháng tùy diện tích, nay giá thuê đã về mức 14-15USD/m2/tháng. Grand Plaza hiện đang chào các diện tích cho thuê với giá phổ biến từ 14-16USD/m2/tháng. Các tòa văn phòng tại khu vực Đống Đa có giá chào thuê từ 11-13USD/m2/tháng…

Giá thuê văn phòng tại khu vực Hoàn Kiếm ít biến động hơn do lượng cung ứng văn phòng tại đây không tăng, khối văn phòng với giá 14-16USD/m2 có nhiều khách hàng quan tâm. Những tòa văn phòng nhỏ tại phố Lý Nam Đế có giá thuê phổ biến từ 12-13USD/m2/tháng. Đây là mức giá thuê thấp nhất trong quận này.

Ngoài những tòa văn phòng lớn mới được đưa vào sử dụng, gần đây có thêm hàng loạt các tòa nhỏ với diện tích sàn 150-250m2 cũng đang được đưa vào khai thác. Tiêu biểu nhất là khu vực Duy Tân (ĐTM Dịch Vọng – Cầu Giấy) có nhiều tòa văn phòng nhỏ được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, giá thuê phổ biến từ 8-10USD/m2/tháng tùy diện tích và vị trí.

Đối với phân khúc căn hộ và nhà riêng, tình hình cho thuê có phần tốt hơn so với phân khúc văn phòng do nhu cầu lớn, nhưng so với quý I thì vẫn kém hơn, giá cũng giảm 10-15%, đặc biệt là tại các tòa nhà căn hộ cao cấp cho thuê. Hiện khối căn hộ cao cấp khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng có giá chào thuê dao động từ 600-800USD/tháng. Tại Cầu Giấy, Đống Đa, những căn hộ cho thuê có giá từ 10-12tr/căn thì được nhiều người quan tâm hơn cả. Lý do là để tiết kiệm chi phí nên nhiều doanh nghiệp cũng lựa chọn thuê nhà riêng kiêm để ở và làm văn phòng. Những căn nhà có giá 8-10tr/căn, diện tích sử dụng 200 m2 (3-4 tầng) đang được nhiều doanh nghiệp nhắm tới. Tuy nhiên, những căn nhà đáp ứng tiêu chí này chủ yếu là nhà nằm trong ngõ nhỏ, ô tô không vào được.

Ngoài ra, hiện tại một số cá nhân có thêm hình thức kinh doanh mới, dù chưa nhiều nhưng đã góp 1 phần giải quyết khối lượng cung về căn hộ đó là hình thức căn hộ dịch vụ. Đây là loại hình căn hộ đầy đủ tiện nghi với diện tích nhỏ, được khai thác sử dụng rất nhiều và chuyên nghiệp nhất tại khu vực Tây Hồ. Hình thức này đang phát triển khá rầm rộ vì giá cho thuê với mỗi căn 1 phòng ngủ thường rất rẻ dao động từ 250-500USD/ căn tùy vị trí và diện tích.



Diện tích nhà xưởng bỏ trống vẫn lớn

Bớt khó khăn hơn cả là phân khúc nhà xưởng cho thuê. Trong quý II, dù giá cũng giảm nhẹ nhưng diễn biến của phân khúc này khá tốt nhờ nhu cầu tăng, giao dịch đều đặn. Khá nhất là khu vực quận Bình Chánh, quận 12 (Tp.HCM) với giá cho thuê kho xưởng dao động trong khoảng 40.000-60.000/m2/tháng, không giảm so với vài năm trước. Kho xưởng tại các khu vực Bình Dương, Long An có giá cho thuê tầm 1-1,5USD/m2 cũng đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Riêng với mặt bằng diện tích lớn khoảng 3000m2, do nhu cầu thấp nên giá đã giảm mạnh xuống khoảng 30% so với quý I.

Tại một số tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, tình hình giao dịch kho xưởng cũng tăng so với quý trước. Dù tỷ lệ trống mặt bằng vẫn lớn, giá vẫn giảm nhưng so với thời gian trước thì mức độ giảm có độ "chững" hơn, vì thuế đất Nhà nước có chỗ tăng gấp đôi, gấp ba lần. Thị trường từ nay đến cuối năm dự báo sẽ tốt lên do Việt Nam đang được nhiều doanh nghiệp nước ngoài như Nhật, Hàn Quốc nhắm tới và đánh giá là môi trường tốt để đầu tư.

Phân tích về diễn biến thị trường bất động sản cho thuê trong quý II-2013, ông Nguyễn Quốc Độ, Giám đốc công ty cổ phần VNReal, cho biết: “Thị trường chung vẫn còn khó khăn do kinh tế vĩ mô tác động. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất cùng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp được đưa ra trong thời gian qua đã phần nào giúp các doanh nghiệp làm ăn tốt hơn. Điều này khiến nguồn cầu thuê văn phòng, mặt bằng, kho xưởng cũng gia tăng. Tuy nhiên, do cung vẫn lớn hơn cầu nên thời gian tới, giá thuê có thể còn tiếp tục giảm nhẹ.

Hiện tại, chủ đầu tư hiểu rõ sự khó khăn của các doanh nghiệp, do vậy, họ sẽ đưa ra các chính sách ưu đãi như giảm giá, chia nhỏ diện tích… để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách thuê. Trong quý III, nguồn cung văn phòng trong khu vực trung tâm không tăng nhiều nên tỷ lệ lấp đầy sẽ cao hơn. Các tòa nhà mới với giá chào thuê cạnh tranh, dịch vụ tốt cũng sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn”.

Hiền Thu