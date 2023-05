Thị trường BĐS đã có dấu hiệu khởi sắc

Kinh tế Việt Nam trong 6 tháng trở lại đây, đã có những dấu hiệu tốt. GDP tăng trưởng 5,18% và dự báo chỉ tiêu 5,5% đến 5,8% mà Chính phủ đề ra hoàn toàn có thể đạt được khi xuất khẩu có mức tăng trưởng khá, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ.

Tuy vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới trong 7 tháng qua chỉ đạt 9,53 tỷ USD giảm 20% so với cùng kỳ 2013, nhưng bất động sản lại đang cho thấy sự hấp dẫn với các nhà đầu tư ngoại. Cụ thể, 7 tháng đầu năm 2014 bất động sản thu hút 1,13 tỷ USD vốn đăng ký mới, là lĩnh vực đứng thứ 2 về thu hút đầu tư từ các nhà đầu ngoại. Điều này chứng tỏ bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại lễ khởi công một dự án chung cư mới đây, ông Nguyễn Trần Nam,Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, lượng giao dịch 6 tháng đầu năm nay tăng mạnh, theo thống kê sơ bộ của Bộ Xây dựng riêng ở Hà Nội có hơn 4000 giao dịch thành công. Giá BĐS giảm về với giá trị thật, tiệm cận với mức tài chính của người dân. Quy mô căn hộ được điều chỉnh theo cơ cấu thị trường.

Giá bán căn hộ trở về mức người dân chấp nhận được, nên giao dịch tăng lên. Bên cạnh đó, thuế thu nhập cá nhân, thuế chuyển quyền sử dụng đất cũng tăng lên. Dư nợ tín dụng bất động sản của hệ thống ngân hàng tăng trưởng 12-14% cao hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng trung bình của ngành.

“Tất cả những con số đó báo hiệu thị trường bất động sản đã khởi sắc trở lại, khuynh hướng đã rõ ràng", ông Nguyễn Trần Nam kết luận.

Trong một báo cáo mới đây nhất về thị trường bất động sản của CBRE Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Uyên, chuyên viên phân tích cấp cao nhận định: “trong 7 năm qua, các chủ đầu tư thường không hoàn thành dự án như đã cam kết. Tuy nhiên, tình hình doanh số khả quan và các sự kiện chào bán gần đây thu hút nhiều khách hàng tham dự cho thấy thị trường đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.”

Theo thống kê từ CBRE, lượng giao dịch căn hộ tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM nửa đầu năm nay tăng mạnh. Cụ thể, số lượng giao dịch thành công tại Tp.HCM 5.783 căn tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái, thậm chí cao hơn cả 2 năm 2012, 2013 cộng lại. Tại thị trường Hà Nội con số giao dịch khoảng trên 400 căn, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quay lại thời điểm “nóng” của thị trường trung bình mỗi năm ở Hà Nội hay Tp.HCM thị trường tiêu thụ khoảng trên 13.000 căn, đỉnh điểm lên tới 16.000 căn tại Hà Nội vào 2010 thì những con số của 2014 cũng đã cho thấy mức độ khởi sắc của thị trường là tương đối rõ.

Nhìn vào một hai năm trở lại đây, khi mỗi năm thị trường chỉ giao dịch khoảng 2.000 đến 4.000 căn nhưng đến nay con số này đã lên tới khoảng 4.000 -6.000 căn, và dự báo năm nay có thể đạt con số khoảng 7.000-9.000 căn.

Thực tế, các đợt chào bán có thể thấy nhiều dự án chung cư còn là “điểm nóng”, “tiền chênh” cũng đã xuất hiện, giá căn hộ tăng đáng kể so với năm ngoái. Những trường hợp điển hình luôn khan hàng bán ra thị trường như căn hộ giá rẻ của đại gia Lê Thanh Thản tại Kim Văn Kim Lũ và Linh Đàm; Thị trường thứ cấp cũng đã ghi nhận một vài dự án căn hộ cao cấp có giá tăng khá so với năm ngoái như Times City, Royal City, Thăng Long Number One, Golden West, Mandarin Garden, Discovery Complex,… dao động từ 7% đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những công bố tại một số đợt chào bán gần đây như trên 50% căn hộ Thăng Long Victory đã có chủ, 60 căn hộ Vinhomes Royal City bán thành công trong 2 ngày,… tại Hà Nội. Hay 100 căn hộ Vista Verde đã có chủ chỉ trong 2 ngày mở bán cuối tuần, 60% trong tổng số 108 căn tại dự án tòa B Green Valley giao dịch thành công vào cuối tuần qua,… tại Tp.HCM. Điều này cho thấy, bất động sản đang thu hút được người mua quay trở lại.

Qua đó, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phần nào cũng đã khởi sắc. Mới đây, chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) cho rằng trong 62 doanh nghiệp BĐS đang niêm yết trên sàn chứng khoán, có 25% doanh nghiệp lỗ, 21% DN đã có lãi vài trăm triệu đồng, và điều đáng chú ý là đã có 50% DN có lợi nhuận từ 1-20 tỷ đồng, còn 4% là đạt lợi nhuận trên 20 tỷ đồng đến hàng nghìn tỷ đồng. Kết quả kinh doanh này được HoREA tổng hợp trong quý I/2014.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Uyên, còn quá sớm để kết luận thị trường đã hoàn toàn phục hồi, nhưng doanh số bán đang trên đà tăng mạnh và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong các quý tới.