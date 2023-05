Thị trường BĐS đang dần trở lại giá trị thực

Giá bất động sản đã… qua đáy

Ông Tô Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Xuân Cầu (chủ đầu tư của Xanh Villa) cho biết: Vào năm 2009, sau 2 năm khởi công dự án, thị trường BĐS rất sôi động: Khi đó, có 2 phương án lựa chọn: Một là, chấp nhận “ăn xổi” bán dự án non, quay vòng vốn nhanh, kiếm lời trước mắt; Hai là, tiếp tục đổ vốn đầu tư dài hơi để ra sản phẩm dự án đã chọn. Và chúng tôi đã chọn phương án thứ 2. Kết quả, sau 7 năm xây dựng đã cho hiệu quả kép bởi, vừa thu được lợi nhuận cao hơn, đồng thời vẫn còn dự án.

Ông Trinh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cho biết: Thị trường BĐS vào những tháng cuối năm 2013 đã qua đáy và đang ấm dần lên. Nắm bắt cơ hội này, trong quý I năm nay doanh nghiệp sẽ khởi công một vài dự án. Tuy nhiên, dòng sản phẩm mà FLC lựa chọn để đưa ra thị trường là nhà thu nhập thấp. Đây là phân khúc thị trường đang có nhu cầu rất cao trong khi sản phẩm lại chưa đủ để đáp ứng.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận thị trường của nhiều chủ đầu tư cho thấy thị trường BĐS đang trở lại giá trị thực với giá nhà theo hướng có lợi cho người dân hơn. Việc đầu tư tự phát, theo phong trào dường như không còn chỗ đứng.

Thời gian qua, hàng loạt dự án nhà ở thương mại đã được chuyển đổi thành nhà ở xã hội. Giá nhà ở cũng đã giảm đáng kể so với thời kỳ “sốt nóng” cách đây hơn 3 năm, hầu hết các dự án giảm giá 20% – 30%, một số dự án giảm đến 50% so với lúc mở bán năm 2011. Thị trường BĐS năm 2013 cũng đã có giao dịch trở lại, đặc biệt ở phân khúc căn hộ bình dân. Nhờ đó, lượng tồn kho BĐS có xu hướng giảm dần, tính đến tháng 10/2013 giảm gần 25% so với quý I/2013.

Sau 2 năm thực hiện chương trình nhà ở xã hội đã có khoảng 20.000 căn hộ thu nhập thấp được bàn giao. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, việc thực hiện Chương trình Nhà ở xã hội cũng là một trong các giải pháp để đưa thị trường BĐS vượt qua khó khăn, đồng thời góp phần vào thực hiện chiến lược quốc gia về nhà ở. Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ một hệ thống các giải pháp khắc phục lệch pha cung cầu về BĐS, đồng thời phát triển mạnh nhà ở xã hội trong đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia phát triển nhà ở xã hội, cũng như hỗ trợ cho người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận với gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Năm 2014, thị trường BĐS được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ ấm dần lên.

Hứa hẹn một năm khởi sắc

Nhiều yếu tố cộng hưởng khiến thị trường BĐS giữa năm 2013 đã có những chuyển động tích cực hơn. Theo nhận định của một số chuyên gia, năm 2014 thị trường BĐS sẽ có nhiều khởi sắc bởi các doanh nghiệp đã có thêm kinh nghiệm từ việc “vượt cạn” thành công trong gần 4 năm qua.

Hiện tình hình kinh tế vĩ mô đã dần hồi phục, lạm phát được hạn chế cũng là những tác động tích cực, nền tảng cho sự phát triển và đảm bảo sự ổn định của bất động sản. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn như: sức mua yếu; quá trình tiếp cận, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách mới còn chậm. Vướng mắc trong việc giải quyết bài toán vốn cho đầu tư khi còn nợ đọng, tồn kho vẫn là những khó khăn của thị trường, nhưng nhiều chuyên gia bất động sản vẫn có cái nhìn lạc quan hơn đối với thị trường bất động sản trong năm 2014.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Đức, cho rằng: Thị trường BĐS năm 2014 thuận lợi hơn năm 2013 rất nhiều bởi các yếu tố sau: thứ nhất các doanh nghiệp đã định hình được phân khúc nào cần đầu tư, chúng ta đã có kế hoạch và chiến lược kinh doanh rõ ràng về chính sách vĩ mô chúng ta đang dần hoàn chỉnh. Hiện nay, dòng kiều hối của chúng ta đang đổ về rất nhiều… chúng ta cần phải có chính sách vĩ mô như thế nào để điều tiết nguồn lực này vào BĐS.

Sau 4 năm suy thoái trở về với giá trị thực, thị trường BĐS năm 2014 được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ ấm dần lên. Nhiều chính sách vĩ mô hỗ trợ cho các sản phẩm nhà thương mại giá rẻ hay nhà ở xã hội đang dần đi vào cuộc sống của người dân và đang có tác động tích cực đến thị trường. Sau một thời gian “vượt cạn” thành công, các doanh nghiệp đã rút ra nhiều kinh nghiệm về thị trường: chỉ những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thật mới là lời giải về đầu ra của các doanh nghiệp và thị trường BĐS hiện nay.