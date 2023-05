Thị trường BĐS đang thiết lập mặt bằng giá mới rẻ hơn

Phát pháo giảm giá từ Hoàng Anh Gia Lai

Vào năm 2009, khi thị trường bất động sản bước vào đợt suy giảm, ông chủ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã gây bất ngờ khi quyết định giảm 30% giá bán căn hộ dự án Hoàng Anh River View. Từ đó, thị trường căn hộ tại Tp.HCM bước vào đợt giảm giá khá sâu rồi chững lại và kéo dài cho đến nay.

Nhiều dự án căn hộ của chủ đầu tư Hoàng Anh Gia Lai giảm giá mạnh

Tâm điểm của thị trường trong những ngày cuối tháng 8/2012 một lần nữa hướng vào dự án của chủ đầu tư HAGL. Cụ thể, Công ty Đại Tín Á Châu và An Bình Land thông báo hạ giá bán 120 căn hộ dự án Hoàng Anh River View từ mức 28 triệu đồng/m2 xuống 18,1 triệu đồng/m2. Mức giá này tương đương giảm 30% so với năm 2009.

Không dừng lại ở đó, dự án mở bán tới đây của chủ đầu tư HAGL là Hoàng Anh Thanh Bình sẽ bán với giá chỉ bằng 50% giá thị trường khu vực. Như vậy, so với giá khu vực hiện tại khoảng 40 triệu đồng/m2, Hoàng Anh Thanh Bình sẽ được bán với mức giá khoảng 20 triệu đồng/m2.

Ngoài những dự án của HAGL, một loạt dự án khác trên địa bàn Tp.HCM được các nhà đầu tư thứ cấp giảm giá bán cắt lỗ. Đơn cử như Công ty cổ phần dịch vụ Nhịp Cầu Địa Ốc giảm giá bán dự án căn hộ Carina Plaza (Quận 8, Tp.HCM) từ mức 15,5 triệu đồng/m2 xuống còn 13,2 triệu đồng/m2.

Cũng trong thời điểm cuối tháng 8, Sacomreal thực hiện tuần giảm giá bán một lọat các dự án như Đại Nam, Mỹ Phước 3, New Sai Gon, Sealinks, Everrich, Carillon, HUD, Biconsi,… với mức giảm từ 4 – 20%.

Được biết, gần đây một số dự án nhà ở giá rẻ tại thị trường Hà Nội cũng được giới đầu tư rao bán cắt lỗ như Khu đô thị Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) hay chung cư Tân Tây Đô (Hoài Đức, Hà Nội).

Cơ hội mua bất động sản giá rẻ

Tiến sĩ Đinh Thế Hiển – Giám đốc Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng cho rằng, hai khó khăn lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp bất động sản là nhu cầu vốn và nhu cầu thị trường sụt giảm. Những nhà đầu tư thứ cấp hiện nay đang gặp gánh nặng về vốn vay và chưa có niềm tin về sự tăng trưởng của thị trường.

Theo ông Hiển, động thái xả hàng cắt lỗ, nhất là những dự án của doanh nghiệp đầu ngành HAGL sẽ tạo một mặt bằng giá mới cho thị trường bất động sản thời gian tới. Vài tháng trước đây, một vài doanh nghiệp cũng giảm giá nhưng với hình thức khuyến mãi hoặc dùng lãi suất ngân hàng để hấp dẫn khách hàng. Nhưng hiện nay doanh nghiệp phải chấp nhận mặt bằng giá mới và công ty nào chủ động được sẽ tăng được sức bán hơn.

Ông Hiển cho rằng, dù đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực bắt đầu tư quý 2 nhưng bất động sản chỉ có thể tan băng cục bộ và vẫn trong giai đoạn khó khăn với mức tiêu thụ thấp. Trong khi đó, giá bất động sản trên thu nhập của người dân còn quá cao so với các nước. Giá sẽ tiếp tục giảm trong giai đoạn cuối năm tại những phân khúc căn hộ và đất nền.

Việc thị trường giảm sâu và chủ đầu tư buộc phải bán trả nợ ngân hàng sẽ là cơ hội mua bất động sản giá rẻ để đầu tư. Tuy nhiên, sẽ không có cơ hội kiếm lời trong năm 2012 và nhà đầu tư có thể tiếp tục khó khăn trong năm tới.

Giới kinh doanh địa ốc cho rằng, chưa lúc nào thị trường bất động sản Tp.HCM mở ra nhiều sự lựa chọn cho người mua như lúc này. Ông Đoàn Chí Thanh, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn cho rằng, nếu so với giá đầu tư, có thể nói, giá của nhiều dự án hiện đã được giảm về mức dưới giá thành đầu tư. Sự giảm giá của thị trường lúc này không phải là giảm lời mà là cắt lỗ do các nhà đầu tư thứ cấp bị áp lực tài chính. Vì vậy, đây là cơ hộ để người có nhu cầu thực về nhà ở tìm chốn an cư. “Nếu mua để đầu tư thì cần tính toán lại, vì thị trường vẫn còn khó khăn, nhưng nếu mua để ở thì đây là thời điểm quá tốt”, ông Thanh nói và cho rằng, vấn đề là trong nhiều dự án đang chào bán hiện nay, làm thế nào để khách hàng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp để mua, vì trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, có nhiều dự án chủ đầu tư đã không còn đủ sức để hoàn thành.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Nam Long cũng khẳng định: “Nếu tôi là người có nhu cầu về nhà ở, tôi sẽ quyết định mua nhà lúc này, vì đây là thời điểm có nhiều sự lựa chọn nhất”. Theo ông Quang, thị trường bất động sản tuy còn gặp nhiều khó khăn, một số dự án có thể sẽ phải tiếp tục giảm giá bán, nhưng nếu có giảm, chủ đầu tư cũng phải giảm cho người mua trước, rồi mới tính đến chuyện giảm giá cho khách hàng mua sau. Câu chuyện của người mua lúc này là phải biết lựa chọn dự án tốt. Nếu như trước đây, người mua thường quan tâm đến tính pháp lý của dự án, thì hiện nay, ngoài tính pháp lý, người mua cũng phải thẩm định năng lực tài chính, uy tín của chủ đầu tư có khả năng hoàn thành dự án theo cam kết hay không.

