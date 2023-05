Thị trường BĐS: Đừng vội mừng khi thấy tiền "chênh"

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, trong vài quý trở lại đây, nhiều dự án BĐS tại Hà Nội đã thoát khỏi tình trạng bán cắt lỗ dưới giá và đã có chênh lệch so với mức giá gốc chủ đầu tư đưa ra.

Xu hướng trên được đánh giá là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS, do người mua nhà đã thoát ra khỏi tâm lý chờ giá xuống để mua BĐS cắt lỗ. Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường có "tiền chênh", cũng không hoàn toàn đã phản ánh khả năng có lãi của thị trường.

Ông Trần Như Trung, Chuyên gia bất động sản cho biết: “Tôi nghĩ, không vội mừng, "tiền chênh" cho thấy tín hiệu tốt cho thị trường và có hướng phát triển”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, trong vài quý trở lại đây, nhiều dự án BĐS tại Hà Nội đã thoát khỏi tình trạng bán cắt lỗ dưới giá và đã có chênh lệch so với mức giá gốc chủ đầu tư đưa ra.

Xu hướng trên được đánh giá là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS, do người mua nhà đã thoát ra khỏi tâm lý chờ giá xuống để mua BĐS cắt lỗ. Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường có "tiền chênh", cũng không hoàn toàn đã phản ánh khả năng có lãi của thị trường.

Ông Trần Như Trung, Chuyên gia bất động sản cho biết: “Tôi nghĩ, không vội mừng, "tiền chênh" cho thấy tín hiệu tốt cho thị trường và có hướng phát triển”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

– See more at: http://vtv.vn/thi-truong/thi-truong-bds-xuat-hien-tien-chenh-khong-han-da-co-lai/108403.vtv#sthash.cA7XZLvo.dpuf

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, trong vài quý trở lại đây, nhiều dự án BĐS tại Hà Nội đã thoát khỏi tình trạng bán cắt lỗ dưới giá và đã có chênh lệch so với mức giá gốc chủ đầu tư đưa ra.

Xu hướng trên được đánh giá là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS, do người mua nhà đã thoát ra khỏi tâm lý chờ giá xuống để mua BĐS cắt lỗ. Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường có "tiền chênh", cũng không hoàn toàn đã phản ánh khả năng có lãi của thị trường.

Ông Trần Như Trung, Chuyên gia bất động sản cho biết: “Tôi nghĩ, không vội mừng, "tiền chênh" cho thấy tín hiệu tốt cho thị trường và có hướng phát triển”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

– See more at: http://vtv.vn/thi-truong/thi-truong-bds-xuat-hien-tien-chenh-khong-han-da-co-lai/108403.vtv#sthash.cA7XZLvo.dpuf

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, trong vài quý trở lại đây, nhiều dự án BĐS tại Hà Nội đã thoát khỏi tình trạng bán cắt lỗ dưới giá và đã có chênh lệch so với mức giá gốc chủ đầu tư đưa ra.

Xu hướng trên được đánh giá là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS, do người mua nhà đã thoát ra khỏi tâm lý chờ giá xuống để mua BĐS cắt lỗ. Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường có "tiền chênh", cũng không hoàn toàn đã phản ánh khả năng có lãi của thị trường.

Ông Trần Như Trung, Chuyên gia bất động sản cho biết: “Tôi nghĩ, không vội mừng, "tiền chênh" cho thấy tín hiệu tốt cho thị trường và có hướng phát triển”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

– See more at: http://vtv.vn/thi-truong/thi-truong-bds-xuat-hien-tien-chenh-khong-han-da-co-lai/108403.vtv#sthash.cA7XZLvo.dpuf