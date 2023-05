Nhiều dự án vị trí đẹp, giá hợp lý

Theo giới đầu tư bất động sản (BĐS), mua nhà ở của một dự án căn hộ giá rẻ mà xa địa điểm làm việc, xa trung tâm thì chẳng khác nào mua BĐS giá cao. Nhiều chủ đầu tư BĐS tại Tp.HCM đã nắm bắt nhu cầu này của khách hàng nên bắt đầu ồ ạt tung ra dòng căn hộ tầm trung có vị trí đẹp nhưng với giá khá cạnh tranh.

Khảo sát của phóng viên cho thấy, các dự án liền kề trung tâm quận 1, Tp.HCM hiện đang được nhiều khách hàng quan tâm. Đơn cử như Dự án The Tresor tại quận 4.

Ngoài vị trí, The Tresor có giá bán được nhận định là khá cạnh tranh trên thị trường hiện tại. Người tiêu dùng có sự lựa chọn sản phẩm đa dạng hơn với mức giá chỉ từ 2,7 tỷ đồng/căn, đăc biệt sản phẩm office-tel chỉ từ 1,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một dự án khác dù chủ đầu tư chưa công bố mở bán chính thức nhưng đang là tầm ngắm của khách hàng, đó là Dự án The Sun Avenue. Căn hộ The Sun Avenue có lợi thế là tọa lạc ở vị trí trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đây nơi có khu trung tâm tài chính mới và tập trung nhiều công trình đô thị tầm cỡ của TP.HCM trong tương lai. Theo nguồn tin từ chủ đầu tư, The Sun Avenue có giá khoảng 24,5 triệu đồng/m2, tương đương từ 1,6 tỷ đồng/căn.

Vào giữa tuần qua, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) – một cái tên mới nổi trên thị trường BĐS Tp.HCM đã chính thức tung ra dòng căn hộ cao cấp ở một vị trí khá đắc địa (Dự án Sky Center), nằm ngay sát sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, giá bán của các căn hộ từ 32,35 triệu đồng/m2.

Theo các chuyên gia, người mua nhà hiện nay đang được "hậu thuẫn" rất lớn

Giới chuyên gia nhận định, năm 2015 được dự báo sẽ là năm bùng nổ nguồn cung của thị trường BĐS nếu như 2014 được coi là năm đánh dấu sự hồi phục của thị trường này. Hàng loạt các dự án từ bình dân tới cao cấp ngay từ đầu năm 2015 đã được tung ra thị trường với số lượng lên đến hàng nghìn căn chỉ riêng ở Tp.HCM.

Khách mua nhà được "hậu thuẫn"

Việt Nam đang nổi lên là một quốc gia tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng bởi chúng ta một nước 90 triệu dân, mức tăng trưởng GDP top đầu khu vực. Việt Nam là thị trường bán lẻ đầy tiềm năng với lực lượng dân số trẻ, có việc làm ổn định và mức thu nhập ngày càng tăng. Đặc biệt đối với thị trường BĐS, thực tế nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ cầu dù nó đã trải qua giai đoạn đóng băng kéo dài và tồn kho cao.

Theo thống kê, nhu cầu về nhà ở của người dân Việt Nam hiện đang rất lớn. Góc nhìn của giới chuyên gia cho thấy, sở dĩ thị trường BĐS Việt Nam nhiều năm qua chưa phát triển ổn định được là vì giá bán chưa phù hợp với khả năng tài chính của đại bộ phận dân cư. Đặc biệt, đa phần các đối tượng cần nhà ở lại có mức thu nhập chưa cao, trong khoảng thời gian ngắn, chưa thể tích lũy để mua nhà.

Nhằm giải bài toán "tiền đâu để mua nhà", trao đổi với phóng viên, Phó Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Diệp Bảo Châu cho biết, trong tương lai nguồn tiền chính để khách mua nhà sẽ tới từ nguồn tín dụng ngân hàng.

Ông Diệp Bảo Châu nhấn mạnh, đây là xu hướng chung của những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng cao. Khi đó, khách mua nhà sẽ không còn lệ thuộc vào nguồn tài chính có sẵn từ thu nhập tích lũy nữa mà họ có thể mua nhà với khoản thu nhập trong tương lai.

Tán thành quan điểm này, TS. Alan Phan, Chuyên gia kinh tế cho rằng, tín dụng BĐS có vai trò quyết định giúp người dân tiếp cận với nhà ở. Trong vài năm tới, xu hướng lãi suất sẽ tiếp tục giảm, người dân lúc này có nhiều cơ hội vay ngân hàng để mua nhà ở. Nhân tố này cũng rất quan trọng góp phần tăng tính thanh khoản cho thị trường BĐS.

Theo TS. Lê Bá Chí Nhân, trong kinh doanh, thời điểm là yếu tố quyết định, khi thị trường BĐS phát triển sôi động, lượng giao dịch tăng cao thì thị trường vốn, nhất là thị trường tín dụng sẽ phải thay đổi cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của cả doanh nghiệp BĐS và khách hàng.

Như vậy, khách hàng hiện nay đang được sự "hậu thuẫn" chưa từng có từ cả doanh nghiệp BĐS và ngân hàng. Thời điểm này, phần lớn dự án tung ra thị trường đều được ngân hàng hỗ trợ với mức lãi suất thấp và thời gian kéo dài. Vì thế, khoảng cách lớn giữa "giá bán" nhà ở và "túi tiền" người mua đã từng bước được thu hẹp.