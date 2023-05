Thị trường BĐS khó khăn: Nguyên nhân không chỉ do thiếu vốn

Cơ chế tài chính đang khuyến khích đầu cơ nhà đất Tình trạng giá nhà đất đắt đỏ ở Hà Nội và Tp.HCM đã và đang lây lan đến hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. GS. Phan Văn Trường, giảng viên bộ môn Quy hoạch vùng và Kinh tế đô thị, Đại học kiến trúc Tp.HCM, cho rằng giá đất ở mức quá cao như hiện nay gây khó khăn cho những nhà đầu tư chân chính, tạo sức ì trong quá trình phát triển đất nước. Tìm hiểu để lý giải cho hiện tượng này, ông Trường thấy rằng, ngoài lý do tham nhũng còn có một lý do rất quan trọng dẫn đến hiện tượng đầu cơ nhà đất, đó là cơ chế tài chính. Thật vậy, giám đốc một doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Tp.HCM thừa nhận rằng: “Không có sổ đỏ rất khó vay tiền ở ngân hàng”. Do đó, không ít doanh nghiệp, (mà không chỉ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản), đua nhau đi mua đất với kỳ vọng giá đất sẽ tăng; đồng thời có thể thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng làm ăn kinh doanh. Cơ chế thế chấp giấy tờ nhà đất để vay vốn ngân hàng dễ dàng đã góp phần vào vòng xoáy đầu cơ nhà đất. Nhiều cá nhân, tổ chức có nhà đất đứng trước các cơn sốt nhà đất đã lấy sổ đỏ thế chấp vay vốn ngân hàng; rồi lại mua đất, rồi lại thế chấp… Không ít doanh nghiệp và người dân tham gia vào vòng xoáy đó nên thị trường nhà đất đã bị đầu cơ đẩy giá lên cao – vượt quá khả năng mua sắm nhà đất của những người có thu nhập trung bình. Muốn giải quyết nạn đầu cơ nhà đất nhất thiết phải hoàn thiện hệ thống tài chính đất đai; coi hệ thống thuế về nhà đất như là công cụ để quản lý giá đất. Khi cá nhân, tổ chức nào đó sở hữu nhiều nhà đất hơn định mức (200 mét vuông chẳng hạn) thì phải chịu thuế nhà đất cao thì vấn nạn đầu cơ nhà đất sẽ được giải quyết. Vấn đề là những người làm chính sách có quyết tâm thay đổi cơ chế tài chính trong việc chống đầu cơ nhà đất để tạo một môi trường thông thoáng hơn cũng như khai thông nguồn vốn cho quá trình phát triển không mà thôi!