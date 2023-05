Hiện nay, nhiều dự án vẫn còn "chết lâm sàng"

“Cháy” hàng tại các dự án

Được biết, sàn giao dịch BĐS Hoàng Nam cách đây 2 tuần mở bán block 2, Dự án Tecco Green Nest nằm trên đường Phan Văn Hớn, quận 12, Tp.HCM. Dự án đã thu hút đông đảo khách hàng tới giao dịch. Khi kết thúc buổi mở bán, Giám đốc sàn giao dịch BĐS Hoàng Nam Trần Văn Dũng cho biết, gần 160 căn hộ trên tổng số 264 căn đã được bán thành công.

3 ngày sau, đóng vai khách hàng, phóng viên gọi điện đến sàn giao dịch BĐS Hoàng Nam hỏi mua căn hộ ở đây. Một nhân viên của sàn tuyên bố là không bán. Phóng viên hỏi lý do, nhân viên này cho biết, theo chính sách mới của doanh nghiệp, từ nay mỗi ngày chỉ bán 3 căn. Hôm đó đã bán hết số lượng quy định nên công ty không bán nữa. Khách hàng muốn mua thì nên tranh thủ đặt hàng sớm. Bên cạnh đó, theo nhân viên này, nguyên nhân dự án bán nhỏ giọt bởi đang chuẩn bị tăng giá. Trong khi, phóng viên đã biết được thông tin, giá bán block 2 của dự án này hiện đã cao hơn block 1 cách đây khoảng 6 tháng từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/m2.

Trước đó không lâu, việc khách hàng tranh mua căn hộ cũng xảy ra tại lễ mở bán 495 căn hộ Dự án Sky Center nằm trên đường Phổ Quang, quận Tân Bình của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh. Khách hàng phải xếp hàng chờ tới lượt giao dịch vào nhiều thời điểm sàn không còn chỗ ngồi. Khi kết thúc buổi mở bán, đại diện sàn thông báo, hơn 50% số lượng căn hộ của dự án đã có chủ. Đến ngày ngày 26/3, phóng viên tới sàn giao dịch này để hỏi mua căn hộ. Nhưng hầu hết những căn hộ phóng viên ưng ý đều được nhân viên tư vấn cho biết là hết hàng. Bởi vì, hiện dự án đã bán được gần 80% trong tổng số căn hộ nên không có nhiều để lựa chọn.

Tương tự như vậy, Dự án Hưng Ngân Garden (tọa lạc gần công viên phần mềm Quang Trung, quận 12) cũng được nhân viên tư vấn cho hay, đang “cháy” hàng. Chị T. (nhân viên tư vấn sàn của giao dịch BĐS Hoàng Anh Sài Gòn – đơn vị phân phối dự án), sau hơn 3 tháng mở bán, khách hàng đã mua khoảng 220 căn hộ trong tổng số 370 căn mở bán. Giá bán các căn hộ thuộc block B1 thực tế đã tăng từ 5-7% so với block A1 cách đây khoảng 1 năm.

Gần đây, khu vực quận Bình Thạnh, quận 2, quận 9, quận Thủ Đức rộ lên thông tin “BĐS khu Đông đang sốt”. Số lượng dự án đang mở bán tại khu vực này không dưới 30. Trong số đó, nhiều dự án có số lượng căn hộ lên tới hàng ngàn như: Masteri Thảo Điền, Vista Verde, Vinhomes Central Park… Tuy nhiên, khi được hỏi mua thì phần lớn các dự án chỉ bán ra nhỏ giọt với lý do hết hàng. Tại khu quận 7, huyện Bình Chánh, nhiều dự án sau một thời gian “ngủ đông” hiện bắt đầu mở bán lại như: The Everrich 2 của Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt, The Easter City của Công ty Nam Tiến…

Khách hàng giao dịch ở Dự án Tecco Green Nest (quận 12)

Khách hàng cẩn trọng khi “chọn mặt gửi vàng”

Trên thực tế, thị trường BĐS khoảng một năm gần đây đã “ấm” lên. Số lượng khách giao dịch gia tăng, giá bán nhích lên theo. Nếu như trước đây, khách hàng có khoảng 1 tỷ đồng sẽ tậu một căn hộ ở những quận vùng ven như: Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú… thì nay với số tiền đó, họ phải ra tận các huyện, quận ngoại thành như: quận 9, quận 12, quận Thủ Đức… mới có thể mua được nhà.

Theo thống kê của Công ty TNHH Savills Việt Nam, thị trường BĐS hiện đang khởi sắc rõ rệt. Tính riêng quý IV/2014, Tp.HCM có khoảng 4.130 căn hộ được giao dịch thành công, tăng 28% so với cùng kỳ, nâng tổng số căn hộ bán ra cả năm 2014 tăng gần 150% so với trong năm 2013.

Tuy nhiên, báo cáo mới đây của Hiệp hội BĐS Tp.HCM cho thấy, không phải dự án nào cũng khởi sắc mà còn tùy thuộc vào uy tín của chủ đầu tư và phân khúc thị trường. Hiện nay, thị trường BĐS Tp.HCM đang tiếp đà phục hồi với số lượng giao dịch ngày nhiều. Nhưng giao dịch chủ yếu tập trung vào phân khúc căn hộ quy mô nhỏ và vừa có diện tích dưới 70m2 với giá bán khoảng 15 triệu đồng/m2, tổng giá trị căn hộ dưới 1 tỷ đồng/căn. Bởi vì, các dự án này đang được gói vay hỗ trợ lãi suất 30.000 tỷ đồng “tiếp sức” và mức giá này phù hợp với túi tiền của đa số người dân đang có nhu cầu nhà ở.

Theo các chuyên gia BĐS, khó có thể xảy ra hiện tượng "sốt" giá ở phân khúc thị trường căn hộ cao cấp. Các sàn giao dịch bán hàng nhỏ giọt, hô “cháy” hàng chỉ là cách “tung hỏa mù” để nâng giá, thu hút khách hàng. Theo ghi nhận của phóng viên, những chính sách hậu mãi tập trung nhiều tại phân khúc căn hộ cao cấp. Đơn cử, Dự án Vinhomes Centrar Park hiện đang miễn phí dịch vụ 10 năm; Dự án The Everrich 2 cho người mua nhận nhà vào ở mà chỉ cần thanh toán 20% trên tổng giá trị căn hộ; Dự án Masteri Thảo Điền giảm giá 7% khi người mua thanh toán một lần và hỗ trợ lãi suất vay 4,9% cố định trong 6 tháng, 6,9% cố định 1 năm, 8,4% cố định 2 năm…

Bên cạnh đó, một số dự án tăng giá, bán nhỏ giọt nhưng thực tế trên thị trường tự do, nhiều khác hàng vẫn đang bán để “cắt lỗ”. Đơn cử, ngày 26/3, phóng viên hỏi mua căn hộ M thì được nhân viên tên Thành cho hay, giá trước đó từ khoảng 26-30 triệu đồng/m2, hiện đã điều chỉnh tăng thêm 2 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng đang rao bán trên mạng internet với giá thấp hơn 26 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng T.HCM đánh giá, hiện nay, nhìn chung thị trường BĐS vẫn đang trong giai đoạn khó khăn. Toàn thành phố có khoảng hơn 1.400 dự án phát triển nhà ở. Trong số này, 426 dự án đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng; 201 dự án đang tiến hành xây dựng. Đáng chú ý là đang có tới 689 dự án ngưng thực hiện đầu tư xây dựng. Số còn lại đã bị hủy bỏ chủ trương đầu tư hoặc thu hồi do triển khai quá chậm.

Còn theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM, hiện tại, gói vay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 30.000 tỷ đồng mới giải ngân được khoảng hơn 12% trên cả nước. Trong đó, Tp.HCM đã giải ngân được gần 400 tỷ đồng cho 1.444 cá nhân vay và gần 670 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp vay. Có thể thấy, kinh phí của gói tín dụng hỗ trợ ưu đãi lãi suất cho khách hàng vẫn còn rất lớn.

Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế nhận định, đang có hiện tượng các dự án căn hộ cao cấp “dựa hơi” những dấu hiệu tốt của căn hộ bình dân để tạo ra bối cảnh “thị trường BĐS đang sốt”. Do đó, trong thời gian sắp tới, không loại trừ nhiều dự án sau một thời gian “chết lâm sàng” sẽ tái khởi động, bung hàng ra thị trường. Khi mua nhà ở, khách hàng cần cẩn trọng xem xét các thông tin pháp lý liên quan đến dự án và năng lực của chủ đầu tư.