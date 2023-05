Thị trường BĐS muốn "sống" phải giảm giá nữa!

Thị trường bất động sản (BĐS) đang đối mặt với không ít chông gai phía trước: Lãi suất giảm nhưng chưa thuyết phục; Người mua chờ giá giảm thêm; Chủ đầu tư, doanh nghiệp không muốn lỗ thêm… Trong hoàn cảnh này, muốn sống được bằng nghề, các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải biết “hy sinh”: Giải phóng hàng tồn, chuyển hướng đầu tư hợp lý.

“Đường vui” còn lắm gian nan

Các chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực BĐS cho biết, giá BĐS hiện tại đã giảm 30 – 50%. Trong đó, mức giảm mạnh nhất thuộc về BĐS cao cấp như: biệt thự, nhà liền kề…

Doanh nghiệp, nhà đầu tư không chấp nhận “thua thiệt” nên nhiều nhà vẫn bỏ không. Ảnh: Ngọc Nga.

Theo một báo cáo mới nhất của Công ty Tư vấn bất động sản CBRE Việt Nam, giá chào bán các biệt thự, nhà liền kề ở Hà Nội vẫn tiếp tục giảm trong quý II: Khu vực Mê Linh dẫn đầu với mức giảm 30%, tiếp theo là các huyện Từ Liêm, Hoài Đức với mức giảm 5-25% và Hà Đông là 20%. Giá biệt thự, nhà liền kề khu vực Long Biên ít biến động khi chỉ giảm 10% so với quý trước. Nguyên nhân giảm giá mạnh là do trước đây giới đầu cơ lướt sóng đẩy giá nhà đất lên cao, hiện BĐS ảm đạm nhà đầu tư “đua nhau” bán tháo cắt lỗ. Cơ sở hạ tầng chưa phát triển cũng là nguyên nhân hạ giá. Một nguyên nhân nữa là do sự lưỡng lự, chờ đợi giá tiếp tục giảm thêm nữa của người mua, đang ăn mòn sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp.

Giảm 50% vẫn có lãi Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, giá BĐS đã hạ khá nhiều, song thực chất giá vẫn chưa xuống bằng giá trị thực… Thực tế, nhiều doanh nghiệp mua, thuê được đất công với giá rẻ, nhưng khi thành đất dự án bán tới tay người tiêu dùng lại cao gấp trăm lần. Vì vậy, nhiều lô đất có giảm đến 50% họ vẫn có lãi. Đấy cũng là lý do khách hàng vẫn chần chừ chưa dám mua, nhất là những người có nhu cầu ở. Hơn nữa, với mức lãi suất huy động hiện nay, thì lãi suất cho vay mua nhà không thể thấp hơn 10%/năm và lãi suất vay mua nhà trên 10%/năm trong thời hạn từ 10 năm trở lên là quá cao. Ở nhiều nước, lãi suất chỉ ở mức 3-5%/năm (thời hạn 20-30 năm).

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trợ lý giám đốc, Công ty kinh doanh BĐS Tâm Việt cho biết: “Hiện nay vẫn còn quá nhiều yếu tố cản trở các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa: Lãi suất giảm nhưng chưa đủ sức thuyết phục; Người mua chờ giá tiếp tục giảm; Chủ đầu tư, doanh nghiệp không muốn lỗ thêm… Trong khi đó, để dung hòa được lợi ích của các bên, tác động mạnh yếu tố tâm lý không phải dễ. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải có hướng đi riêng cho mình để tránh bị tụt hậu về kinh doanh cũng như tự mình cản mình vì tham lợi, ôm mớ bòng bong không thoát ra được”.

TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng, trước đây thị trường BĐS đã phát triển kiểu bong bóng, phần lớn mua bán với nhau bằng giá ảo – quá cao so với giá trị thực. Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này chủ yếu hoạt động dựa trên nền tảng vay vốn của ngân hàng. Khi thị trường trải qua một đợt suy thoái kéo dài thì cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư đều gặp không ít khó khăn. Thị trường gần như đóng băng, giá BĐS giảm đến mức “khó có thể giảm thêm được nữa” và có dấu hiệu chạm đáy – về giá thực, thì cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp đều khó chấp nhận do quen ăn lời cao, ít chấp nhập thua thiệt, đang tạo nút thắt khó gỡ cho thị trường.

Giá còn phải giảm nữa

Theo các chuyên gia, giải pháp quan trọng nhất để thị trường BĐS có thể khởi sắc là giảm giá, giảm càng thấp càng tốt, giảm về đúng với giá trị thực của nó để “cởi trói” cho thị trường. Doanh nghiệp đã hạ giá song nhiều người vẫn chưa thể mua được nhà, thứ nhất là do giá nhà, đất vẫn quá cao; Thứ hai là sản phẩm chưa hợp lý. Doanh nghiệp phải đưa ra những sản phẩm mà xã hội đang cần, khi đó mới giải quyết được vấn đề “tồn kho” và giải quyết được khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp đang gặp phải; Thứ ba là chính sách cho vay mua nhà ở phải thật sự hấp dẫn, kích cầu.

TS Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng nhận định, từ nay đến cuối năm vẫn chưa thể bắt đầu chu kỳ đi lên của thị trường BĐS. Bởi lẽ, theo nhận định kinh tế năm 2012 vẫn là năm đầy khó khăn, mà BĐS như một nhiệt kế, kinh tế đất nước suy giảm hạ nhiệt thì nhiệt độ của BĐS khó mà ấm lên được. Vì vậy, bài toán vượt khó của các doanh nghiệp cần phải đưa ra cách giải chính xác, thấu đáo.

Nhìn nhận về triển vọng thị trường, Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam Tống Văn Nga cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục khó khăn bởi không hy vọng rằng, lãi suất vay sẽ giảm về 10 – 12%. Hơn nữa, một khi giá đất vẫn quá cao thì khó có cách nào có thể giảm được giá BĐS xuống được. Trong khi đó, phải giảm giá sâu, giảm đúng giá thực thì tâm lý mua nhà mới xuất hiện rầm rộ.

Theo ông Marc Townsend, Tổng Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nếu một năm về trước dự báo khi nào thị trường BĐS ổn hơn thì 15% người trả lời cho rằng trong vòng 1 năm, trên 60% người tin rằng quý II/2012 thị trường đã ổn định, còn số ít nói rằng 2-3 năm nữa. Nhưng năm nay, kết quả điều tra cho con số 25% nói sang năm thị trường sẽ ổn định, trong khi số cho rằng trên 3 năm nữa thị trường ổn định tăng đột biến. Vì vậy, trước mắt khó khăn của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tồn tại, làm thế nào để tháo gỡ là bài toán buộc các doanh nghiệp phải tìm lời giải, thay vì tiếp tục ở trong thế “chết lâm sàng”.

(Theo Giadinh.net)