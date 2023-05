Thị trường BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam còn trẻ và nhiều tiềm năng

– Từ góc nhìn của một nhà đầu tư nước ngoài, Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển của BĐS nghỉ dưỡng Việt nam?

Tôi muốn lấy một sự so sánh giữa Phuket – Thái Lan và Đà Nẵng của Việt nam. Nếu Phuket có khoảng 10.000 phòng khách sạn, còn Đà Nẵng chỉ có khoảng 2.500 phòng. Phuket có khoảng 5.000 căn hộ đạt tiêu chuẩn quốc tế trong các khu nghĩ dưỡng, trong khi con số này ở Đà nẵng chỉ là khoảng 400. Sự so sánh nói trên để có thể thấy rằng BĐS nghỉ dưỡng du lịch ở Việt nam vẫn còn rất non trẻ, nhu cầu còn rất lớn. Với các nhà đầu tư thì đó là yếu tố quan trọng then chốt để họ có thể thấy được tiềm năng phát triển BĐS nghỉ dưỡng du lịch ở Việt nam.

Ông Michael Piro

– Là một người đã có khá nhiều năm kinh doanh ở Việt nam, ông thấy hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài gặp phải những khó khăn gì khi muốn kinh doanh phát triển BĐS nghĩ dưỡng tại Việt Nam?

Với hơn 3.000km bờ biển, Việt nam có điều kiện tự nhiên, cảnh quan rất đẹp và bên cạnh đó là nhiều di sản văn hóa nổi tiếng – đó là những yếu tố rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch, cũng như phát triển BĐS nghỉ dưỡng. Tuy nhiên để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài cũng như khách du lịch nước ngoài thì Việt nam cần có thay đổi theo hướng cởi mở hơn về mặt pháp lý trong việc mua nhà của người nước ngoài cũng như các vấn đề liên quan đến điều kiện thị thực của người nước ngoài. Bên cạnh đó cần phải mở rộng phát triển các chuyến bay, đến các khu vực như Đà nẵng Côn đảo… chẳng hạn. Ở Bangkok, hay Hồng Kong, Singapore… họ đã phát triển mở rộng rất nhiều các chuyến bay thẳng đến các khu nghỉ dưỡng, trong khi ở việt nam còn khá là hạn chế.

– Bằng sự quan sát của mình, ông thấy số lượng các nhà đầu tư quan tâm và đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng ở Việt nam trong vài năm gần đây ra sao?

Năm 2008, 2009, 2010 thì không có nhiều nhà đầu tư, cũng như khách hàng nước ngoài tham gia thị trường mà chủ yếu là các nhà đầu tư, khách hàng trong nước. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì có sự thay đổi. Trong số 10 giao dịch của chúng tôi gần đây thì có tới 6 giao dịch có sự tham gia của các khách hàng nước ngoài. Có sự thay đổi tích cực này là do giá BĐS ở Việt nam đang khá rẻ hơn so với các nước trong cùng khu vực, bên cạnh đó những tiềm năng phát triển như tôi đã nói cũng đã thu hút rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm đến thị trường Việt nam. Đây cũng là điều dễ hiểu vì các nhà đầu tư bao giờ cũng sẽ quyết định đầu tư vào những thị trường cho lợi nhuận cao nhất, có cơ hội phát triển tốt nhất.

– Giả sử ông có một người bạn muốn quan tâm và đầu tư phát triển kinh doanh phát triển BĐS nghỉ dưỡng ở Việt nam, với tư cách là một người đi trước ông sẽ dành cho người bạn của mình những lời khuyên như thế nào?

Tôi sẽ khuyên người bạn của tôi cần phải bình tĩnh và thận trọng trong các quyết định đầu tư của mình cũng như thận trọng trong việc lựa chọn đối tác đầu tư. Bên cạnh đó cũng cần phải linh hoạt với những sự thay đổi mang tính đặc thù của thị trường BĐS Việt nam, nhưng cũng cần phải kiên trì với chiến lược kinh doanh dài hạn của mình, tránh việc chạy theo những lợi ích ngắn hạn mà rất dễ gặp rủi ro.

– Vâng, xin cảm ơn ông!

(Theo Tamnhin.net)