Thị trường BĐS phục hồi nhưng chưa bền vững

Ông Lê Hoàng Châu cho biết, thị trường BĐS hồi phục mạnh trong năm 2015 và có khả năng tiếp tục tăng trưởng nhanh trong năm 2016. Nhưng nhìn toàn cục, thị trường vẫn chưa thật sự vững chắc. Bởi vì, nguồn cung tăng trưởng lớn, phân khúc BĐS cao cấp tập trung ở khu vực phía Nam, phía Đông, phía Tây và Tây Bắc của Tp.HCM. Trong khi đó, nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại quy mô nhỏ và vừa có giá bán hợp túi tiền đang thiếu, phân khúc này đang là nhu cầu rất lớn của những người thu nhập trung bình.

Hiện nay, Tp.HCM có 1.409 dự án, trong đó có tới 190 dự án bị thu hồi, nhiều dự án không thực hiện do vướng đền bù giải tỏa nên rất cần phải có cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp sớm xây dựng dự án. Tăng trưởng tín dụng vào thị trường địa ốc Tp.HCM đạt khoảng 140.000 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng dư nợ song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, lãi suất cho vay vốn vẫn còn khá cao, phổ biến từ 10-11%/năm, mức lãi suất này cần được giảm thêm nữa mới hợp lý. Thị trường cần có nguồn vốn tín dụng trung hạn, dài hạn cho địa ốc với lãi suất ổn định.

Đồng thời, chính sách cho người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp được mua và sở hữu nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại, Việt kiều được mua và sở hữu nhà ở như người trong nước cũng sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển của thị trường địa ốc theo hướng ngày càng minh bạch, cạnh tranh và bền vững. Song, thách thức lớn nhất là vấn đề gia tăng nhu cầu nhà ở rất lớn của những tầng lớp dân cư trước áp lực tăng dân số, nhất là tăng dân số cơ học. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng cần được xem xét thỏa đáng, đầu tiên là tác động của quy mô dân số tới quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị và giải quyết nhà ở cho những tầng lớp nhân dân trong thành phố.



Xây dựng những dự án vùng ven sẽ giúp giảm bớt dân số cơ học của Tp.HCM

Theo ông Lê Hoàng Châu, hiện đang có sự chuyển dịch các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sau Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điều này sẽ thu hút nhiều nguồn vốn, thúc đẩy sự tăng trưởng thị trường BĐS tại Tp.HCM.

TS. Nguyễn Thị Thu, chuyên gia kinh tế nhận định, phân khúc được hưởng lợi từ hội nhập trước hết là BĐS công nghiệp, nhà xưởng, phân khúc văn phòng, căn hộ dịch vụ và căn hộ cho thuê. Ngoài ra, chính sách cho người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp được mua và sở hữu nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại, Việt kiều được mua và sở hữu nhà ở như người trong nước cũng sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển của thị trường BĐS theo hướng ngày càng bền vững và minh bạch. Để thực hiện những mục tiêu trên, thành phố vừa qua đã bổ sung một chương trình đột phá quan trọng, đó là “chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị”.

Ông Châu cho biết thêm, hiện nay, các tỉnh giáp ranh Tp.HCM đang phát triển mạnh các dự án địa ốc, hình thành nên các đô thị vệ tinh của thành phố như những dự án khu nhà ở, khu đô thị mới với đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật ở huyện Cần Giuộc, huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức tỉnh Long An, huyện Dĩ An, huyện Thuận An tỉnh Bình Dương, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các vệ tinh này góp phần tái cơ cấu dân cư, chia sẻ gánh nặng với Tp.HCM trong những năm tới.

Hiện tại, các ngân hàng thương mại đã hợp tác chặt chẽ với những doanh nghiệp BĐS cung ứng nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp và hỗ trợ khách mua nhà. Đây là tín hiệu đáng mừng, tín dụng toàn ngành đã tăng khoảng 18%, cao hơn năm 2014. Riêng tại Tp.HCM, tín dụng địa ốc năm 2015 đạt khoảng 140.000 tỷ đồng, chiếm 12,3% trong tổng dư nợ, lượng kiều hối chuyển về Tp.HCM đạt 5,5 tỷ USD, bằng 38,69% toàn quốc, trong đó tỷ lệ kiều hối đầu tư vào lĩnh vực địa ốc chiếm khoảng 21,6%. Tp.HCM đã thu hút được dòng vốn FDI khoảng 1.3 tỷ USD vào lĩnh vực địa ốc.