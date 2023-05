Thị trường BĐS Tp.HCM: Giao dịch tăng đáng kể

Một số chuyên gia cho biết, kinh tế Việt Nam trong những tháng qua tăng trưởng bền vững. Kết quả thống kê cho thấy GDP quý III/2010 đạt 7,16%, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chín tháng vừa qua đạt 51,5 tỷ USD, tăng 23,2% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện được 8 tỷ USD, tăng xấp xỉ 5% so với cùng kỳ năm 2009. Những tín hiệu vui này chắc chắn sẽ tác động tích cực đến thị trường BĐS, làm cho thị trường tiếp tục phát triển bền vững.

Hơn nữa, cung cầu tăng cao cùng với sự giảm giá của thị trường càng khiến nhiều người tin rằng trong thời gian tới, thị trường BĐS thêm hấp dẫn. Trong đó, phân khúc căn hộ giá trung bình được xem là hấp dẫn nhất với nguồn cung – cầu liên tục tăng.

Với khoảng 7.200 căn hộ từ 20 dự án mới, lượng cung đã tăng vọt so với khoảng 3.200 căn hộ trong quý I và 2.900 căn trong quý II. Nguồn cung mới trong quý này tập trung lần lượt ở các quận: Tân Phú, Bình Chánh, Bình Tân và Q.7. Số dự án mới tung bán nhiều nhất thuộc về nhóm căn hộ hạng C, tập trung chủ yếu ở quận Tân Phú, Bình Chánh và Bình Tân. Phân khúc căn hộ trung bình vẫn trụ vững ở vị trí hấp dẫn nhất so với các phân khúc khác. Trong đó, mọi chú ý tập trung vào loại căn hộ diện tích nhỏ và ngân sách hợp lý trong khoảng từ 800 triệu – 1,5 tỷ đồng/căn (tương đương khoảng 42.000 – 79.000 USD/căn).

Mức giá này được đánh giá là khá hợp lý cho những người có thu nhập ổn định, mua trả góp cho ngân hàng. Được biết, đối với thị trường căn hộ, trong quý IV/2010 sẽ có khoảng 3.160 căn hộ từ bảy dự án mới sẽ được chào bán trên thị trường và dự kiến, mức giá có thể sẽ giảm nhẹ bởi xu hướng nở rộ của các chung cư nhỏ trong tương lai gần.

Ông Lâm Văn Chúc, Giám đốc Công ty BĐS Phúc Đức, nhận định, bên cạnh thị trường căn hộ trung bình, giao dịch nhà phố và đất nền có giá trung bình tại các sàn cũng đang tăng đáng kể. Bởi vì, trên thực tế, giao dịch nhà phố từ trước đến nay vẫn luôn ổn định và được nhà đầu tư ưa chuộng.

Các nhà đầu tư ít vốn và những người có nhu cầu nhà ở thực sự nhưng ít tiền thì tìm mua nhà giá rẻ ở vùng ven như: Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Q.12. Xu hướng này đang tạo ra những nhà đầu tư mới.

Ông Chúc đưa ra ví dụ: trung bình mỗi căn nhà cấp 4 ở Q. Bình Tân, Q. Tân Phú được mua với giá 1,2 – 1,3 tỷ đồng. Nếu không ở, nhà đầu tư sẽ sửa chữa mất 100 – 200 triệu đồng, rồi bán lại với giá 1,6 – 1,7 tỷ đồng, mỗi căn nhà đầu tư lãi 100 – 200 triệu đồng.

Song, những yếu tố tích cực trên chưa giúp thị trường BĐS thoát khỏi trầm lắng và vẫn phải đối mặt với một số khó khăn. Trong đó phải kể đến chỉ số giá tiêu dùng vẫn ở mức cao: 8,64%, sự mất giá của đồng tiền, những lo ngại về rủi ro tỷ giá, những trở ngại về cơ chế, chính sách về việc thi hành Luật Nhà ở…

Mức độ cạnh tranh giữa người mua, người bán ngày càng gay gắt khi khách hàng không chỉ là người có nhu cầu nhà ở thực, mà còn là những nhà đầu tư đầu cơ.

Đó cũng là lý do khi các ngân hàng đẩy mạnh cho vay mua nhà trở lại, nhiều chủ đầu tư đã nhanh chân vay vốn nhằm bung ra những chương trình hỗ trợ bán hàng khá hấp dẫn dành cho cả người mua lẫn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, tuy thị trường căn hộ giá trung bình đang diễn biến tích cực, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định thị trường này sẽ hồi phục và khởi sắc hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nói như ông Phạm Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty BĐS ACB, mặc dù các ngân hàng đang sẵn sàng hỗ trợ cho vay mua nhà, nhưng mức lãi suất hiện vẫn khá cao, từ 15 – 16%/năm. Từ đó có thể thấy, nhà đầu tư cần thận trọng cũng như hướng đến tính dài hạn hơn là “lướt sóng” thu lợi nhuận tức thời.

