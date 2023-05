Thị trường BĐS Tp.HCM quý I/2014: Giao dịch đất nền tăng, mua bán chung cư sôi động

Cụ thể, tại Tp.HCM, trong quý I, mua bán chung cư sôi động nhất trong 3 năm qua, Giao dịch đất nền bất ngờ tăng mạnh, trong đó giao dịch bất động sản phân khúc giá rẻ vẫn tiếp tục dẫn dắt thị trường. Số dự án được tung ra thị trường tăng, nhưng lãi suất huy động từ ngân hàng giảm khiến cho hoạt động giao dịch bất động sản (BĐS) tại thị trường Tp.HCM tăng mạnh trong quý I-2014. Đó là một số thông tin cơ bản được SaVills Việt Nam vừa công bố.

Báo cáo tổng quan thị trường BĐS Tp.HCM quý I/2014 (ngày 7/4/2014). Ảnh: Thanh Hải

Kinh tế vĩ mô hỗ trợ tốt cho thị trường bất động sản

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Quản lý Bộ phận Định giá và Tư vấn Tài chính, Savills Việt Nam, một số chỉ số quan trọng của nền Kinh tế vĩ mô trong quý I-2014 đã có những tác động đáng kể đến thị trường bất động sản. Đó là những con số chính đo “sức khỏe” của nền kinh tế cũng như những tác động, ảnh hưởng lên thị trường bất động sản nói chung và thị trường Tp.HCM nói riêng.

Cụ thể, tăng trưởng GDP trong quý I ổn định ở mức 5% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong quý I của 3 năm qua. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cuối quý I-2014 đã tăng 0,8% so với cuối năm 2013 và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2005 đến nay.

Bên cạnh đó, lãi suất huy động giảm từ 0,5%-0,8% cho kỳ hạn ngắn và 0,2%-0,5% cho kỳ hạn dài. Lãi suất giảm sẽ tạo điều kiện tăng trưởng tín dụng, điều này cũng sẽ hỗ trợ tốt cả về thực tế lẫn tâm lý người mua.

Một yếu tố cũng có tác động trực tiếp lên thị trường bất động sản là dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong quý I đã tăng 3,3 tỷ USD vốn mới, trong đó có 2,8 tỷ USD giải ngân, tăng 6% so với cùng kỳ. Đây là yếu tố hỗ trợ tốt cho thị trường bất động sản do dòng vốn FDI luôn có dành phần lớn đầu tư vào thị trường này. Cụ thể, theo thống kê trong quý I, dòng vốn FDI vào bất động sản đứng thứ 2 (chỉ sau lĩnh vực công nghiệp chế tạo), với 412 dự án và khoảng 50 triệu USD. Đây là một con số rất đáng mừng khi FDI đã trở thành nguồn vốn có giá trị vô hình cho Thị trường bất động sản.

Mức tăng trưởng GDP (5%) trong quý I/2014 cao nhất trong vòng 3 năm qua, cùng với các dấu hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô như lãi suất giảm, lạm phát giảm, chứng khoán tăng điểm; Các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước muốn tăng lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường… Đó sẽ là những trợ lực tốt cho thị trường bất động sản cũng như “sức khỏe” chung của nền kinh tế.

Mua bán chung cư sôi động, căn hộ hạng C dẫn dắt thị trường

Trong Q1/2014, có 8 dự án mới và 4 dự án hiện hữu (triển khai tiếp giai đoạn mới) được chào bán, thêm 2.800 căn vào thị trường. Đây là con số căn hộ được mở bán mới (trong một quý) cao nhất kể từ quý II-2011. Trong đó có trên 1.650 căn hộ từ dự án mới và trên 1.100 căn hộ bán thêm đợt mới. Tính đến quý I-2014, thị trường sơ cấp có khoảng hơn 15.500 căn, nguồn cung thị trường tăng 1,5% so với quý IV-2013, nhưng giảm nhẹ 1.8% theo năm.

Biểu đồ thể hiện nguồn cung thị trường sơ cấp, Q1/2014

Có khoảng 1.600 căn được giao dịch trong quý này, giảm nhẹ 4% theo quý nhưng tăng đáng kể 39% theo năm. Đây là con số cao nhất cả về số lượng giao dịch và tăng trưởng theo năm trong quý I của 3 năm gần đây. Đáng chú ý, các dự án hạng C chiếm 70% số lượng giao dịch.

Biểu đồ thể hiện lượng giao dịch căn hộ trên thị trường Tp.HCM trong quý I/2014

Căn hộ tại khu vực quận 2 và quận 7 chiếm khoảng 40% tổng số lượng căn được giao dịch. Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú và Bình Tân cũng có tình hình bán tốt; 4 quận này chiếm 36% tổng số lượng giao dịch trên thị trường Tp.HCM.

Ông Trương An Dương, Giám đốc nghiệp vụ Tư vấn Bất động sản và Kinh doanh Nhà ở Savills cho rằng, thực tế tại Tp.HCM, số lượng người có thu nhập thấp và trung bình luôn vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong khi đó, lượng người ngoại tỉnh nhập cư đến làm ăn sinh sống nhiều, nhu cầu về nhà ở của phân khúc này rất lớn. Do đó, căn hộ hạng C sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường ít nhất trong vòng 3-5 năm tới.

Bên cạnh đó, do lãi suất huy động giảm trong thời gian vừa qua, khoảng cách giữa lãi suất và lợi nhuận cho thuê nhà đã giảm nên việc mua căn hộ với mục đích cho thuê nay cũng thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn.

Trong ảnh: Dự án căn hộ Him Lam Riverside (quận 7) đang thu hút được sự quan tâm và có lượng giao dịch khá tốt trong quý I.

Theo dự báo của Savills, trong 2 quý tới, nguồn cung của Tp.HCM dự kiến có thêm hơn 1.700 căn hộ. Trong giai đoạn 2015 đến 2017 sẽ có khoảng 92 dự án dự kiến hoàn thành, cung cấp ra thị trường khoảng 57.600 căn hộ. Có khoảng 19%/tổng lượng cung dự kiến hoàn thiện trong năm 2015. 81% còn lại dự kiến hoàn thành vào năm 2016.

Giao dịch đất nền bất ngờ tăng mạnh

Theo Savills, 3 tháng qua, thanh khoản đất nền tại Tp.HCM đột ngột tăng 31% so với quý trước và tăng 322% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối năm 2013, tình hình giao dịch đất nền dự án tại Tp.HCM khá chậm, song 3 tháng đầu năm 2014, thị trường này bất ngờ tăng thanh khoản. Các dự án đất nền giao dịch sôi động đều rơi vào nhóm dự án có giá rẻ, xấp xỉ bằng giá bán một m2 sàn căn hộ bình dân, với pháp lý và tiện ích nội khu hoàn chỉnh.

Đến cuối tháng 3, nguồn cung đất nền sơ cấp chỉ có 1.230 sản phẩm, con số khá khiêm tốn so với thị trường đất nền thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại) khoảng hơn 60.000 nền. Giao dịch đất nền vọt lên so với quý I-2013 nhưng đây chưa phải là tín hiệu đáng quan tâm, vì quy mô của thị trường đất nền sơ cấp (chủ đầu tư bán trực tiếp) không lớn.

Quý I-II, thời điểm chủ đầu tư “tung hàng” nhưng quý III và Quý IV mới là thời điểm “xuống tiền” của người mua. Do đó, dự báo 6 tháng cuối năm, thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực hơn so với 2 quý đầu năm.

Trao đổi với Phóng viên của Batdongsan.com.vn mới đây, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM cũng cho rằng, 6 tháng cuối 2014 thị trường bất động sản sẽ có những tín hiệu tốt lên hơn so với cùng kỳ những năm vừa qua. Tuy nhiên, để giữ cho thị trường thật sự tốt thì cần có 1 số điều chỉnh phù hợp về chính sách như hạ lãi suất hỗ trợ cho vay đối với Nhà ở xã hội, ban hành Luật thuế tài sản đề tránh đầu tư tạo cầu ảo. Ngoài ra, khi người mua vừa quay lại với thị trường BĐS thì các chủ đầu tư cần giữ giá ổn định chứ không nên vội vàng tăng giá sau một thời gian dài “chịu đựng”.

Thanh Hải