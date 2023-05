Thị trường địa ốc kỳ vọng vào quỹ kích cầu

Giảm lãi suất chưa đủ lực bẩy thị trường Cần so sánh lãi suất cho vay thời điểm này. Được biết tính đến ngày 2/8/2012, báo cáo của 69 TCTD đã có khoảng 71% các khoản vay cũ được hưởng mức lãi suất 15%/năm. Các gói ưu đãi cho BĐS các NHTM hiện nay đưa ra 3 tháng đầu có lãi suất dưới 10%, sau đó là lãi suất thả nổi. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE các DN niêm yết chỉ là 8%. So sánh lãi suất cho vay và ROE nhận thấy: Thời điểm cuối năm 2011, khi ROE của DN 25% thì lãi suất cho vay khoảng trên 20%. Như vậy lãi suất 15%/năm của NHTM vẫn là quá cao so với khả năng sinh lời của DN hiện tại. Vì vậy để các DN có thể hoạt động để trả được lãi suất ngân hàng và giảm nợ xấu thì các NHTM cần suy xét giảm kỳ vọng lợi nhuận, chia sẻ khó khăn với DN, từ đó có các gói sản phẩm lãi suất cho vay tiếp tục giảm. Trong bối cảnh này, lãi suất giảm cũng khó có thể trợ giúp được DN nếu không có giải pháp giải quyết hàng tồn kho.