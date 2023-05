Thị trường nhà ở: Giá trị phải tương đương với giá cả

Khu đô thị Royal City. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thực tế thị trường đã chứng kiến những sản phẩm giá thấp nhưng không bán được, trong khi sản phẩm giá cao lại đạt doanh số bán khả quan. Nhu cầu về các căn hộ cao cấp ở một số dự án đang tăng đột biến cho thấy khả năng chi trả cho các sản phẩm cao cấp vẫn có, nhất là với các dự án đáp ứng được chất lượng cuộc sống ngày càng cao.

Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn CBRE Richard Leech cho rằng gần đây thị trường nhà ở đã tập trung quá nhiều vào hiện tượng giảm giá hơn là chú ý đến giá trị của sản phẩm.

Theo các chuyên gia đến từ công ty tư vấn và quản lý bất động sản này, yếu tố then chốt trong việc bán sản phẩm là giá trị phải tương xứng với giá cả.

Bởi vậy, thị trường đã chứng kiến những sản phẩm giá thấp nhưng không bán được trong khi sản phẩm giá cao lại đạt doanh số bán khả quan.

Điển hình như tại ba dự án Lancaster, Indochina Plaza Ha Noi hay Royal City, thời gian gần đây, nhu cầu về các căn hộ cao cấp này tăng đột biến. Điều này chứng tỏ khả năng chi trả cho các sản phảm cao cấp vẫn có, nhất là với các dự án đáp ứng được chất lượng cuộc sống ngày càng cao.

Cả ba dự án này đều được đánh giá có chất lượng xây dựng tốt, không gian sống sôi động, hiện đại và đã đi vào hoạt động. Đây cũng là yếu tố khiến khách hàng “chấm điểm” cao vì không lo chủ đầu tư trì hoãn tiến độ.

Bởi vậy, trong suốt nhiều quý, căn hộ ở vùng giá cao (trên 40 triệu đồng/m2) được cho là không thể thanh khoản nhưng diễn biến của thị trường thời điểm này đã không phải như vậy. Giá trị phải tương xứng với giá cả chứ không phải cứ giảm giá mạnh mới là yếu tố thúc đẩy doanh số bán hàng.

Tín hiệu này sẽ hướng nỗ lực của chủ đầu tư vào giá cả và giá trị thay vì cách làm đơn giản là giảm giá bán như trước đây.

Cùng đó, thị trường căn hộ vẫn được chào bán một cách khá thận trọng. Riêng quý Ba, lượng hàng tung ra khoảng 1.900 căn, giảm 6% so với quý Hai. Hiện giá bán sơ cấp cũng tiếp nối xu hướng giảm khi tại một vài dự án chủ đầu tư đã giảm thêm 10% so với mức trước đó, đưa mức giảm xuống tới 50% so với giá chào bán ban đầu.

Tuy nhiên, thị trường nhà ở tại Hà Nội trong quý Ba cũng ghi nhận những diễn biến tích cực, nhất là số lượng căn hộ hoàn thành đạt mức kỷ lục với 13.000 căn hộ.

Hầu hết số hàng này đều thuộc hai dự án quy mô lớn của Tập đoàn Vingroup là Roal City và Times City. Số lượng này tương đương với 15% tổng nguồn cung hoàn thiện toàn thị trường (76.000 căn).

Khác với xu hướng giảm giá sơ cấp, giá thứ cấp lần đầu tiên có dấu hiệu bình ổn trở lại kể từ sau cuộc khủng hoảng của thị trường bất động sản bắt đầu từ năm 2011.

Bên cạnh đó, số lượng giao dịch cũng được cải thiện đáng kể so với quý Hai, kể cả phân khúc bình dân (15 triệu đồng/m2) lẫn phân khúc cao cấp (trên 40 triệu đồng/m2). Đây chính là những tín hiệu tốt của thị trường đang được các chủ đầu tư trông đợi./.