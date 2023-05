Thị trường văn phòng cho thuê: Nên đầu tư vào mô hình nào?

Câu chuyện của Co-working Space

Một hình thức văn phòng mới – Co-working Space đang trên đà nở rộ tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM. Co-working Space giống như trong một không gian văn phòng, mọi người cùng ngồi một dãy bàn, sử dụng chung những studio cách âm khi cần thiết; sử dụng chung hệ thống wifi, chung phòng giải trí, box điện thoại có ghế ngồi tiện lợi… Chỉ khác một điều, người sử dụng là nhân viên đến từ nhiều công ty khác nhau.

Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường của CBRE khu vực châu Mỹ, bà Julie Whelan đánh giá: “Co-working office là môi trường hiệu quả để tạo cơ hội trao đổi về văn hóa và giá trị của tổ chức. Ngoài ra, đây cũng là một cách giúp người làm việc có suy nghĩ sáng tạo và trải nghiệm làm việc tốt hơn”.

Tòa nhà C-base ở Berlin (Đức) đánh dấu sự phát triển của mô hình này từ những năm 1995. Đây là một trong những nơi làm việc chung đầu tiên trên thế giới. Sau 20 năm phát triển, mô hình này đang bùng nổ tại nhiều quốc gia trên thế giới như Australia, Mỹ, châu Âu…

Năm 2006, Tp.HCM cũng xuất hiện một dịch vụ làm việc chung là G – Office tại tòa nhà IndoChina Park (Nguyễn Đình Chiểu, quận 1), nhưng mô hình này ở dạng shared office. Thời điểm đó, G – Office chỉ cung cấp những gói cơ bản như đăng ký trụ sở công ty, cho thuê dịch vụ văn thư/hành chính dùng chung, cho thuê chỗ ngồi, cho thuê phòng họp, cung cấp các dịch vụ kế toán.

Sau đó, tại những thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM, Co-working vẫn âm thầm phát triển. Chỉ khoảng 1 năm trở lại đây, cụm từ Co-working mới được nhiều người biết đến. Nó được đặc biệt chú ý khi vị CEO của Google, ông Sundar Pichai đã lựa chọn một địa chỉ Co-working để trò chuyện với giới khởi nghiệp trong nước trong chuyến thăm Hà Nội vào cuối năm 2015.

Mô hình này cũng nhận được luồng sinh khí mới khi trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, Tổng thống Mỹ Obama đã đánh giá cao Dreamplex – không gian khởi nghiệp (Co-working Space) tại Tp.HCM dành cho các start-up. Tổng thống Mỹ Obama đã có hơn 2 giờ tham quan, trò chuyện tại đây và dành tặng lời khen cho không gian này.

Tại Tp.HCM, Co-working Space đa phần tập trung ở quận 1 với nhiều quy mô khác nhau như Start, Work Saigon, Citihub, The Ventures, Dreamplex… Diện tích trung bình mỗi Co-working Space trên dưới 1.000m2. Không tính giá thuê theo mét vuông như văn phòng truyền thống, mà giá thuê Co-working Space tính tuỳ theo quy mô và nhu cầu sử dụng.

Tại Hà Nội, một số tên tuổi Co-working Space gồm Elite Business Center (Thanh Xuân), Regus Center (Hoàn Kiếm), THT Center (Cầu Giấy), CEO Suite (Ba Đình), Toong (Tây Hồ) ra mắt trong quý III/2016 và UP (Hai Bà Trưng) ra mắt đầu quý IV/2016.

Giám đốc Bộ phận Cho thuê văn phòng – Thị trường Hà Nội, CBRE Việt Nam, bà Nguyễn Bích Trang đánh giá, những mô hình này xuất hiện đã phá vỡ sự chia cách vật lý của văn phòng truyền thống và định kiến tâm lý về việc mỗi công ty, thậm chí mỗi ban ngành trong một công ty là một cá thể tách biệt và khép kín.

Bà Trang cho biết thêm: “Điểm đặc biệt của loại hình văn phòng mới này là tính cộng đồng cao, tiện lợi và linh hoạt. Khách thuê vẫn có thể có phòng riêng nếu muốn, hoặc chọn lựa chia sẻ toàn bộ các cơ sở vật chất như khu làm việc chung, pantry chung, wifi, khu vực in ấn…”.



Mô hình văn phòng mới Co-working Space đang nở rộ

Mô hình văn phòng tích hợp

Bên cạnh Co-working Space, nhiều công ty cũng đang chuyển sang mô hình thiết kế năng động (activity-based workplace solution) để linh hoạt về giờ giấc và số lượng ngày làm việc trong tuần, tăng cường sự trao đổi và tương tác giữa các nhân viên, tạo cơ chế tự do làm việc, đa dạng của các hoạt động trên mặt bằng sử dụng, đáp ứng nhu cầu có không gian nghỉ thư giãn, không gian riêng, không gian họp với đối tác và không gian làm việc nhóm.

“HOME”, “ROAM”, “CLUB” mang lại nhiều sự chủ động và sáng tạo hơn cho nhân viên trong công việc nếu “HUB” là mô hình văn phòng truyền thống, nhân viên đến làm việc cùng một giờ và ngồi theo hàng dài trong khu làm việc.

Nhằm đảm bảo nhân viên tập trung cao nhất để hoàn thành công việc, “HOME” là mô hình làm việc bên ngoài văn phòng công ty, có thể ở nhà hoặc khách sạn.

“ROAM” là mô hình chia sẻ nơi làm việc, có thể tại nơi công cộng như các văn phòng dịch vụ, nơi cung cấp nơi làm việc theo giờ, tuần, hay theo tháng. Đây chính là “Co-working Space”.

Còn “CLUB” là một mô hình đa dạng, là tiền đề phát triển cho mô hình thiết kế năng động, đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới như Google, Facebook hay một số ngân hàng, công ty kiểm toán, phần mềm, dịch vụ… Nhân viên có thể chọn chỗ ngồi để có thể hoàn thành công việc tốt nhất.

Tại Việt Nam, một số đơn vị đã bắt đầu triển khai mô hình làm việc này như FPT, Vietcombank, Vinamilk, TNR Holdings Vietnam…

Giám đốc Kinh doanh văn phòng TNR Holdings Vietnam – đơn vị đang triển khai văn phòng theo mô hình CLUB, ông Nguyễn Việt Duy cho biết, văn phòng năng động là xu hướng chung sắp tới, khi nó chứng minh hiệu quả trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài cho các công ty. Một văn phòng theo mô hình này sẽ đáp ứng cả ba yếu tố gồm sức khỏe, khả năng cá nhân hóa chỗ làm việc và tạo sự tiện nghi và thoải mái với sự hiện đại của các tính năng tự động hóa trong văn phòng làm việc.

Câu chuyện tương lai của Officetel

Trong 3 năm trở lại đây, song song với sự phát triển của các mô hình tích hợp, nhiều chủ đầu tư cũng triển khai nhiều dự án căn hộ văn phòng Office-tel, với thiết kế hiện đại, diện tích vừa phải, chi phí hợp lý và tiện ích đầy đủ.

Officetel là mô hình văn phòng kiêm nơi ở tiện ích. Mô hình này nhanh chóng hấp dẫn nhiều người dù còn khá mới mẻ ở Việt Nam, đặc biệt là giới doanh nhân trẻ. Hiện tại, mô hình này khá nở rộ tại Tp.HCM. Novaland, Khải Hoàn hay Him Lam… là những đơn vị tiên phong với việc triển khai hàng loạt dự án trong các khu phức hợp ngay trung tâm Tp.HCM.

Đại diện CBRE cho biết, các mô hình này giúp người làm việc phát huy tối đa năng suất, giảm thời gian và chi phí đầu tư, đạt hiệu quả cao trong công việc nên rất phù hợp với xu hướng phát triển mới của thị trường. Officetel cho phép người sử dụng được phép làm việc và nghỉ ngơi qua đêm và hưởng mọi tiện ích như những chung cư cao cấp (nhà hàng, bể bơi, phòng tập gym, khu vui chơi, khu mua sắm, chăm sóc sức khỏe…).

Ngoài ra, officetel được phát triển đồng bộ theo tiêu chuẩn như một văn phòng, công ty cao cấp: có sảnh tiếp tân đón tiếp khách hàng hiện đại, lối vào riêng, khu vực bảng tên công ty, hệ thống viễn thông, hệ thống thang máy dành riêng cho khách văn phòng. Với hệ thống kiểm soát an ninh, thẻ an ninh và hệ thống quản lý tòa nhà chuyên nghiệp, mô hình này đảm bảo tính an toàn và chuyên nghiệp trong một khu văn phòng hạng A.

Chủ tịch HĐQT Công ty Khải Hoàn Land, ông Nguyễn Khải Hoàn cho biết, officetel có ưu điểm là đa chức năng, phù hợp với giới trẻ có lối sống độc lập, muốn khẳng định giá trị bản thân. Họ vừa có thể dùng để ở, vừa có thể mở văn phòng công ty hợp pháp.

Cũng theo ông Hoàn, mô hình này hứa hẹn hút khách ngoại vì tính đa chức năng, tiện lợi và giá rẻ hơn so với căn hộ thường khoảng 7-10%, do chỉ sở hữu trong 50 năm. Sản phẩm phù hợp với người nước ngoài, vì nhóm khách hàng này cũng chỉ được sở hữu BĐS tối đa 50 năm, nên không có sự phân biệt thời hạn sở hữu.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM, ông Lê Hoàng Châu cho biết, officetel là xu hướng văn phòng làm việc hiện đại. Với những lợi thế ưu việt và tiện ích kép “làm việc kết hợp nghỉ ngơi tại chỗ”, mô hình officetel sẽ đem đến cho nhà đầu tư lợi nhuận khá hấp dẫn nhờ cho thuê. Đây là lựa chọn khá ưu việt cho những doanh nghiệp nhỏ, startup.