"Thời điểm tốt nhất để mua căn hộ giá rẻ"

Thưa ông, hiện tại có phải là thời điểm hợp lý để mua căn hộ, vì dự án nào cũng khuyến mãi, được chọn vị trí đẹp…? Nếu đợi lãi suất giảm thì có khi giá cả lại tăng lên?

Lãi suất chắc chắn khó giảm ngay trong ngắn hạn, vì đó là công cụ chống lạm phát. Tuy nhiên, cũng chính vì sức ép lãi suất cao mà nhiều NĐT đã phải đình hoãn, sang nhượng lại dự án hoặc phải bán tháo sản phẩm để trả nợ vay, từ đó dẫn đến giá căn hộ giảm sâu.

Tôi cho rằng, đây là thời điểm tốt nhất để người có nhu cầu mua nhà để ở, kể cả để đầu tư, có thể mua được căn hộ giá rẻ. Tuy nhiên, người mua cũng cần thận trọng trong việc lựa chọn căn hộ, vì có một số công ty địa ốc xây dựng kém chất lượng hoặc chỉ xây phần thô, không có tiện ích đầy đủ vì muốn bán rẻ.

Khi mua những căn hộ loại này, người mua lại phải tốn thêm một khoản tiền để hoàn thiện căn hộ. Và với kiểu mạnh ai nấy sửa, tòa nhà sẽ bị nhiều tác động không lường trước ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan chung, chưa kể cách bố trí không gian kiến trúc của những căn nhà giá rẻ thường thiếu ánh sáng, không thông thoáng và không có những tiện ích cần thiết cho một cuộc sống hiện đại. Đó chính là lý do TDH luôn chú trọng xây dựng những căn hộ hoàn thiện, có chất lượng cao và môi trường xanh, với giá cả hợp lý, kèm theo nhiều dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Có thể nói, đây là thời điểm giá căn hộ đã xuống đến đáy. Với tình hình giá cả nhân công, vật liệu, chi phí vốn đều tăng, thì giá nhà đất sẽ tăng trong thời gian tới.

Các chủ đầu tư bất động sản (BĐS) đang chịu sức ép lớn về những chính sách liên quan trực tiếp đến thị trường. Theo ông, để thị trường phát triển, cần tiếp tục sửa đổi những chính sách nào cả về đất đai và tài chính – tiền tệ?

Để thị trường bất động sản phát triển tốt hơn trong thời gian tới, Chính phủ cần xem lại các chính sách quan trọng sau. Một là, thủ tục giao, thuê đất và quan hệ sở hữu đất đai còn nhiều bất cập, rối rắm. Hai là, chính sách tài chính đất đai, trong đó có các quy định về đền bù, khấu trừ tiền đền bù, thuế đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn bất hợp lý, chưa công bằng và tạo áp lực vốn nặng nề cho chủ đầu tư. Ba là, sự phân biệt đối xử khi vay vốn ngân hàng đối với ngành BĐS do lo ngại bong bóng BĐS đang gây thêm khó khăn về vốn. Trên thực tế, giá BĐS đang ở mức thấp nhất (không tính vài nơi cục bộ tăng giá cao ở Hà Nội do tin đồn quy hoạch hoặc do tính không minh bạch của thị trường), không thể xảy ra bong bóng BĐS được. Bốn là, tính thanh khoản của sản phẩm BĐS trên thị trường đang bị hạn chế bởi một số quy định hành chính rườm rà và mâu thuẫn nhau.

Dù lãi suất cao, Hà Nội vẫn sốt giá nhà đất. Vậy ông đánh giá thế nào về thị trường bất động sản Hà Nội?

Thị trường BĐS Hà Nội hiện nay gần giống thị trường BĐS Tp.HCM 3 – 4 năm trước, với những cơn sốt giá cục bộ ở một số dự án có vị trí tốt, hoặc gần các tuyến đường được Nhà nước công bố quy hoạch.

Người ta tạo sự khan hiếm giả và dùng các chiêu thức rỉ tai, tung tin để lôi kéo người mua. Những người mua lần đầu có thể sang lại cho những người kế tiếp để hưởng chênh lệch ngay, nhưng những người mua cuối cùng thường chịu thiệt khi giá thị trường đột ngột hạ xuống.

Tình hình này xuất phát từ nguồn cung còn ít, thêm vào đó tính minh bạch của thị trường còn yếu. Tâm lý người mua nhà và những người mua đi bán lại cũng góp phần đẩy giá lên cao hơn nhiều giá thực. Tôi tin rằng, tình trạng này sẽ giảm dần trong thời gian sắp tới, vì hiện có nhiều NĐT chú ý đến thị trường phía Bắc sẽ góp phần làm tăng nguồn cung. Mặt khác, Chính phủ đang cố gắng nâng cao tính minh bạch của thị trường thông qua việc siết chặt quản lý các sàn giao dịch BĐS cũng như việc sang nhượng mua bán dự án. Lúc đó, BĐS sẽ trở về mức giá hợp lý hơn và phát triển bền vững hơn.

(Theo ĐTCK)