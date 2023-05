Thời mua nhà...để dành

Mặc dù được sự hỗ trợ của chính sách tiền tệ với các mức lãi vay bắt đầu điều chỉnh và tín dụng dành cho lĩnh vực “phi sản xuất” đã có phần nới rộng, nhưng nhìn chung thị trường bất động sản trong Quý 3/2012 vẫn chưa thoát khỏi không khí trầm lắng.

Theo nhận định của bộ phận Phân tích Cty VietRees, một tổ chức chuyên về tư vấn bất động sản, tình trạng giao dịch trên thị trường bất động sản quý 2 vẫn chưa cải thiện do yếu tố tâm lý khách hàng và khó khăn chung của nền kinh tế. Riêng cuối quý 2, thị trường có cải thiện giao dịch hơn do ngân hàng đã đưa ra mức lãi suất cho vay mua nhà khá thấp (<=13-14%) so với năm 2011 (>=20%).

Nguyên nhân chính: Tâm lý khách hàng

Một số nhà đầu tư bắt đầu kỳ vọng tình hình sẽ được cải thiện hơn trong Quý 3/2012. Nhận định này cũng đồng thuận với quan điểm “rất khó dò đáy” của 2 tổ chức Nghiên cứu, Tư vấn Quản lý BĐS danh tiếng là Savills và CBRE VN. Tuy nhiên, cũng theo VietRees, các nhà phân tích sẽ thận trọng khi đưa ra nhận định vì sức cầu có khả năng thanh toán còn hạn chế trong đại bộ phận người dân, đặc biệt khi nền kinh tế còn đang khó khăn, thu nhập của người dân đang có xu hướng giảm sút.

Kết quả khảo sát của VietRees thực hiện trong Quý 2/ 2012 cho thấy tình trạng giao dịch nhiều hơn thiên về các dự án đất nền có giá trị thấp khoảng 200 – 400 triệu đồng/ nền ở các khu vực ven Tp.HCM như Bình Dương, Đồng Nai và Long An theo hướng tích lũy gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn. Thị trường nhà ở tại 2 thành phố lớn Hà Nội và Tp.HCM tuy có giao dịch nhiều hơn các khu vực khác nhưng chủ yếu vẫn là loại hình căn hộ có giá dưới 1 tỉ đồng

Tại Tp.HCM, 2 huyện ngoại thành là Hóc Môn và Củ Chi đã bắt đầu thu hút được sự quan tâm của nhiều người hơn hẳn so với trước đây khi giá đất còn thấp và nằm trong khả năng chi trả của nhiều người. Nhiều người có tiền nhàn rỗi và đầu tư theo hướng tích lũy tài sản đã bắt đầu chú ý đến khu vực này bên cạnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Đất giá rẻ được xem là kênh đầu tư an toàn và tích lũy tài sản dài hạn an toàn và hiệu quả nhất.

Tại Hà Nội, thị trường xuất hiện nhiều dự án có giá bán dưới 14 triệu đồng/m2, tập trung chủ yếu tại khu vực Hà Đông. Đơn cử sự kiện dự án căn hộ Đại Thanh, Hà Đông đã thu hút được rất đông đảo nhà đầu tư và khách mua, cho thấy chung cư giá thấp tại HN vẫn đang là mặt hàng hút khách.

Khuynh hướng đầu tư tích lũy

Nhìn chung, tại khu vực trung tâm Hà Nội hay tại Tp.HCM, mặc dù các dự án đã thiết lập mặt bằng giá mới, nhưng lượng giao dịch vẫn khá thấp. Người mua vẫn có tâm lý chờ đợi những loại hình nhà ở có giá bán thấp hơn và có diện tích nhỏ hơn để tổng giá trị thấp hơn và vừa khả năng thanh toán hơn.

Có thể thấy một số đặc điểm quyết định xu hướng tới đây của thị trường:

Thứ nhất, hiện tại khách hàng đã quan tâm và đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến uy tín của chủ đầu tư trước khi quyết định mua sản phẩm bên cạnh yếu tố giá, vị trí dự án và chất lượng sản phẩm. Một số chủ đầu tư vẫn hoạt động bình thường trong thời gian dài thị trường trầm lắng, chưa từng xảy ra tranh chấp với khách hàng bước đầu đã khẳng định được uy tín và thương hiệu của mình. Thị trường sàng lọc khắc nghiệt trong giai đoạn 2010 – 2012 đã phân định rõ chân dung của các chủ đầu tư chuyên nghiệp, có uy tín và vị thế trong tâm trí khách hàng.

Thứ hai, các giao dịch đối với loại hình bất động sản có giá sang nhượng rẻ hơn so với giá gốc của chủ đầu tư (ở cùng loại hình, khu vực và cấp độ sản phẩm) có khuynh hướng nhiều hơn hẳn so với sức tiêu thụ của các dự án sơ cấp bán ra do nhiều người cần tiền trả nợ, nên bán ra với mức giá thấp chấp nhận lỗ, còn người mua để ở có tiền nhàn rỗi được mua với giá tốt hơn. Giới trí thức và hộ gia đình trẻ có thu nhập khá và trung bình đang có nhu cầu tìm mua các loại hình căn hộ có giá bán tốt ở dạng này khá nhiều.

Vì vậy, theo VietRees, khuynh hướng đầu tư bất động sản nhà ở theo hướng tích lũy tài sản hoặc đơn thuần chỉ là tích lũy tài sản (mua rồi để đó làm của đề dành) sẽ là khuynh hướng chủ đạo trong năm 2012 và 2013. Đây cũng là nhận định tương ứng với kết quả đồng thuận từ hơn 55% tổng lượng khách hàng theo kết quả điều tra trên diện rộng tại các thành phố lớn và khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà tổ chức này đã thực hiện.

(Theo DĐDN)