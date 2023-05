“Thông tin về đất đai bị méo mó!” từ hai phía

Hiện nay, đề án cơ sở dữ liệu về đất đai, thị trường nhà đất đã được triển khai thế nào, thưa ông?

Năm nay, chúng tôi đề xuất với Chính phủ kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở dữ liệu là 1.000 tỉ đồng, nhưng chỉ được đáp ứng 200 tỉ đồng. Nếu nói thiếu công khai minh bạch, thì chúng ta không nên chỉ đổ lỗi cho cơ quan quản lý; nếu người dân giao dịch không khai báo nhằm trốn thuế thì lấy đâu ra dữ liệu để minh bạch. Thông tin chưa được công khai theo đúng yêu cầu của luật pháp chính vì chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu đồng bộ.

Nhiều người dân cho rằng, sở dĩ họ bị thất bại trên thị trường bất động sản là do thông tin thiếu công khai và bị méo mó?

Thông tin trên thị trường nhà đất, hay tại một số dự án bị “méo mó” là do hai nguyên nhân: do chúng ta còn hạn chế trong phương thức công khai quy hoạch; do nhận thức của người dân chưa đầy đủ, sẵn sàng ném tiền vào những dự án chỉ vì thông tin từ bạn bè, người thân.

Vậy ông lý giải thế nào khi có quá nhiều người dân khó mua nhà giá gốc vì lý do thiếu thông tin?

Để xảy ra thực tế này là do người dân có tình trạng lười tìm hiểu thông tin, nên nhiều khi chỉ nghe giới thiệu và sẵn sàng bỏ thêm khoản phí, nên không có giá gốc là đúng. Tuy nhiên, tôi cho rằng hiện tượng đó không nhiều.

Nếu đổ lỗi cho dân là không đúng, bởi cơ chế cung cấp thông tin thuộc về cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chủ đầu tư?

Trong luật đã quy định mọi giao dịch bất động sản phải qua sàn, nhưng có mấy ai thích qua sàn đâu. Tôi cho rằng, sắp tới, những thông tin nào có thể cung cấp được, thì sẽ công bố lên website của bộ.

Đề án thí điểm về hiện đại hoá quản lý đất đai, trong đó có nội dung đăng ký nhà đất qua mạng. Nhưng có thông tin cho rằng, bộ Tài nguyên và môi trường đã gặp nhiều trở ngại vì đụng chạm lợi ích cục bộ?

Về cơ bản thì không có vướng mắc gì lớn. Vấn đề là phải công khai thông tin nào, mức độ đến đâu mà thôi. Bất kỳ một quy định mới nào được ban hành cũng khó tránh khỏi sự phản đối của một bộ phận vì đụng chạm đến lợi ích của họ. Hiện chưa có địa phương nào phản đối việc đăng ký nhà đất qua mạng.

(Theo SGTT)