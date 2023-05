Thu nhập 5 triệu đồng/tháng cũng có thể mua nhà?

Dưới đây là những trao đổi cụ thể của ông Nguyễn Hoàng Minh trong buồi tọa đàm. Tốc độ giải ngân sẽ được đẩy mạnh – Thưa ông, gói 30.000 tỷ đồng sau gần 2 năm triển khai mới chỉ cam kết cho vay được khoảng 25%. Vậy căn cứ vào đâu ông cho rằng sắp tới tốc độ giải ngân sẽ tăng mạnh? Mặc dù một vài khó khăn được cho là đã tháo gỡ trong năm qua, nhưng có thể nói đến thời điểm này các tồn tại lớn nhất mới thực sự được tháo gỡ. Thứ nhất, vấn đề các phòng công chứng không công chứng nhà ở hình thành trong tương lai thì Sở Tư pháp đã chỉ đạo các phòng công chứng phải tiến hành công chứng cho người có nhu cầu.

Một gia đình công chức trong ngày vui nhận nhà ở xã hội (năm 2014) tại

chung cư Tô Hiến Thành, quận 10, Tp.HCM. Thứ hai là việc xác nhận thực trạng nhà ở cho người đi vay tại các quận, huyện. Thực hiện chỉ đạo của UBND Tp.HCM, các cấp xã, phường xác nhận đúng thực trạng tại khu vực cho người đi vay có nhu cầu. Thứ ba, việc xác nhận điều kiện thu nhập để vay vốn của ngân hàng. Đến nay người đi vay không phải xác nhận điều kiện thu nhập mà chỉ cần chứng minh thu nhập. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Thứ tư, đến ngày 15/1 có thêm 10 ngân hàng nữa tham gia cho vay gói 30.000 tỉ đồng. Cùng với năm ngân hàng thương mại nhà nước nữa nghĩa là chúng ta có 15 ngân hàng tham gia. Việc mở rộng mạng lưới cho vay sẽ góp phần vào việc giải ngân trong thời gian tới tốt hơn. Thứ năm, mở rộng đối tượng được vay gói lãi suất 30.000 tỷ, không chỉ công nhân, viên chức… mà cả những người thu nhập thấp (5 triệu đồng/tháng) cũng có thể mua nhà được. Nghĩa là một anh xe ôm chỉ cần chứng minh nguồn thu nhập ổn định, chưa có nhà vẫn có thể vay vốn. Một điểm đặc biệt nữa là ngoài cho vay mua nhà, gói hỗ trợ còn cho người thu nhập thấp vay để xây nhà, sửa nhà… Thứ sáu, thời hạn cho vay không phải là 10 năm mà là 15 năm. Vấn đề còn lại hiện nay là lượng cung về nhà ở xã hội mà thôi. – Về quy định mở rộng cho vay sửa chữa nhà, hiện nay các ngân hàng đã tiến hành chưa, thưa ông? Ngân hàng cho vay để sửa chữa nhà từ gói 30.000 tỉ đồng này chưa nhiều. Thêm nữa, thông tin về các gói vay cụ thể người dân vẫn chưa nắm được. Ví dụ họ chỉ biết gói này dành cho vay mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, chỉ cần là người thu nhập thấp chưa có nhà là có điều kiện vay vốn. Hoặc nhiều người cũng không biết còn có thể vay để sửa chữa, xây dựng. Thậm chí đến nay vẫn còn nhiều người nghĩ rằng nhà ở xã hội quá xa trung tâm, chất lượng không bằng với nhà ở thương mại… Người làm nghề tự do: Phường xác minh thu nhập – Nhiều dự án nhà ở xã hội vẫn không thu hút được người dân dù nhu cầu nhà ở rất cao, một trong những nguyên nhân có phải do nhà ở xã hội còn thiếu thốn cơ sở vật chất, dịch vụ? Không thể có chuyện hàng ngàn căn hộ đều thiếu thốn cơ sở vật chất, tôi không tin điều đó… Rất nhiều người đã vay được và mua được nhà. Hiện nay, ngày càng nhiều nguồn cung nên thị trường có tính cạnh tranh cao. Đến nay thêm 10 ngân hàng tham gia vào gói tín dụng này, mạng lưới rộng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu vốn kịp thời cho thị trường. – Như ông nói ở trên, với những người làm nghề tự do, dù có thu nhập ổn định nhưng làm sao họ chứng minh được với ngân hàng? Ngân hàng không cần xác minh thu nhập mà họ muốn chứng minh nguồn thu nhập để tính toán khả năng trả nợ. Vì thế với những người buôn bán nhỏ, làm nghề tự do, việc xác nhận thuộc thẩm quyền của phường nơi người đó đang sinh sống. Thậm chí nếu ngân hàng cho khách hàng vay tới 20 năm thì khách hàng sẽ hưởng lãi suất ưu đãi là 15 năm. Thời gian hoàn trả nợ của đối tượng này là 20 năm (5 năm còn lại là lãi suất thỏa thuận giữa người vay và ngân hàng). Đề nghị kéo dài thời hạn vay gói 30.000 tỉ đồng đến năm 2018 Gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng có thời hạn giải ngân đến hết 1/6/2016. Hiệp hội BĐS Tp.HCM đã kiến nghị kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng đến năm 2018 nhưng chưa được chấp thuận. Năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 188 về phát triển nhà ở xã hội và Quốc hội vừa thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) có chương về phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đô thị. Hiệp hội sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các bộ khi ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện sẽ cụ thể hóa chính sách tài chính để hỗ trợ cho người mua nhà ở xã hội và người thu nhập thấp đô thị khi mua nhà ở thương mại quy mô vừa và nhỏ. Ông LÊ HOÀNG CHÂU,Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HOREA) 80% người dân mua nhà là có nhu cầu thật Hai năm trước thị trường BĐS có thể nói là khó khăn nhưng tiềm ẩn cơ hội. Song đến năm 2015, thị trường cực kỳ tốt, nếu có khó khăn thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hiện nay tôi nhìn thấy có tới 80% người dân mua nhà ở là nhu cầu thật, 20% là để dành, đầu tư. Ông NGUYỄN DUY MINH, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh BĐS Thanh Yến