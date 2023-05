Thực hư chuyện cắt lỗ tại thị trường BĐS Tp.HCM

Tuy nhiên, giá phân khúc căn hộ tại Tp.HCM chưa chắc đã thực sự xuống tới đáy với những tuyên bố giảm giá sốc 40-50%, mà chỉ là cách nói “kiểu” của dân trong nghề để bán hàng.

Khác với Hà Nội, phần lớn dự án chung cư chỉ bùng nổ ở phía Tây thành phố thì tại Tp .HCM, dường như tất cả các quận nội, ngoại thành dự án chen nhau mọc lên,đặc biệt ở các quận rìa trung tâm như huyện Nhà Bè, Quận 7, Quận 11, Quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp… với giá bán rất khác nhau, từ 7-8 triệu đồng/m2 cho một căn penthouse diện tích lớn trên 250m2 tại huyện Nhà Bè, cho tới những căn hộ cao cấp có giá bán cao gấp 3-4 lần như 27 triệu đồng/m2 tại Everich (Quận 11), 37 triệu đồng/m2 tại The Manor 1 (Quận Bình Thạnh), 50 triệu đồng/m2 tại River Park – Phú Mỹ Hưng (Quận 7), và thậm chí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng/m2 cho một căn hộ hạng hi-end premium tại tòa tháp Vincom Financial Tower (3 mặt đường Đồng Khởi-Lê Thánh Tôn-Lý Tự Trọng)…

Trong vai một người đi thuê nhà, PV đã có dịp tham quan trực tiếp nhiều căn hộ khác nhau, từ bình dân cho tới cao cấp. Có thể thấy, giá căn hộ phụ thuộc phần lớn vào vị trí của tòa nhà, gần hay xa trung tâm thành phố. Trong khi đó, nếu xét về chất lượng xây dựng, tính mỹ thuật thì một căn hộ có giá 13 triệu đồng/m2 cũng không có sự khác biệt quá lớn so với những căn hộ có giá trên dưới 50 triệu đồng/m2.

Hiện phân khúc nhà bình dân ở Tp.HCM thường có giá bán từ 10 – 15 triệu đồng/m2, tập trung ở các huyện Nhà Bè, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Thạnh với các dự án đình đám của Hoàng Anh Gia Lai, Kim Hồng, Huỳnh Thông… Chỉ với 600-700 triệu đồng đã có thể sở hữu một căn hộ trên 50m2 tại những dự án này. Tuy nhiên, hầu như chỉ có các dự án của Hoàng Anh Gia Lai ở Quận 7, huyện Nhà Bè, mới tạm đủ không gian sinh hoạt chung và các công trình phụ trợ cho cư dân sinh sống. Các dự án khác phần lớn chỉ gồm một vài khối nhà mà không có cảnh quan mặt đất. Mua nhà ở các dự án này thường phải chấp nhận ở xa khu vực trung tâm thành phố. Trung bình để di chuyển vào trung tâm cũng phải mất từ 7-10km, trong điều kiện mật độ giao thông dày đặc của Tp.HCM cũng phải mất trung bình trên dưới 45 phút.

Trái ngược với quá khứ, khi khách hàng tranh nhau mua trực tiếp của chủ đầu tư để được giá tốt thì giờ đây, phần lớn đều tìm mua qua người đang sở hữu, nói cách khác là mua qua các nhà đầu cơ. Bởi nếu trước đây, đầu cơ BĐS còn có lãi thì giờ chỉ là một hình thức “chôn vốn”vô thời hạn. Do vậy, nhiều nhà đầu cơ sốt suột đã giảm giá bán từ 5-10% so với giá gốc trong hợp đồng với chủ đầu tư để thu hồi vốn. Điển hình như một số căn hộ của Phú Hoàng An, Hoàng Anh An Tiến, Hưng Vượng… tại quận 7, bản chất của những mẩu quảng cáo “bất động sản đã xuống đến đáy” hoặc một số nhận định của các chủ đầu tư ế hàng là việc giá bán trên thị trường thứ cấp có giảm nhẹ để các nhà đầu cơ rút êm, chấp nhận lỗ ít đi một chút.

Đối với một số dự án đã đi vào sử dụng lâu năm như Hoàng Anh Gia Lai 1, Hoàng Anh Gia Lai 2, Quốc Cường Gia Lai…, giá rao bán cũng có giảm chừng 5-10% so với giá gốc. Nếu đặt trong bài toán đầu tư, những người mua từ năm 2008, 2009 sẽ bị lỗ nhẹ. Trên thực tế, không có chuyện nhà mất giá đến 40-50% như bấy lâu giới BĐS vẫn ta thán. Có thể ở lúc đỉnh điểm của cơn sốt địa ốc, người ta rao bán một căn hộ có giá gốc 14 triệu/m2 với giá 24-25 triệu đồng/m2. Song đó là giá mong muốn, và là thỏa thuận dân sự giữa hai bên mua bán, chứ không hình thành mặt bằng giá bền vững. Các nhà đầu cơ vẫn chỉ bỏ ra 14 triệu đồng/m2 nhà, và nay bán với giá 14-16 triệu đồng/m2 cùng thông tin “cắt lỗ 50%” – thực ra chỉ là lỗ so với kỳ vọng lợi nhuận – để đánh lừa người mua.

Phân khúc trung cấp thường tập trung ở các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Quận 5, Quận 6, Quận 11… với các dự án có giá thành trên dưới 20 triệu đồng/m2. Ở phân khúc cao hơn, phần lớn rơi vào các dự án tại Phú Mỹ Hưng (Quận 7) và Thảo Điền (Quận 2), cùng một số dự án hiếm hoi tại quận 1. Giá căn hộ thường dao động từ 35-50 triệu đồng/m2, cá biệt có trường hợp lên tới trên 100 triệu đồng/m2, và người mua phải bỏ ra ít nhất từ 5-7 tỷ cho một căn hộ trên 100m2 và vài chục tỷ cho một căn penthouse. Tuy nhiên, theo quan sát, nhà đầu cơ tại các khu căn hộ cao cấp khá chắc giá, hiếm khi giảm giá bán trên thị trường bởi tâm lý bán hàng cho người có tiền- nhóm người thường ít có kè mặc cả và hay quan niệm “của rẻ là của ôi”.

Có thể thấy, việc cắt lỗ của giới BĐS cũng không đến mức quá bi đát như những gì đang hiện ra trên thị trường. Trong khi đó, hàng ngàn tòa nhà cao tầng lớn nhỏ vẫn ngày đêm đang đi vào hoàn thiện tại Tp.HCM tiếp tục gia cố thêm cái kho đã tồn đọng quá nhiều, song điều này cũng chưa chắc có thể đảm bảo cho một mặt bằng giá mới gần hơn với giá trị sử dụng của mỗi căn hộ như nhiều người mua kỳ vọng.