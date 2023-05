Thực hư về những gói giải cứu thị trường BĐS Mỹ

Việc giải cứu thị trường bất động sản (BĐS) tại Mỹ sau 6 năm suy thoái đang trở thành mối quan tâm đối với các cơ quan chức năng và người dân Việt Nam. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Vinh – việt kiều Mỹ, thành viên điều hành Hiệp hội BĐS Á-Mỹ và cũng là thành viên Hiệp hội BĐS Mỹ đã có cuộc chia sẻ với báo giới Việt Nam.

Được biết cuộc suy thoái về thị trường BĐS tại Mỹ vừa rồi đã kéo dài tới 6 năm, nghĩa là gấp khoảng hơn 3 lần so với những đợt suy thoái khác. Theo ông, vì sao lại có sự khác biệt như vậy?

Đúng vậy! Cuộc suy thoái lần này kéo dài ngoài sự mong muốn của mọi người, một phần theo tôi nghĩ là vì Chính phủ không can thiệp mà đứng bên lề khá lâu. Cho tới khoảng cuối năm 2007, đầu 2008 mới có động thái can thiệp thị trường.

Sự can thiệp này nhằm mục đích chính là trấn an thị trường, bởi vì nếu không có can thiệp mọi người rất bi quan, và tâm lý bi quan đó vô hình chung thành ra họ đã tự giết mình, làm thị trường ngày càng bấp bênh ảm đạm hơn.

Khi tác động vào thị trường, từ Tổng thống, Quốc hội đến Bộ Tài chính, Ngân hàng trung ương, tất cả đều quan tâm lên tiếng đưa ra nhiều chương trình lên đến hàng nghìn tỷ USD rót vào BĐS. Thực sự cho đến nay, số tiền đó cũng chưa có sử dụng hết nhưng mục tiêu chủ yếu là để trấn an dư luận.

Như ông nói, chẳng lẽ tất cả chỉ đơn giản là những lời hứa?

Thị trường BĐS Mỹ đã khủng hoảng trong thời điểm Tổng thống Buss vẫn tại vị. Và một trong những suy nghĩ của Đảng Cộng Hoà là Chính phủ không nên can thiệp vào thị trường, để thị trường tự điều tiết lấy.

Nhưng khi thị trường không làm được điều đó thì Chính phủ phải nhảy vào, đây là điểm mấu chốt quan trọng. Tôi cho rằng, điều quan trọng là Chính phủ phải điều tiết rất ít, hành động vừa đủ để không làm quá, làm quá nhiều sẽ phản tác dụng.

Cách lý giải của ông cũng có lý bởi phần lớn người dân Mỹ có niềm tin là Chính phủ sẽ có khả năng rót vốn thật khi cần. Còn với Việt Nam, chúng ta không thể dành lượng vốn “khủng” để cứu thị trường, nhất là khi hệ thống tài chính dành cho BĐS còn nhiều bất cập, gần như chỉ phụ thuộc vào một kênh duy nhất từ ngân hàng…?

Để cứu thị trường Việt Nam, theo tôi, Chính phủ hoặc ngân hàng có thể cho vay để giúp những dự án với điều kiện Chính phủ đảm bảo một phần rủi ro nào đó.

Bảo đảm đây là Chính phủ có thể lập ra một quỹ bảo hiểm, đó là người đầu tư khi họ vay, họ phải trả tiền thêm cho sự bảo đảm đó. Khi có sự bảo đảm, người dân thay vì đầu tư trong ngân hàng sẽ bỏ tiền mua cổ phiếu, có nguồn tiền thực hiện các dự án.

Liệu chúng ta có thể lạc quan với nguồn kiều hối từ Mỹ dành cho BĐS trong nước không, thưa ông?

Số đông Việt kiều Mỹ là định cư lâu dài, không quan tâm lắm đến BĐS tại Việt Nam. Đối tượng này sẽ khó có sự dịch chuyển hoàn toàn về chỗ ở, vì như vậy họ sẽ không được hưởng chính sách trợ cấp của Chính phủ Mỹ nữa. Chỉ những người nào còn gia đình ở Việt Nam thì họ mới gửi tiền cho người thân mua nhà thôi.

Tôi nghĩ là nguồn kiều hối từ Mỹ cho BĐS trong nước tuy có nhưng không nhiều như các nước khác có đặc thù là dân làm ăn kinh doanh một thời gian sau sẽ trở lại Việt Nam sinh sống.

Xin cảm ơn ông!

