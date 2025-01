Thuế Bất Động Sản – Giải Pháp Để Giảm Giá Nhà?

Trong bối cảnh giá bất động sản, nhà ở liên tục tăng mạnh, Bộ Xây dựng đã đề xuất chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất nhằm hạn chế đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. Các chuyên gia nhận định gì về đề xuất này?

Đánh Thuế Bất Động Sản Cần Có Hệ Thống Thông Tin Giao Dịch Rất Rõ Ràng

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, bất động sản giống như các loại hàng hóa khác, chịu các quy luật tác động của thị trường. Điều này có nghĩa khi các chi phí đầu vào tăng thì giá thành sản phẩm cũng sẽ tăng theo. Công cụ thuế bất động sản là một giải pháp nhằm giảm giá bán hoặc giảm xu hướng đầu cơ, điều này trực tiếp sẽ tác động đến giá bán của bất động sản. Nhiều quốc gia đã được cả 2 mục đích trên khi áp dụng thuế bất động sản.

Công cụ thuế bất động sản là một giải pháp nhằm giảm giá bán hoặc giảm xu hướng đầu cơ, điều này trực tiếp sẽ tác động đến giá bán của bất động sản. Ảnh: Thanh Niên

Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhấn mạnh chính sách đánh thuế bất động sản là hợp lý. Tuy nhiên, Việt Nam có áp dụng thành công thuế bất động sản hay không còn phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

Yếu tố quan trọng nhất điều tiết thị trường bất động sản không phải là thuế mà là quan hệ cung – cầu. Tức là nếu lực cầu của thị trường vẫn rất mạnh trong khi nguồn cung yếu thì mục đích của việc áp dụng thuế bất động sản có thể không làm giảm bớt giao dịch, mà ngược lại, người mua sẽ có xu hướng chuyển phần thuế đó sang người mua tiếp theo. Điều này có nghĩa do thuế tăng nên người mua bất động sản với giá cao thì sẽ bán với giá cao hơn cho người mua kế tiếp. Những người mua sau đó cũng sẽ không chịu phần lỗ do thuế mà chuyển sang người khác, hoặc khấu trừ vào phần lãi của họ.

Bên cạnh đó, để áp dụng thành công chính sách thuế, Việt Nam cần có hệ thống thông tin giao dịch bất động sản rất rõ ràng và minh bạch. Để có thể đánh giá và ước lượng được tác động của loại thuế mới này trên quy mô rộng thì cần nắm được tổng thể thị trường về số lượng giao dịch, mức thuế áp dụng, giá trị giao dịch. Khi không có đủ thông tin về thị trường, các nhà làm luật có thể không đạt được mục tiêu của việc đánh thuế.

Ông Quốc Anh nhấn mạnh, việc thị trường bất động sản hình thành hệ thống thông tin là vô cùng quan trọng, không chỉ đảm bảo sự minh bạch, lành mạnh của thị trường mà còn là nền tảng để triển khai thuế bất động sản. “Về mặt chủ trương dài hạn, chính sách thuế bất động sản là tốt. Tuy nhiên, chúng ta cần có các thông tin chi tiết và cụ thể về lượng và giá trị giao dịch trên thị trường để có thể tính toán mức thuế phù hợp với thực trạng của thị trường hiện tại. Bên cạnh đó, trong ngắn hạn, cần theo dõi kỹ quan hệ cung – cầu để tránh tình trạng đánh thuế với mục tiêu làm giảm giá bất động sản nhưng thực tế lại làm tăng giá”, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhấn mạnh.

thị trường bất động sản Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn mới nhất về giá và lịch sử giá của thị trường bất động sản Việt Nam. Xem Ngay

Cần Xác Định Giá Trị Giao Dịch Chính Xác

Đồng quan điểm, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Savills cho biết, tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, thuế bất động sản là công cụ tài chính thường xuyên được thảo luận trong khung pháp lý. Hiện nay ở Việt Nam, chủ sở hữu bất động sản không phải chi trả thuế tài sản trong khi khung thuế / phí chuyển nhượng thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Tình trạng đầu cơ và hiện tượng giá nhà tăng phi mã được kì vọng sẽ giảm nếu thuế bất động sản được áp dụng. Ảnh: VOV

Theo bà Hương, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển nhà ở xã hội, các chính sách đã được điều chỉnh. Ngoài ra, Nhà nước cân nhắc việc áp dụng các biện pháp như thuế bất động sản thứ hai nhằm tối ưu hóa nguồn lực và điều tiết thị trường. Thuế bất động sản là công cụ hữu hiệu với 3 chức năng nổi bật. Thứ nhất, thuê bất động sản giúp gia tăng nguồn thu ngân sách để tái đầu tư và an sinh xã hội. Thứ hai là chức năng kiểm soát nguồn tài nguyên quốc gia thông qua việc gia tăng nghĩa vụ tài chính với các hộ thu nhập cao đang sử dụng nhiều tài nguyên (nhà – đất). Thứ ba, so với các sắc thuế chủ lực khác như thuế doanh nghiệp, thực thể tính thuế ở đây là bất động sản khiến cá nhân khó trốn thuế, sắc thuế bất động sản cũng không cần cạnh tranh hay bị giới hạn bởi các hiệp định quốc tế, do đó dễ dàng hơn cho các cơ quan quản lý hoạch định nguồn thu ngân sách dự kiến.

Để thực hiện áp thuế tài sản, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng kĩ thuật, công cụ tính thuế, đặc biệt là minh bạch và số hóa toàn bộ dữ liệu bất động sản dân cư trở thành rào cản lớn nhất, cần nguồn tài chính lớn, sự quyết liệt tới cùng và công tác phối hợp lâu dài của liên bộ chức năng.

Theo bà Hương, việc xác định giá trị giao dịch chính xác, minh bạch hóa các giao dịch, cũng như xác định rõ ràng quyền sở hữu là những vấn đề nan giải. Bên cạnh đó, việc xác định mức thuế hợp lý cũng là một bài toán cần giải quyết để vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, vừa không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành bất động sản, vốn có mối liên kết chặt chẽ với nhiều ngành kinh tế khác.

Nguyễn Nam

Xem thêm: