Vợ chồng anh Minh (quận Tân Phú, Tp.HCM) vừa ngậm ngùi nhượng lại nhà cho người quen khi không kham nổi lãi suất hàng tháng. 2 năm trước đây, vợ chồng anh v ay 900 triệu mua căn hộ 1,3 tỷ đồng và được ưu đãi lãi suât năm đầu tiên. Nhưng từ năm thứ 2, với mức lãi suất thả nổi 13-15% anh chị cảm thấy không thể gánh nổi áp lực trả lãi và nợ gốc ngày càng lớn nên đành nhượng lại căn hộ đã 2 năm gắn bó.

Mặt khác, sau một thời gian nhận nhà, anh Minh cũng nhận ra căn hộ 2 phòng ngủ với cặp vợ chồng mới cưới là quá lãng phí. Trong khi đó, anh chị lại phải gồng mình trả nợ gốc và lãi chiếm hơn 50% thu nhập của gia đình. Suy đi tính lại, anh Minh quyết định nhượng lại nhà rồi chuyển sang mua căn hộ 48 m2 với giá khoảng 800 triệu. Căn hộ mới tuy chỉ vừa đủ cho vợ, chồng và con gái nhỏ, nhưng nợ gốc và lãi vay chỉ bằng tiền thuê nhà hàng tháng (5 triệu đồng). "Bù lại chúng tôi giải tỏa được mọi áp lực và có thể tích lũy tài chính để lo cho con cái. Mai này khấm khá hơn có thể đổi căn hộ, tậu nhà khang trang hơn cũng chưa muộn", anh Minh nhẩm tính.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ muốn mua nhà tại Sài Gòn cũng có cùng suy nghĩ như anh Minh. Thuận lợi hơn, chị Ngân- nhân viên kế toán của công ty xuất nhập khẩu tại quận Tân Bình đang cùng chồng mua căn hộ 50 m2 tại quận 12 với mức lãi suất và nợ gốc hàng tháng xấp xỉ 7 triệu đồng.

Chị Ngân cho biết, sau khi so sánh 5 phương án mua nhà đủ mọi loại diện tích và khoản vay, hai vợ chồng thống nhất chọn căn hộ 50 m2, giá 850 triệu đồng, lãi và nợ gốc 6,5-7 triệu đồng mỗi tháng (tương đương tiền thuê nhà). Gói giải pháp này phù hợp với gia đình có tổng thu nhập dưới 18 triệu đồng một tháng.

Nên chọn mua nhà nhỏ giá rẻ, khoản vay xấp xỉ bằng số tiền mặt đang có và mức lãi suất cộng với nợ gốc chỉ bằng chi phí thuê nhà hàng tháng. Ảnh: Vũ Lê

Chị Ngân tỏ ra rất hài lòng với quyết định của mình và phân tích: "Nếu đi thuê nhà 5-10 năm, tiền thuê cũng ăn vào chi phí ở trọ trong khi mua căn hộ nhỏ và trả nợ gốc, lãi vay bằng tiền thuê nhà thì sau một thập niên vừa sở hữu bất động sản vừa có cơ hội mua nhà rộng hơn".

Ông Ngô Đình Hãn ( Phó tổng giám đốc Kinh doanh và tiếp thị Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam) cho rằng : "Những gia đình trẻ cần chỗ an cư nhưng chỉ có khoảng có 300-400 triệu đồng thì tuyệt đối không nên mua nhà to, không nên vay nhiều tiền vì sẽ phải gánh lãi suất rất lớn. Giải pháp tối ưu nhất là nên mua nhà giá rẻ, tính toán sao cho lãi vay và nợ gốc không vượt tiền thuê nhà hàng tháng".

Nhiều người khi mua nhà lần đầu tiên ở các thành phố lớn thường có tâm lý muốn sở hữu nhà đất có giá trị và xem đây như bộ mặt của bản thân. Họ muốn tổ ấm khang trang, rộng rãi dù có phải gồng mình đi vay khoản tiền lớn và chịu lãi suất nhà băng. Suy nghĩ này thực ra không phù hợp với thực tế là các ngân hàng tại Việt Nam chỉ cho vay mua nhà với lãi suất thả nổi.

Vì thế, với những người có nhu cầu cấp bách về nhà ở không nên vay khoản tiền vượt quá nhiều lượng tiền mặt đã tích lũy được để mua nhà. Đ ể tránh việc phá vỡ cân bằng tài chính h ãy cân nhắc chọn lựa gói tín dụng ít áp lực với khoản vay và nợ gốc trả hàng tháng bằng tiền đi thuê nhà. Bài toán này tóm gọn trong công thức "ở trọ mất tiền, mua căn hộ bằng tiền thuê nhà tích lũy được tài sản".

Một chuyên gia có 10 năm hoạt động trên thị trường bất động sản Tp.HCM khuyến cáo, ở mỗi giai đoạn của đời người sẽ có những loại hình bất động sản phù hợp cho từng bậc thu nhập. Do đó, không nên để bản thân và gia đình phải gồng gánh quá tải chỉ vì mua nhà to. Ông Ngô Đình Hãn còn đưa ra lời khuyên: "Bạn có thể đổi nhà ngay lập tức nếu khoản tích lũy lên đến bạc tỷ và thu nhập tăng cao. Nếu tài chính chưa sẵn sàng, đừng quá lạm dụng việc đi vay vì lãi suất thả nổi có thể gây bất ổn cho cuộc sống".

Ông Đoàn Chí Thanh- Tổng giám đốc Công ty địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn cho biết, người mua nhà thu nhập trung bình hiện rất thuận lợi lựa chọn căn hộ phù hợp khi thị trường có nhiều dự án căn hộ có mức giá tầm dưới 1 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, khi mua căn hộ khách hàng cần tìm hiểu kỹ các điều kiện khách quan và chủ quan của mình.

Điều kiện khách quan (liên quan đến dự án và chủ đầu tư): uy tín và năng lực tài chính chủ đầu tư, pháp lý dự án, điều kiện để mở bán căn hộ, hiện trạng dự án, tiến độ, phương thức thanh toán.

Điều kiện chủ quan (bản thân khách hàng): chọn loại căn hộ có diện tích và giá bán phù hợp với túi tiền. Nếu đã có sẵn số tiền gần một tỷ, hãy mua nhà ở ngay có phương thức thanh toán linh hoạt (trả góp không lãi suất trong thời gian ngắn).

Đối với những gia đình/cá nhân chỉ có vài trăm triệu đồng thì không nên tham nhà to, hãy chọn mua nhà chung cư đang xây, thanh toán theo tiến độ xây dựng và sau đó vay ngân hàng. Người mua cần đảm bảo có đủ số tiền để thanh toán trước cho chủ đầu tư khoảng 20-30% giá trị căn hộ sau đó ngân hàng sẽ cho vay phần còn lại. Ông Thanh cũng nhấn mạnh: "Điều khách hàng vay ngân hàng mua nhà nên chú ý là thu nhập của bản thân có đủ trả nợ dài hạn (10-15 năm) hay không. Nếu thu nhập không đủ thì từ từ hãy mua".