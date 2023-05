Thường trú Tp.HCM, phải thuê nhà 8-16 m²/người: Không tưởng!

Đại diện Phòng Quản lý đô thị quận 12: Quá cao so với thực tế “Chuẩn” diện tích nhà tối thiểu như hiện nay (tức 5 m2/người) do các cơ quan chức năng đưa ra vào năm 2010. Mấy năm nay do khủng hoảng kinh tế, thu nhập của người dân không cao hơn thời điểm năm 2010. Đời sống chưa được cải thiện nên người lao động chưa có khả năng thuê chỗ ở rộng hơn. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề xuất diện tích tối thiểu 16m2 sàn/người cũng quá cao so với những tiêu chuẩn về nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp hiện tại. Trung bình căn hộ nhà ở xã hội rộng 40m2 cho một gia đình bình thường bốn người ở, bình quân chỉ có 10m2 sàn/người. Nếu tiêu chuẩn trên được HĐND TP thông qua thì bản thân người thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội của Nhà nước cũng không đủ điều kiện để đăng ký hộ khẩu thường trú. Từ đó cho thấy chuẩn 16m2 sàn/người do Sở Xây dựng đưa ra là quá cao so với thực tế. Chuẩn quá cao này gây khó khăn cho người dân hơn.