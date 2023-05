Tin bất động sản nổi bật tuần 11

Tin tức, sự kiện nổi bật

– Thứ trưởng Bộ Xây dựng vẫn lạc quan về thị trường bất động sản: Hội thảo về thị trường phát triển bền vững do Hiệp hội BĐS Việt Nam tổ tức ngày 10/3 là một trong những sự kiện nổi bật trong tuần. Tại buổi hội thảo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng, mặc dù, dòng tiền vào bất động sản đang bị siết chặt từ phía Chính phủ, tuy nhiên, dòng tiền trong dân vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, về dài hạn thị trường bất động sản Việt Nam được đánh giá vẫn phát triển tốt do nhu cầu nhà ở của người dân là rất lớn. Do đó, Thứ trưởng vẫn lạc quan về thị trường.

– Năm 2010 có tới 50 nghìn tỷ đồng cho vay hoạt động giao dịch bất động sản: Tổng dư nợ cho vay bất động sản năm 2010 khoảng 224 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với cuối năm trước. Trong đó, riêng hoạt động cho vay mua đi bán lại bất động sản chiếm khoảng 50 nghìn tỷ đồng. Còn lại cho vay vào các khu đô thị, các dự án văn phòng cao ốc, trung tâm thương mại, sửa chữa nhà,…

– Nguồn cung mặt bằng bán lẻ HN tăng mạnh trong giai đoạn 2011-2013: Nhiều dự án có quy mô lớn đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường lượng nguồn cung lớn như Royal City (230.000m2), Keangnam (62.786m2), Ciputra Shoping Mall (120.000m2), U-Silk City (146.896m2),…Ngoài Keangnam thì những dự án còn lại đều dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2013 – 2014.

Nguồn: CBRE Việt Nam

– VinaCapital huy động thêm vốn cho bất động sản: Ông Don Lâm, Tổng giám đốc VinaCapital, cho biết đã tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong vài tháng qua nhằm giới thiệu cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Vinacapital đặt mục tiêu sẽ huy động từ 300 – 500 triệu đô la Mỹ trong thời gian tới. Quỹ này sẽ không đầu tư vào căn hộ, văn phòng do nguồn cung đã khá lớn, mà tập trung vào bán lẻ, nhà phố, nghỉ dưỡng, khách sạn vì vẫn còn tiềm năng lớn

-Có khoảng 36 trường ĐH, CĐ phải di dời toàn bộ: Ngày 11/3, Bộ GD –ĐT đã có cuộc họp về di dời các trường ĐH, CĐ ra khỏi nội thàng. Theo đó, dự kiến sẽ có khoảng 36 trường ĐH, CĐ tại HN và Tp.HCM phải di dời toàn bộ, trong đó HN là 19 trường và Tp.HCM là 17 trường.

– Có hộ khẩu HN mới được mua nhà ở thu nhập thấp: Ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng phòng phát triển nhà, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lý do chỉ cho dân nội thành mua nhà thu nhập thấp là để dãn dân khu vực nội đô Hà Nội. Sau giai đoạn này, Thành phố sẽ tiếp tục xây nhà bán cho người dân khu vực ngoại thành.

– Siết vốn, chủ đầu tư địa ốc tháo chạy? Hiện đã xuất hiện hiện tượng xưa nay chưa từng có là bán khuyến mãi, hạ giá và hỗ trợ vốn dài hạn cho khách mua nhà. Thực tế này cộng với những khó khăn mới từ chính sách tiền tệ buộc các DN phải tìm cách để đối phó. Kẻ mạnh có thể chịu đựng được dài hơi, còn kẻ yếu cách tốt nhất có lẽ là tìm cách rút bớt để trụ lại ở những dự án có thể chờ đợi trọng dài hạn. Và dự báo về khả năng bán chạy đang được được nói đến.

– Bất động sản vẫn hấp dẫn đầu tư? Khi lạm phát tăng, diễn biến có chiều hướng tích cực hơn đối với thị trường bất động sản, do tâm lý của người dân vẫn là muốn tìm chỗ trú ẩn an toàn cho khoản vốn của mình. Trong khi đó, bất động sản vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất. Nên khi lạm phát tăng, người dân càng có xu hướng đầu tư mạnh hơn vào thị trường này, tuy nhiên, sẽ có sự chọn lọc.

– Bất động sản – ồ ạt xả hàng: Dù thị trường còn trầm lắng, song hàng loạt công ty bất động sản đã lên chiến thuật tung hàng ra thị trường. Nhiều doanh nghiệp cho hay, đây chính là cơ hội hướng đến những người có nhu cầu mua để ở.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Xanh chào bán 10 căn biệt thự đầu tiên của dự án nghỉ dưỡng Zen Resort tại Hà Nội. Công ty cổ phần Đại Dương kết hợp với EZ Property Vietnam cũng chính thức chào bán đợt một Khu nhà ở cao cấp đường Nguyễn Quyền Thành phố Bắc Ninh tại Hà Nội. Ngày 15/3 tới đây, Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc sẽ mở bán 50 căn biệt thự nằm trong quần thể nghỉ dưỡng đảo Hoa Phượng (Hải Phòng) – đảo nhân tạo đầu tiên tại miền Bắc.

Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc công ty cổ phần bất động sản B.D.S cho biết: "Không có lý do để doanh nghiệp có hàng lại không bán. Bởi khi bán được hàng, họ sẽ có cơ hội quay vòng vốn sớm hơn".

– Nhà thu nhập thấp – 50% đạt hồ sơ: Ông Nguyễn Văn Đa, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai cho biết: Ngày đầu tiên nộp đơn mua nhà thu nhập thấp, ở khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông, công ty đã nhận được hơn 500 hồ sơ đăng ký mua nhà. Trong đó, chỉ có 240 hồ sơ hợp lệ. "Hơn 50% hồ sơ đã bị trả về do sai sót về hộ khẩu, địa điểm cư trú…".

– Hà Nội – Hơn 150 đồ án, dự án tiếp tục triển khai: Trong tổng số 244 đồ án quy hoạch và dự án đầu tư, thành phố đã phân loại thành 3 nhóm. Nhóm 1, có 153 đồ án, dự án cho phép tiếp tục triển khai. Nhóm 2, gồm 75 đồ án, dự án phải khớp nối về hạ tầng kỹ thuật, bổ sung chỉ tiêu hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn xây dựng hoặc điều chỉnh cục bộ để phù hợp với định hướng quy hoạch chung. Nhóm ba, gồm 16 dự án phải tạm dừng chờ lập quy hoạch phân khu. Các đồ án, dự án này sẽ tiếp tục xem xét sau khi có quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Các dự án mở bán tuần qua

Tuần qua, hàng loạt các dự án bung hàng ra thị trường, hoặc đang chuẩn bị kế hoạch bán hàng. Trong bối cảnh hiện nay, việc quay vòng vốn là rất khó khăn, do đó, nhiều chủ đầu tư đã quyết định mở bán trong giai đoạn này, mặc dù thị trường đang ở giai đoạn khó khăn.

Mở bán 105 căn hộ dự án Long Phụng Residence: Ngày 13/3 CTCP Địa ốc Bình Tân đã mở bán căn hộ dự án này. Hiện dự án đã xây dựng đến tầng 8 và dự kiến đến tháng 12 năm 2011 sẽ hoàn thành. Theo Gia Gia Phú, nhân dịp công bố dự án, công ty sẽ bán ra 25 căn hộ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ từ 1,4 tỉ đồng/căn. Dự án có 105 căn hộ với diện tích từ 75 đến 105m2.

Mở bán biệt thự Melody Villas 3 với giá từ 2,2 tỷ đồng/lô: Ngày 12/3, Tập đoàn Bất động sản Sinh thái INT Group sẽ chính thức mở bán Melody Villas 3 với giá từ 2,2 tỷ đồng/lô.

Dự án The Melody Villas Suối Bùi được xây dựng trên tổng diện tích hơn 52,5ha. Theo thiết kế, Melody Villas được phân thành 3 phân khu chính. Phân khu 1 và 3 Melody Villas gồm 82 căn biệt thự nghi dưỡng với tiện ích đạt chuẩn 4 sao. Phân khu 2, làng sinh thái Melody Fantasy với 18 căn biệt thự.

Mở bán 50 căn biệt thự Poseison Đảo Hoa Phượng với giá từ 24 triệu đồng/m2 : Ngày 15/3 tới, Công ty cổ phần dịch vụ và Địa ốc Đất xanh miền Bắc sẽ chính thức mở bán 50 căn biệt thự Poseison tại khu dự án Đảo Hoa Phượng với giá bán từ 24 triệu đồng/m2.

Chào bán căn hộ Gold Sea với giá từ 20 triệu đồng/m2 : Sáng 7/3, Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu chính thức mở bán đợt 1 dự án căn hộ chung cư cao cấp Gold Sea với giá từ 20 triệu đồng/m2.

Mở bán cao ốc Đại Thành với giá từ 13,1 triệu đồng/m2 : Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Đại Thành đã chính thức mở bán cao ốc cùng tên với giá từ 13,1 triệu đồng/m2, tại số 221 – 223 Trình Đình Trọng, quận Tân Phú, Tp.HCM.

Chào bán căn hộ TDH – Phước Bình với giá 17 triệu đồng/m2 : Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức đã bắt đầu chào bán căn hộ thuộc dự án TDH – Phước Bình với mức giá trung bình từ 17 triệu đồng/m2.

Mở bán giai đoạn III chung cư Tân Kiên với giá từ 13 triệu đồng/m2: Chủ đầu tư dự án khu dân cư 584 Tân Kiên tiếp tục mở bán giai đoạn III gồm 100 căn hộ thuộc dự án này với giá từ 13 triệu đồng/m2.

Chào bán căn hộ TDH – Phước Bình với giá trung bình 17 triệu đồng/m2: Thudu House hiện đang chào bán căn hộ TDH – Phước Bình, dự án quy mô khoảng 86 căn hộ gồm có 2 khối đơn nguyên cạnh nhau cao 13 tầng, hiện đang thi công phần thô, dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng vào quý 4/2011

Ngoài ra, hơn 3000 căn hộ thu nhập thấp tại Hà Nội cũng vừa mới được các chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua vào những ngày vừa qua như tại Sài Đồng, Đặng Xá, Hà Đông, và Tây Mỗ.

Dự án mới

Zen Resort – Hòa Bình: Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Xanh, diện tích 50 ha, thuộc địa phận xã Yên Bài, Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 38 km .Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 220 tỷ đồng, quy mô 90 căn biệt thự. Giá bán từ 3,8 triệu đồng/m2

Túc Duyên – Thái Nguyên: Chủ đầu tư Detech Land, vừa được phê duyệt QHCT 1/500. Khu đất nghiên cứu quy hoạch là 66.9ha, trong đó khu dân cư hiện có khoảng 13.7ha, qui mô lập dự án khoảng 53.2ha. Toàn dự án đáp ứng qui mô dân số khoảng 11.500 người.

Tổ hợp 493 Hoàng Mai – Hà Nội: Chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hà Nội, diện tích 13.728 m2 với 484 căn hộ, phục vụ cho khoảng 1.900 người dân. Tổng mức đầu tư hơn 742 tỷ đồng

Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 – Hà Nội: Chủ đầu tư HUD, diện tích 55,38ha với quy mô dân số hơn 8.000 người, vừa được phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500

Paradise Garden – Đà Lạt:Chủ đầu tư HUD3, có quy mô khoảng 38ha cách trung tâm thành phố Đà Lạt ( Hồ Xuân Hương) khoảng 3km, thuộc Khu dân cư số 5 – Phường 4. Dự kiến đến cuối quý 1/2011 sẽ đền bù xong và có thể khởi công muộn nhất là vào quý 3 năm 2011.

Khu đô thị Nam sông Cần Thơ-Cần Thơ: Chủ đầu tư là Công ty TNHH phát triển đô thị Nam Sông Hậu. Dự án khu dân cư lô số 1 có diện tích trên 60 ha, thuộc dự án khu đô thị Nam sông Cần Thơ, có 2 mặt giáp sông Hậu và sông Cần Thơ.

Sunny Villa – Phan Thiết: Công Ty CP DV&XD Địa Ốc Đất Xanh Tây Nam và Công Ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn (Saigon Investment) hợp tác đầu tư. Dự án có quy mô 31,7 ha nằm trên đường 706B, phường Mũi Né, cách Phan Thiết khoảng khoảng 25km. Dự án có tổng mức đầu tư 34 triệu USD.

Tổ hợp Nguyễn Chánh Hà Đông – HN: Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây và Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10 (thuộc Tổng Công ty XD Bạch Đằng), công trình cao 25 tầng. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

